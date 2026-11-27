Hai bị cáo bị xét xử tại Huế vì môi giới mua bán thận, thỏa thuận chi phí 1,35 tỷ đồng và đã nhận 450 triệu đồng từ người chồng có vợ cần ghép thận.

Ngày 27/11, TAND khu vực 1 - Huế tuyên phạt Lý Văn Nhất (SN 1989, trú tỉnh Lào Cai) 3 năm 6 tháng tù và Lưu Thị Hậu (SN 1991, ở phường Thủy Xuân, TP. Huế) 3 năm tù về tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

Hai bị cáo Lý Văn Nhất và Lưu Thị Hậu hầu tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Nhất và Hậu quen biết nhau từ năm 2024, sống chung như vợ chồng tại phường Thủy Xuân, Huế. Do Hậu từng hiến thận, biết nhu cầu tìm người hiến thận của bệnh nhân, cả hai nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu mua và bán thận để kiếm tiền.

Cuối năm 2024, ông Trần Trung S. đưa vợ là bà Nguyễn Thị Hiếu N. đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh thận. Trong quá trình này, ông S. gặp Nhất và Hậu, trao đổi việc tìm người bán thận cho vợ.

Ngày 24/2/2025, các bên gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa, TP. Huế. Tại đây, Nhất và ông S. lập hợp đồng, thỏa thuận tổng chi phí mua bán, ghép thận và xét nghiệm là 1,35 tỷ đồng, thanh toán theo từng giai đoạn.

Sau thỏa thuận, Nhất nhiều lần nhận tiền từ ông S. Trong đó, nhận 100 triệu đồng vào ngày 24/2/2025, 50 triệu đồng ngày 3/3/2025 và 200 triệu đồng ngày 19/3/2025. Đến tháng 9 và 10/2025, ông S. tiếp tục chuyển khoản cho Nhất mỗi lần 50 triệu đồng. Tổng cộng, Nhất và Hậu đã nhận 450 triệu đồng từ ông S.

Trong quá trình tìm người bán thận, hai bị cáo tìm được chị Trần Thị Ngọc T. để đăng ký hiến thận cho bà N. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy chị T. mắc bệnh về máu, không đủ điều kiện hiến thận.

Sau đó, Nhất và Hậu tiếp tục tìm được anh Phan Văn Đ., đưa người này đi làm các thủ tục xét nghiệm nhưng cũng không phù hợp.

Quá trình công an vào cuộc điều tra, Nhất và Hậu đều bị triệu tập làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội.