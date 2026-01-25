Hot girl 2,7 triệu người theo dõi đột ngột qua đời bí ẩn ở tuổi 26

Người ảnh hưởng (influencer) nổi tiếng người Indonesia Lula Lahfah đã qua đời ở tuổi 26 theo các báo cáo từ truyền thông địa phương. Tờ CNN Indonesia đưa tin vào đêm thứ Sáu (23/1) rằng cô được tìm thấy đã tử vong tại căn hộ riêng, dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương. Hiện tại, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố.

Ông Budi Hermanto, trưởng phòng quan hệ công chúng thuộc cảnh sát Metro Jaya, cho biết một người nổi tiếng có tên viết tắt là LL đã được tìm thấy qua đời vào tối thứ Sáu (23/1) tại căn hộ Essence Dharmawangsa ở Nam Jakarta. Theo trích dẫn từ CNN Indonesia, lực lượng an ninh đã phát hiện thi thể vào khoảng 18 giờ 44 phút ngày 23/1.

Lula Lahfah

Người phát ngôn giải thích rằng cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra vụ việc và các thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp vào thời điểm thích hợp. Trước đó, CNN Indonesia cũng đưa tin rằng Lula từng phải nhập viện vì các vấn đề về sức khỏe.

Tin tức về sự ra đi của cô đã được hé lộ bởi nhạc sĩ người Indonesia Hassan Alaydrus, một trong những người bạn thân thiết của Lula. Vào tối thứ Sáu (23/1), anh đã đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Instagram với phông nền đen hoàn toàn. Nhiều bạn bè của Lula, bao gồm nữ diễn viên kiêm ca sĩ Caitlin Halderman, cũng đã để lại lời chia buồn dưới bài đăng cuối cùng của cô trên Instagram.

Bài đăng cuối cùng của Lula Lahfah trên Instagram là một đoạn video quay cùng bạn trai, nhạc sĩ Reza Oktavian, được chia sẻ vào thứ Tư (21/1/2026). Nhóm nhạc pop Indonesia Weird Genius cũng đã hủy bỏ buổi biểu diễn theo lịch trình tại một sự kiện. Bạn trai của cô, anh Reza Oktavian, là một thành viên của nhóm nhạc này.

Thông tin về sự ra đi của cô khiến fan bàng hoàng

Trong một tuyên bố đăng trên trang Instagram vào tối thứ Sáu (23/1), nhóm Weird Genius chia sẻ: "Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi xin thông báo rằng Weird Genius sẽ không thể biểu diễn tại sự kiện tối nay do tin buồn liên quan đến một thành viên của nhóm (người hiện không có tình trạng sức khỏe và tinh thần tốt nhất để đứng trên sân khấu)". Nhóm cũng cho biết tình huống này nằm ngoài tầm kiểm soát và gửi lời xin lỗi vì sự bất tiện này, đồng thời mong nhận được sự thấu hiểu từ mọi người.

Nữ influencer 26 tuổi sở hữu 2,7 triệu người theo dõi trên Instagram. Bài đăng cuối cùng của cô, một đoạn video ghi lại cảnh cô và Reza trò chuyện, đã thu hút 1 triệu lượt thích tính đến sáng thứ Bảy (24/1).

Nguồn: CNA