Họp lớp hết 135 triệu đồng, lớp trưởng kiểm tra camera xong thì lặng lẽ rời nhóm chat

Một buổi họp lớp tưởng vui vẻ đã kết thúc bằng màn cãi vã căng thẳng chỉ vì chuyện chia tiền.

Họp lớp từ lâu đã là dịp được nhiều người mong chờ. Sau vài năm ra trường, ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Một buổi gặp mặt là cơ hội để cả lớp ngồi lại, ôn chuyện cũ và xem mỗi người giờ ra sao. Tuy nhiên, bên cạnh những tiếng cười, họp lớp đôi khi cũng là nơi phát sinh không ít drama. Và chuyện tiền nong luôn là nguyên nhân dễ khiến tình bạn rạn nứt nhất.

Câu chuyện dưới đây của một lớp trưởng ở Trung Quốc là ví dụ điển hình. Chỉ sau một bữa ăn, anh gần như cắt đứt liên lạc với những người từng học chung suốt 4 năm đại học.

Theo đó, 3 năm sau khi tốt nghiệp, anh Trương - một cựu lớp trưởng quyết định tổ chức một buổi họp lớp. Anh luôn tin tình bạn thời đi học là thứ trong sáng nhất. Vì vậy, anh muốn có một dịp để mọi người không quên những năm tháng ấy.

Vẫn giữ tinh thần trách nhiệm của một lớp trưởng thời đi học, anh chủ động đứng ra tổ chức tất cả. Anh chọn một nhà hàng cao cấp và đặt phòng riêng đẹp nhất. Anh lập hẳn nhóm chat, nhắc đi nhắc lại mọi người nhớ có mặt. Anh cũng thông báo rõ từ trước rằng buổi họp lớp sẽ chia đều chi phí và ai nấy đều đồng ý.

Đến ngày gặp mặt, dù có vài người báo bận vào phút chót, buổi tiệc vẫn có 36 người tham dự. Nhà hàng có cả phòng hát nên sau bữa ăn, nhiều người rủ nhau đi hát. Cả lớp vui vẻ đến tận cuối buổi.

Buổi họp lớp diễn ra vui vẻ cho đến lúc lớp trưởng cầm hóa đơn trên tay (Ảnh minh họa)

Thế nhưng đến khi đi thanh toán, anh Trương sững người. Tổng hóa đơn lên tới 37.000 tệ (khoảng 143 triệu đồng). Chia ra, mỗi người phải trả gần 1.000 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng).

Anh từng ăn ở nhà hàng này nên biết giá cả không đến mức như vậy. Hỏi lại nhân viên, anh mới biết trong hóa đơn có một chai vang đỏ giá hơn 8.000 tệ, tức hơn 30 triệu đồng. Trong khi đó, cả lớp không hề gọi loại rượu đắt tiền này.

Quản lý nhà hàng cho kiểm tra camera. Kết quả cho thấy một thành viên nam trong lớp tên A Hạo đã lén mở chai rượu lúc mọi người không để ý.

Lớp trưởng tức giận nhắc tên A Hạo trong nhóm chat. Rất lâu sau, A Hạo mới trả lời. Anh ta nói thấy mọi người vui nên muốn góp thêm không khí, không ngờ chai rượu lại đắt như vậy. A Hạo còn cho rằng bạn bè với nhau cả, không lẽ lại tiếc một chai rượu.

Câu trả lời của A Hạo khiến nhóm chat lập tức dậy sóng. Một số bạn nữ phản đối việc phải góp tiền chai rượu vì họ không uống. Có người còn nói mình gần như không ăn mấy, chủ yếu chỉ đi hát nên không nên trả nhiều như vậy.

Lớp trưởng Trương không nhịn được nữa. Anh nhắc lại việc đã thống nhất chia đều từ trước. Anh cho rằng nếu ai cũng nói mình không ăn, không uống thì chẳng lẽ một mình anh phải gánh hết. Theo anh, đã là người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Nhóm chat im lặng một lúc lâu. Sau đó, một bạn nữ lên tiếng trách lớp trưởng nói chuyện khó nghe và cho rằng anh nhỏ nhen.

Đọc những dòng tin nhắn ấy, lớp trưởng thấy những người bạn cũ trở nên xa lạ. Anh nhắn tin cuối cùng, cho biết sẽ ứng trước toàn bộ tiền và mong mọi người tự giác chuyển đúng phần của mình, không thiếu không thừa. Sau đó, anh rời nhóm chat. Riêng tiền chai rượu, anh sẽ tự tìm A Hạo để đòi.

Chuyện chia tiền sau buổi họp lớp khiến nhóm chat cãi nhau gay gắt (Ảnh minh họa)

Nhìn lại câu chuyện, có thể thấy lỗi không chỉ nằm ở một người. A Hạo tự ý mở chai rượu đắt tiền rồi coi đó là chuyện nhỏ, đây là cách hành xử thiếu tôn trọng tập thể. Một số bạn thấy bất công nên phản đối cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cách nói chuyện thiếu khéo léo trong nhóm chat lại khiến mâu thuẫn đẩy lên cao.

Vì vậy, bài học đầu tiên khi đi họp lớp là nên thống nhất quy tắc chia tiền thật cụ thể từ trước. Chia đều thì chia phần nào, đồ uống gọi thêm ngoài thực đơn ai trả, tất cả cần được nói rõ. Khi đã có quy định, chai rượu phát sinh sẽ do người gọi tự chịu, không cần cãi nhau.

Người tổ chức cũng nên chọn địa điểm phù hợp với túi tiền của số đông. Mới ra trường vài năm, không phải ai cũng dư dả. Một nhà hàng vừa phải sẽ giúp mọi người thoải mái hơn. Chốt thực đơn và ngân sách từ trước, thậm chí thu tiền trước cũng là cách hạn chế rủi ro.

Trong lúc ăn uống, nên có một người theo dõi các món được gọi thêm. Khi thanh toán, cần kiểm tra hóa đơn từng dòng thay vì chỉ nhìn tổng tiền. Nhờ vậy, những khoản bất thường sẽ được phát hiện ngay tại chỗ.

Cuối cùng, khi xảy ra tranh cãi, mỗi người nên bình tĩnh nói chuyện trực tiếp thay vì đôi co trên nhóm chat. Họp lớp là để giữ tình bạn. Đừng để vài triệu đồng khiến những năm tháng đẹp nhất trở thành ký ức khó chịu.

Theo 163