HOT: Đề thi đại học môn Văn 2024 của Trung Quốc vừa tung ra, cả mạng xã hội "bùng nổ"

Các sĩ tử Trung Quốc vừa trải qua kỳ thi đại học (Gaokao) được xếp vào hàng khắc nghiệt nhất thế giới. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, đề thi môn Văn năm nay đã được tung ra, ngay lập tức leo lên No.1 hot search với nhãn "bạo đỏ" (có thể hiểu là mức độ "rất hot")- tính đến thời điểm này đã có hơn 24 triệu lượt đọc và thảo luận sôi nổi.

Đọc một số đề thi Văn vào đại học năm 2024 của nước này, mọi người có thể cảm nhận sự sáng tạo, độc đáo, tầm nhìn chiến lược của người ra đề:

Đề thi Văn theo chương trình mới (1)

Đọc tài liệu dưới đây và viết văn theo yêu cầu:

"Ngày nay, khi mạng Internet ngày càng phổ biến và tính ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng cao, đáp án của nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề sẽ có được một cách nhanh chóng. Như vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu các vấn đề mà chúng ta gặp phải liệu có ngày càng ít đi hay không?"

Tài liệu trên đây gợi ra ý tưởng và suy nghĩ như thế nào với bạn, hãy viết thành 1 bài văn.

Yêu cầu: Chọn góc nhìn phù hợp, lập ý rõ ràng, tự đặt tên cho bài văn, không sao chép, không đạo văn, không tiết lộ thông tin cá nhân, không ít hơn 800 từ.

Đề thi Văn theo chương trình mới (2)

Đọc tài liệu dưới đây và viết văn theo yêu cầu:

"Một cuốn tạp chí có đề cập rằng: Trong suốt một khoảng thời gian dài, con người chỉ có thể nhìn thấy một mặt cố định của Mặt Trăng hướng về phía Trái Đất. Tàu thám hiểm Mặt Trăng "Thường Nga 4" mang nhiệm vụ vén lên lớp màn bí ẩn của Mặt Trăng, hay tàu "Thiên Vấn 1" mang theo đôi mắt của những người trong ngành hàng không vũ trụ, bay ra khỏi Trái Đất để bước tới một không gian sâu thẳm xa xôi bên ngoài kia.

Tương tự như hành trình con người khám phá vũ trụ xa xôi, mỗi người trong chúng ta đều có một hành trình riêng không ngừng vươn tới những điều không thể, những vùng "lãnh thổ" chưa từng biết."

Tư liệu trên đây gợi cho bạn ý tưởng và suy nghĩ như thế nào, hãy viết thành một bài văn trình bày quan điểm của bản thân. Yêu cầu chọn góc nhìn phù hợp, không sao chép, không đạo văn, tự đặt tiêu đề, không tiết lộ thông tin cá nhân và không ít hơn 800 từ.

Đề thi Văn toàn quốc

Đọc tài liệu dưới đây và viết văn theo yêu cầu:

"Mỗi người chúng ta cần phải học cách sống chung hòa hợp với người khác. Đôi khi vì để hạn chế xung đột và mâu thuẫn, chúng ta phải tiết chế quá trình thể hiện quan điểm và ý kiến của bản thân. Tuy nhiên, trao đổi thẳng thắn và thành thật mới là một cuộc gặp gỡ thực sự."

Quan điểm trên khiến bạn có suy nghĩ và liên tưởng gì. Hãy viết một bài văn để trình bày quan điểm của bạn.

Đề thi Văn khu vực Bắc Kinh:

I. Phân tích ngắn

Chọn 1 trong 3 đề dưới đây để viết một đoạn văn không vượt quá 150 chữ:

(1) Trên vòng bạn bè của WeChat có một tính năng "like". Có người quan tâm số lượt like, có người chỉ thích "like" bài của người khác… Với hiện tượng "like", bạn có suy nghĩ gì?

(2) Lớp của bạn đang chuẩn bị triển khai hoạt động nghiên cứu ngoại khóa dự kiến sẽ kéo dài 2 ngày với chủ đề "Tham quan quê hương của danh nhân", lớp muốn trưng cầu ý kiến của các bạn về vấn đề này. Bạn muốn đi đến nơi nào và lý do vì sao chọn địa điểm đó?

(3) Dựa trên chủ đề "Trăng độc thoại", sử dụng văn phong của ánh trăng để viết một bài thơ hoặc một đoạn văn trữ tình với giọng điệu tha thiết và ngôn từ sinh động.

II. Làm văn

Chọn 1 trong 2 đề dưới đây, viết thành bài văn không dưới 700 chữ để phân tích:

(1) Trong mấy ngàn năm qua, những vẻ đẹp mới lạ của điển tích cổ xưa, tư tưởng kiệt xuất, tinh thần vĩ đại của Trung Quốc không ngừng được khám phá… Rất nhiều sự vật, sự vật theo thời gian càng thể hiện được giá trị và sức sống mới.

Dựa theo chủ đề "Lịch cửu di tân" (tạm hiểu: những điều càng lâu càng mới mẻ) để viết một bài văn nghị luận với luận điểm đúng đắn, đầy đủ luận cứ và đưa ra luận chứng phù hợp.

(2) Để trưởng thành, mỗi cá nhân cần mở mang tầm nhìn để kết bạn, mở rộng nội tâm để sáng tạo, khoa học kỹ thuật cũng cần gợi mở suy nghĩ… "Mở ra" để phát hiện con người mới, "mở ra" để mang đến sức sống mới. Mỗi một lần "mở ra" đều sẽ có một câu chuyện hay.

Dựa theo chủ đề "mở ra/mở rộng" để viết thành một bài văn tường thuật với tư tưởng đúng đắn, nội dung phong phú, chi tiết miêu tả hợp lý.

Đề thi Văn Thiên Tân

Vui lòng đọc kỹ đoạn văn bên dưới và sáng tác một bài luận theo yêu cầu:

"Trong thế giới hoa lệ này, bất kể là cá nhân, tổ chức hay thậm chí là một quốc gia, chúng ta đều sẽ phải đối mặt với định kiến của người khác. Chúng ta phải đối diện với những "định nghĩa mà người khác gán cho" một cách cẩn trọng, phân rõ phải trái, nhận biết đúng sai, vì chính mình mà trở nên kiên cường hơn. Thêm vào đó, ta cũng có thể trở nên dũng cảm hơn để thông qua việc "tự định nghĩa chính mình" mà kiến tạo tiền đề cho sự phát triển cá nhân, bộc lộ tài năng, vươn lên bằng bản sắc của riêng mình."

Đoạn văn trên để lại cho bạn suy nghĩ và ý tưởng gì? Kết hợp cùng cảm nhận và chiêm nghiệm của chính mình, bạn hãy sáng tác một bài luận xoay quanh vấn đề trên.

Yêu cầu đề: Không giới hạn góc nhìn, không giới hạn thể loại (ngoại trừ thơ, ca dao tục ngữ), thể thức văn phong rõ ràng mạch lạc, không ít hơn 800 từ, không được đạo văn hay nhờ viết hộ.

