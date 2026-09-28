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Hợp đồng cực lớn mua 16 máy bay vận tải A400M được ký kết

Bạch Dương
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 Bộ Quốc phòng Đức sẽ mua tới 16 máy bay vận tải Airbus A400M tiên tiến cho quân đội nước này.

- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Đức dự định mua thêm 16 máy bay vận tải quân sự Airbus A400M cho quân đội nước này nhằm nâng cao khả năng không vận - điều mà Bộ trưởng Boris Pistorius dự kiến sẽ sớm công bố.

Chương trình mua sắm máy bay vận tải của Không quân Đức trước đó được coi là đã hoàn tất khi quân đội nhận chiếc phi cơ A400M thứ 53 đồng thời là cuối cùng vào tháng 4.

Tuy nhiên, theo dự thảo ngân sách giai đoạn 2028 - 2032, chính phủ nước này đã phân bổ thêm 3,6 tỷ euro cho việc mua sắm máy bay mới, theo báo cáo của tờ Bild.

Do thiếu không gian tại căn cứ không quân Wunstorf ở Hạ Saxony, Quân đội Đức có thể phải cho một số máy bay cũ nghỉ hưu sớm để nhường chỗ cho những chiếc mới mua.

- Ảnh 2.

Máy bay vận tải A400M của Không quân Đức.

Airbus A400M Atlas là máy bay vận tải quân sự 4 động cơ turbine cánh quạt có tải trọng 37 tấn, do Tập đoàn Airbus sản xuất.

Máy bay có thể mang theo tối đa 116 lính dù, binh sĩ thoát ly bằng cửa bên hoặc cửa sau. Chiếc phi cơ có thể bay tự động ở độ cao thấp trong điều kiện khí tượng đơn giản, đồng thời thực hiện việc chuyển nhiên liệu trong khoang cho trực thăng. Tất cả phụ thuộc vào mục đích của A400M trong từng vai trò cụ thể.

Ngoài ra A400M có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt là phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh Đức, máy bay còn được khai thác bởi 8 quốc gia bao gồm: Kazakhstan, Bỉ, Pháp, Luxembourg, Anh, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.

Hôm 22/9, Quân đội Đức đã mua một lô máy bay không người lái cảm tử với giá 275 triệu euro.

Trước đó vào tháng 3, Đức đã quyết định tạo ra một hệ thống tương tự như Starlink dành cho lực lượng vũ trang của mình, cho thấy mức độ tái vũ trang đang được đầu tư rất lớn.

Theo Bild
Tags

Bộ Quốc phòng Đức

Airbus A400M

quân đội Đức

Không quân Đức

Boris Pistorius

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