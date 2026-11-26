Anh nói muốn buổi họp lớp trở về đúng ý nghĩa ban đầu, nơi mọi người gặp nhau vì tình bạn chứ không phải để so sánh cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc, từng bước xây dựng sự nghiệp. Bố mẹ cũng chuyển lên sống cùng nên suốt nhiều năm, tôi hiếm khi trở về quê, càng ít có dịp gặp lại bạn bè thời đi học.

Hơn 10 năm bươn chải, tôi hiện là giám đốc một công ty, thu nhập khá ổn định. Lần này nhận được lời mời họp lớp, tôi vừa háo hức muốn gặp lại những gương mặt thân quen, vừa có chút mong chờ được mọi người nhìn thấy thành quả của mình.

Buổi gặp mặt do Trương Tùng, lớp trưởng cũ, đứng ra tổ chức. Anh đưa ra một quy tắc khá đặc biệt: mọi người không lái ô tô đến, không khoe khoang chuyện giàu nghèo và không bàn về tiền bạc. Mỗi người chỉ cần góp 200 NDT để cùng thanh toán bữa ăn. Anh nói muốn buổi họp lớp trở về đúng ý nghĩa ban đầu, nơi mọi người gặp nhau vì tình bạn chứ không phải để so sánh cuộc sống.

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Tối hôm đó, chúng tôi ngồi bên nhau, nhắc lại chuyện học hành, những trò nghịch ngợm ngày xưa và cả những năm tháng mới ra trường. Không khí ban đầu rất vui vẻ, nhưng chẳng bao lâu, câu chuyện lại dần chuyển sang công việc, thu nhập và thành tích.

Một người bạn đang làm việc ở Bắc Kinh đề nghị thanh toán toàn bộ bữa ăn. Những người khác cũng không chịu kém, liên tục tranh nhau trả tiền. Có người còn đặt chìa khóa xe Mercedes, BMW lên bàn, như muốn chứng minh rằng mình đã có một cuộc sống đáng tự hào.

Tôi cũng có một chiếc ô tô, nhưng không thuộc dòng xe sang. Nhìn mọi người hào hứng thể hiện thành quả, tôi bỗng thấy chiếc chìa khóa trong tay mình trở nên nhỏ bé. Tôi vốn đã quen với việc cố gắng để được công nhận, vậy nên dù không muốn, tôi vẫn bị cuốn vào cuộc cạnh tranh ngầm ấy.

Đúng lúc mọi người đang tranh nhau thanh toán, nhân viên phục vụ bước vào thông báo hóa đơn đã được trả hết. Người thanh toán là Vương Quang, cậu bạn ngày xưa học không nổi bật, sau khi tốt nghiệp phổ thông cũng không học đại học. Cậu ấy đến buổi họp lớp bằng một chiếc xe đạp điện và đã lặng lẽ rời đi từ trước.

Tôi nghe tên Vương Quang mà sững người. Cậu bạn ấy không nói một lời về công việc, không khoe mình kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chẳng cần đứng giữa đám đông để chứng minh điều gì. Cậu chỉ âm thầm trả tiền cho bữa ăn, như một cách trân trọng cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách.

Trên đường trở về thành phố, tôi nghĩ mãi về chuyện đó. Hơn 10 năm qua, tôi luôn cố gắng đạt được nhiều thành tích, mua sắm những thứ tốt hơn và mong người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng trong một buổi họp lớp, tôi lại nhận ra mình vẫn dễ dàng tự ti chỉ vì chiếc xe không bằng người khác.

Có lẽ, điều đáng quý nhất trong cuộc sống không phải là chúng ta sở hữu thứ gì, mà là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh. Vương Quang không cần nói mình thành công, nhưng hành động của cậu khiến tất cả phải suy nghĩ.

Sau buổi họp lớp ấy, tôi tự nhắc mình rằng thành công không nhất thiết phải được chứng minh bằng những món đồ đắt tiền. Bởi ngoài kia luôn có người giỏi hơn, giàu có hơn, nhưng điều khiến một người được nhớ đến lâu dài lại có thể chỉ là sự chân thành và khiêm tốn.