"Hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy tái xuất với màn bắn tiếng Anh siêu đỉnh tại TED Talks, lần đầu chia sẻ những góc khuất phía sau thành công

Bất chợt trở thành "hiện tượng mạng" vào nửa cuối năm 2016 từ video nói 7 thứ tiếng, cuộc sống của Khánh Vy dường như bước sang trang mới. Cô nàng được chú ý bởi rất nhiều lý do: Khả năng ngoại ngữ, thành tích học tập cực đỉnh và đặc biệt là nguồn năng lượng tích cực giúp 9x sở hữu hơn 1 triệu subscribe trên channel YouTube...



Mới đây, hot girl Khánh Vy tiếp tục khẳng định tài năng của mình qua bài chia sẻ đầu tiên ở TED Talks. Với chủ đề "Out of the norm" (Vượt qua ranh giới quy chuẩn), Khánh Vy đã kể câu chuyện không theo đuổi công việc gia đình định hướng, trở thành MC đình đám như hiện tại.

Khánh Vy chia sẻ về hành trình tìm ra đam mê và cách vượt qua giới hạn bản thân

Qua câu chuyện truyền cảm hứng, đặc biệt là cách phát âm và diễn đạt bằng tiếng Anh, có thể hiểu tại sao Khánh Vy lại được nhiều bạn trẻ yêu mến và trở thành hình mẫu theo đuổi như vậy!



Khánh Vy tâm sự gia đình mình theo chuẩn truyền thống khi cha mẹ đã vạch sẵn đường đi cho 3 cô con gái: Tốt nghiệp đại học, kết hôn năm 24 tuổi và sau đó có con.

Khánh Vy được cha mẹ kì vọng sẽ theo trường Học viện An ninh nhân dân, có công việc được coi là "ổn định". Dù không muốn phụ lòng cha mẹ, nhưng Khánh Vy hiểu rằng đây không phải là công việc dành cho mình. Cô nàng muốn trở thành người dẫn chương trình và những công việc liên quan đến truyền thông hơn.

Công việc MC truyền hình giúp Khánh Vy nhận được rất nhiều lượt yêu thích. Sau một lần cover ca khúc Người Âm Phủ, cô nàng nhận được lời mời trở thành ca sĩ từ 1 CEO nổi tiếng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô gái 19 tuổi cảm thấy "đây chính là thời điểm tỏa sáng" của mình, nhưng cũng mông lung không biết nên chọn hướng đi nào mới tốt.

Nhưng cũng từ đó, Khánh Vy hiểu hơn rằng dẫn chương trình là đam mê mà bản thân muốn theo đuổi: "Đam mê là thứ thúc đẩy bạn vượt qua quãng thời gian khó khăn. Đó là khi bạn sẽ chẳng quan tâm bất cứ thứ gì mà chỉ chú tâm việc làm sao cho đam mê của mình trở nên tốt hơn.

Mình thích hát nhưng mình lại không đủ đam mê đến mức vượt qua lời chê bai của mọi người. Mình thích công việc dẫn chương trình truyền hình. Mình biết bản thân có thể vượt qua những khó khăn trong công việc.

Có thể mọi người nói quyết định này thật lãng phí, không tốt tí nào. Nhưng lời khuyên tốt nhất là khi dành cho bạn, chứ không phải khi họ trở thành bạn rồi đưa ra quyết định hợp ý họ. Bởi chúng ta đều khác biệt. Và mình cũng nhận ra rằng chẳng ai có khả năng đưa ra quyết định đúng cho cuộc đời bạn, mà chỉ bạn mới làm được điều đó. Bằng cách lắng nghe tiếng nói nội tâm và giữ vững quan điểm đúng đắn của mình".

Ban đầu khi nhận được chủ đề của TED Talks, Khánh Vy đã rất băn khoăn khi không biết bản thân đã vượt qua quy chuẩn nào chưa.

Song cô nàng đã thay đổi cách suy nghĩ. Đó là mỗi lần bản thân vượt qua thử thách thì đã bước qua vùng an toàn của bản thân rồi. Và đôi khi cũng không nhất thiết phải đặt cạnh thước đo quy chuẩn của ai, hay cộng đồng xã hội.

9x tâm sự: "Vượt qua ngoài quy chuẩn không đồng nghĩa với việc bạn phải trở nên thật phi thường, lỗi lạc, phải trở thành người này người kia, rồi bỏ lỡ những nét đẹp riêng của bản thân. Bạn vẫn là bạn, chỉ là phiên bản tốt hơn và hoàn thiện hơn. Nỗ lực trên con đường đi riêng của mình. Vậy là đủ tròn trịa để tỏa sáng và cống hiến.

Hành trình thì mọi ngả nhưng điểm chung là hành trình nào cũng có lên xuống trầm bổng, như mọi bản nhạc, vậy mới ý nghĩa và đong đầy giá trị. Thế nên, chúng mình cứ mạnh dạn đặt niềm tin vào bản thân. Câu chuyện của mình chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ bên cạnh những câu chuyện khác của các bạn, mà mình tin sẽ tạo thành một bức tranh rất đẹp".

Bên dưới đoạn video diễn thuyết của Khánh Vy đã nhận về rất nhiều lời bình luận khen ngợi của dân tình.

- "Câu chuyện này rất ý nghĩa với mình. Bởi cô giáo từng nói phát âm của mình không tốt. Mình thất vọng, không biết giọng mình có gì mà không tốt. Mình cố gắng thay đổi giọng nói theo kiểu nghĩ rằng mọi người sẽ thích nó. Đáng lẽ mình nên cải thiện bản thân hơn là chối bỏ chính mình".

- "Bài diễn thuyết rất truyền động lực và giọng cô ấy cũng hay nữa, phát âm dễ nghe và dễ hiểu. Tinh thần dũng cảm đã khiến câu chuyện của Vy nhận được nhiều cảm tình hơn. Cố gắng lên nhé!".

- "Mình ngưỡng mộ hồi Khánh Vy lo lắng không biết nói thế nào cho hợp tai mọi người, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh vượt qua được. Cô gái này xứng đáng được yêu thương nhiều hơn! Mỗi lần tụt mood, nghe giọng là auto có động lực".

Nguồn: TED Talks, Khánh Vy