Theo một câu chuyện được chia sẻ trên MXH Trung Quốc, một nhóm cựu học sinh trung học tại Trung Quốc đã tổ chức buổi họp lớp sau nhiều năm ra trường. Người đứng ra kết nối mọi người là anh Hà, từng là lớp trưởng thời cấp ba và hiện làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.

Theo chia sẻ, suốt nhiều năm qua, anh vẫn duy trì liên lạc với nhiều bạn học cũ và thường là người chủ động tổ chức các buổi gặp mặt mỗi dịp lễ Tết. Năm nay, khi biết nhiều thành viên về quê nghỉ lễ, anh tiếp tục đứng ra sắp xếp một buổi hội ngộ cho cả lớp.

Buổi gặp diễn ra trong không khí khá thoải mái. Để tránh việc một người phải gánh toàn bộ chi phí, cả lớp thống nhất chia đều, mỗi người đóng khoảng 200 NDT (khoảng 770 nghìn đồng) để chi trả tiền ăn uống và di chuyển.

Trong suốt buổi tiệc, lớp trưởng liên tục đi lại sắp xếp chỗ ngồi, gọi món, lo xe đưa đón cho những người ở xa. Nhiều người cho biết anh gần như không có thời gian ngồi ăn uống trọn vẹn cùng mọi người. Sau vài vòng nâng ly, không khí buổi gặp càng trở nên sôi nổi. Để khuấy động nhóm chat lớp, anh Hà quyết định gửi một “lì xì online” cho mọi người cùng vui.

Được biết, tại Trung Quốc, phần lớn các cuộc trò chuyện, chuyển khoản hay gửi “lì xì online” đều diễn ra qua ứng dụng WeChat – nền tảng nhắn tin với hệ thống thanh toán tích hợp mang tên WeChat Pay (Weixin Pay). Không chỉ dùng để nhắn tin, WeChat còn hoạt động như một ví điện tử, cho phép người dùng liên kết tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua sắm hoặc gửi “hồng bao” tức các phong bao lì xì điện tử ngay trong khung chat.

Tính năng này phổ biến đến mức trong nhiều buổi họp lớp, liên hoan hay tụ tập bạn bè ở Trung Quốc, mọi người thường chuyển khoản trực tiếp qua WeChat thay vì dùng tiền mặt. Người tổ chức chỉ cần tạo nhóm chat, sau đó gửi mã QR hoặc “group red packet” để các thành viên chia tiền ngay trên ứng dụng.

Quay lại câu chuyện của anh Hà, trong lúc đã có hơi men, anh đã nhập nhầm số tiền. Thay vì gửi một phong bao tổng trị giá 500 NDT (khoảng 1,9 triệu đồng), anh vô tình thêm một số 0 phía sau, biến khoản tiền thành 5.000 NDT (hơn 19 triệu đồng). Điều đáng nói là do nghĩ mình chưa gửi thành công, anh tiếp tục thao tác thêm hai lần nữa. Chỉ trong vài phút, tổng số tiền được chuyển đi đã lên tới 15.000 NDT, tương đương khoảng 57 triệu đồng.

Ban đầu, nhiều thành viên không phát hiện điều bất thường. Mọi người chỉ nghĩ lớp trưởng hào hứng nên chi mạnh tay, không ít người còn để lại lời cảm ơn và khen anh “chịu chơi”. Chỉ đến khi buổi họp lớp kết thúc, một vài người kiểm tra lại nhóm chat mới nhận ra tổng số tiền được gửi đi lớn hơn rất nhiều so với bình thường.

Sáng hôm sau, cả lớp mới biết sự thật khi một người bạn thân liên lạc với anh Hà. Theo chia sẻ, lớp trưởng gần như mất ngủ cả đêm vì phát hiện mình đã “ném sạch” khoản tiền lớn trong vài phút sau vài chén rượu.

“Khoản tiền này với nhiều người có thể không quá lớn, nhưng với người làm công ăn lương thì đó là cả khoản tích cóp”, một thành viên trong lớp chia sẻ. Điều bất ngờ là ngay sau khi biết chuyện, nhiều người trong nhóm đã chủ động chuyển khoản trả lại phần tiền mình nhận được, thậm chí có người còn gửi dư thêm vài chục tệ như một cách động viên anh Hà.

Không ai yêu cầu hay nhắc nhở trong nhóm chat, nhưng chỉ trong chưa đầy một ngày, gần như toàn bộ số tiền đã được gửi trả lại cho lớp trưởng. Một số thành viên cho biết họ cảm thấy buổi gặp mặt năm nay đặc biệt hơn những lần trước, không phải vì tổ chức sang trọng hay chi nhiều tiền, mà bởi sau nhiều năm, mọi người vẫn giữ được sự tử tế và tin tưởng dành cho nhau.

Sau sự việc, nhiều người trong lớp cho biết họ nhận ra rằng những buổi họp lớp sau nhiều năm không chỉ là dịp ăn uống hay chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Điều quan trọng hơn là cảm giác vẫn có những người sẵn sàng đối xử chân thành với nhau, ngay cả khi mỗi người đã có cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau.