Tạm rời xa hình tượng ngọt ngào quen thuộc, "hot girl ảnh thẻ" Lê Lý Lan Hương bất ngờ "biến hình" với phong cách gymer khỏe khoắn.

Màn "lột xác" đầy năng động của hot girl ảnh thẻ

Từng gây bão cõi mạng vào cuối năm 2013 khi còn là sinh viên đại học nhờ bức ảnh thẻ trong trẻo, thánh thiện như búp bê, cái tên Lê Lý Lan Hương đã trở thành một biểu tượng khó phai mờ trong lòng nhiều thế hệ cư dân mạng. Mới đây, người đẹp sinh năm 1994 lại tiếp tục khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi tung ra loạt ảnh mới với hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tạm rời xa vẻ ngọt ngào, bánh bèo thường thấy, cô nàng hot girl bất ngờ "biến hình" thành một nữ gymer đầy khỏe khoắn, quyến rũ và tràn đầy năng lượng.

Trong loạt hình vừa được đăng tải, Lê Lý Lan Hương xuất hiện tại khu vực sảnh thang máy với trang phục thể thao vô cùng gợi cảm. Cô nàng lựa chọn set đồ tập bó sát tông màu tối, gồm áo bra hai dây mảnh, kết hợp cùng quần legging cạp cao đồng điệu, khoác hờ bên ngoài một chiếc áo gió thể thao dáng rộng màu xanh navy phối sọc trắng. Cách phối đồ khéo léo với kiểu khoác hờ hững, giúp người đẹp vừa giữ được nét năng động, phóng khoáng, vừa phô diễn trọn vẹn bờ vai trần mảnh mai, tấm lưng ong nuột nà cùng vòng eo con kiến săn chắc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của hành lang, làn da trắng sáng mịn màng của nàng hot girl càng thêm phần nổi bật, tạo nên sự tương phản đầy thu hút với gam màu tối của trang phục.

Không chỉ ghi điểm nhờ vóc dáng chuẩn chỉnh, thần thái và biểu cảm của Lan Hương trong bộ ảnh lần này cũng nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Mái tóc dài được cột cao gọn gàng kiểu đuôi ngựa kết hợp cùng phần mái lưa thưa giúp gương mặt bầu bĩnh của cô nàng trông vô cùng trẻ trung, năng động. Từ góc chụp nghiêng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng, cho đến những khoảnh khắc trực diện đầy tự tin khi khéo léo vén nhẹ vạt áo khoác, ở góc máy nào Lan Hương cũng toát lên sức hút khó cưỡng. Nét ngây thơ, ngọt ngào từng làm nên thương hiệu "búp bê ảnh thẻ" năm nào, giờ đây hòa quyện một cách hài hòa với vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ và khỏe khoắn của người phụ nữ trưởng thành, khiến người xem khó lòng rời mắt.

Bí quyết giữ vững phong độ nhan sắc

Ngay sau khi bộ ảnh được chia sẻ lên trang cá nhân, bài đăng của Lê Lý Lan Hương đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng loạt bình luận ngưỡng mộ từ bạn bè và người hâm mộ. Đa số ý kiến đều tỏ ra bất ngờ trước vóc dáng ngày càng thăng hạng và săn chắc của người đẹp sinh năm 1994. Nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét rằng thời gian dường như đã bỏ quên cô nàng, bởi dù đã bước sang độ tuổi ngoài 30 nhưng diện mạo và đường cong cơ thể của Lan Hương vẫn giữ được sự tươi trẻ, căng tràn sức sống chẳng kém gì thời đôi mươi.

Thực tế, để duy trì được thân hình cân đối, vòng eo phẳng lì cùng làn da căng bóng không tì vết như hiện tại, Lê Lý Lan Hương luôn duy trì một lối sống khoa học và lành mạnh. Việc làm quen và gắn bó với các bộ môn rèn luyện hình thể như gym không chỉ giúp cô cải thiện số đo ba vòng, tăng cường độ săn chắc cho cơ thể mà còn là phương pháp giải tỏa căng thẳng hiệu quả sau những giờ làm việc bận rộn. Nhìn vào thành quả là vóc dáng nuột nà trong loạt ảnh mới, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy sự nghiêm túc và kiên trì của cô nàng trong hành trình chăm sóc bản thân, từ chế độ tập luyện đều đặn cho đến thói quen sinh hoạt điều độ.

Bên cạnh việc chăm chút cho ngoại hình, cuộc sống bình yên, tích cực cũng là yếu tố quan trọng giúp nhan sắc của Lê Lý Lan Hương ngày càng rạng rỡ. Rời xa những ồn ào hay thị phi của mạng xã hội, nhiều năm qua cô chọn lối đi riêng khi tập trung phát triển công việc kinh doanh thời trang, làm mẫu ảnh và dành thời gian tận hưởng những chuyến du lịch khám phá đó đây. Chính tinh thần lạc quan, sự tự chủ trong cuộc sống cùng năng lượng tích cực tỏa ra từ bên trong đã giúp nàng "hot girl ảnh thẻ" huyền thoại giữ vững sức hút bền bỉ suốt hơn một thập kỷ. Màn "biến hình" đầy ấn tượng lần này một lần nữa khẳng định sự biến hóa đa dạng trong phong cách của Lan Hương, hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều hình ảnh mới mẻ và cuốn hút hơn nữa trong thời gian tới.