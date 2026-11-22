Bộ đôi máy tính bảng HONOR Pad X7b và HONOR Pad X9b Max hướng tới các nhóm nhu cầu sử dụng đa dạng từ giải trí gia đình nhỏ gọn đến làm việc, sáng tạo trên không gian hiển thị lớn chuẩn điện ảnh.

HONOR vừa công bố mở bán bộ đôi máy tính bảng HONOR Pad X7b và HONOR Pad X9b Max tại Việt Nam. Trong đó, HONOR Pad X7b được định vị là thiết bị nhỏ gọn, đa năng, phục vụ các tác vụ hằng ngày như xem phim, học tập, đọc sách và duy trì kết nối liên tục.

Ở phân khúc cao hơn, HONOR Pad X9b Max sở hữu màn hình kích thước lớn, thiết kế thanh lịch cùng cấu hình mạnh mẽ nhằm đáp ứng trọn vẹn từ công việc, học tập cho tới giải trí.

HONOR Pad X7b: Thiết kế bền bỉ, màn hình dịu mắt và pin 8.000mAh

Ở mẫu HONOR Pad X7b, nhà sản xuất tập trung vào ba yếu tố cốt lõi gồm màn hình bảo vệ thị lực, thời lượng pin kéo dài và độ bền vật lý.

Thiết bị sử dụng vi xử lý Qualcomm® Snapdragon® 685, chạy trên hệ điều hành MagicOS 10.0 phát triển từ nền tảng Android™ 16, đồng thời hỗ trợ mở rộng bộ nhớ và tích hợp sẵn các công cụ dành riêng cho trẻ em trong gia đình.

Về khả năng hiển thị, HONOR Pad X7b trang bị màn hình LCD kích thước 9,7 inch, độ phân giải 2K (2052 x 1152 pixel), đáp ứng độ sắc nét khi lướt web, đọc tài liệu, xem video hoặc xử lý công việc.

Tỷ lệ màn hình được tối ưu cho thao tác theo chiều dọc, cân bằng giữa diện tích hiển thị và khả năng cầm nắm bằng một tay khi di chuyển. Màn hình này tích hợp tính năng tự động điều chỉnh độ sáng linh hoạt (Dynamic Dimming), giảm ánh sáng xanh bằng phần mềm, chế độ eBook và đạt hai chứng nhận từ TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh cũng như chống nhấp nháy.

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng 8.000mAh. Theo số liệu thử nghiệm từ Phòng thí nghiệm HONOR, thiết bị đạt thời lượng phát video ngoại tuyến tối đa 16 giờ và thời gian chờ lên tới 82 ngày trong điều kiện tiêu chuẩn.

Bên trong, chip Snapdragon® 685 8 nhân đi kèm RAM tương đương 8GB (bao gồm 4GB RAM mở rộng thông minh) và bộ nhớ trong 128GB, hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ microSD tối đa 2TB.

Về độ hoàn thiện, HONOR Pad X7b sở hữu thân máy kim loại nguyên khối chế tác từ hợp kim nhôm với mặt lưng liền mạch, bề mặt phun cát mịn, trọng lượng khoảng 449g và độ mỏng 8,48mm.

Thiết bị đạt chứng nhận chống rơi vỡ và đè nén SGS 5 sao nhờ cấu trúc chịu lực kết hợp kính cường lực kép, đồng thời vượt qua nhiều bài kiểm tra môi trường khắc nghiệt như bức xạ mặt trời, sương muối, cát bụi, rung lắc và chu kỳ đóng băng - rã đông.

Máy cũng trang bị camera trước và sau cùng độ phân giải 5MP hỗ trợ quay video 1080p, đi kèm hệ thống loa kép công nghệ HONOR Sound.

HONOR Pad X9b Max: Màn hình 13 inch 120Hz chuẩn IMAX Enhanced

Hướng đến người dùng cần không gian hiển thị rộng rãi, HONOR Pad X9b Max trang bị màn hình HONOR Max kích thước 13 inch, độ phân giải Ultra-HD 2.5K (2500 x 1560 pixel), mật độ điểm ảnh 228 PPI, tần số quét 120Hz và khả năng tái tạo 1,07 tỷ màu.

Màn hình có độ sáng tối đa 700 nits giúp quan sát rõ trong môi trường ánh sáng mạnh. Để bảo vệ mắt khi đọc sách hoặc làm việc dài giờ, máy tích hợp hệ thống đa lớp gồm làm mờ DC (DC Dimming), giảm ánh sáng xanh phần cứng, Dynamic Dimming và đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh, không nhấp nháy từ TÜV Rheinland. Toàn bộ phần cứng được đặt trong bộ khung kim loại nguyên khối bo cong mềm mại, bề mặt phun cát mịn với độ mỏng 6,72mm và trọng lượng 618g.

Về cấu hình, thiết bị sở hữu 6GB RAM vật lý kết hợp công nghệ HONOR RAM Turbo mở rộng thêm 12GB (tương đương 18GB RAM) cùng bộ nhớ trong 256GB và khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ tối đa 2TB.

Viên pin 10.100mAh của máy cho thời lượng sử dụng theo công bố từ Phòng thí nghiệm HONOR gồm 16 giờ phát video liên tục, 13 giờ đọc tài liệu, 12 giờ ghi chú trên ứng dụng HONOR Notes, 73 giờ nghe nhạc và duy trì chế độ chờ lên đến 90 ngày. Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge công suất 45W.

Trên nền tảng phần cứng này, HONOR Pad X9b Max tích hợp loạt công cụ phần mềm phục vụ công việc như AI Memo (Trí nhớ AI) có khả năng tự động nhận diện cuộc họp, tóm tắt ý chính, hỏi đáp thời gian thực và xuất biên bản; cùng tính năng Quản lý tệp chuẩn PC (PC-Class File Management) với giao diện tương tự máy tính.

Về khả năng nghe nhìn, thiết bị đạt chuẩn IMAX Enhanced dựa trên bốn yếu tố gồm hình ảnh sống động, âm thanh sống động, tỷ lệ khung hình mở rộng và nội dung độc quyền (hiện hỗ trợ trên các nền tảng trực tuyến như Disney+).

Hệ thống âm thanh gồm 4 loa kết hợp thuật toán khuếch đại âm lượng lên đến 200%, đạt chứng nhận Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và tích hợp công nghệ DTS®.

Ngoài ra, máy còn có khả năng kết nối liền mạch giữa các thiết bị, hỗ trợ chia sẻ tệp đa nền tảng (iOS, HarmonyOS, Android, Windows, macOS) thông qua HONOR Connect, cũng như đồng bộ mạng, cuộc gọi, thông báo và truyền dữ liệu một chạm với điện thoại HONOR qua HONOR MagicRing.

Tích hợp không gian số HONOR Kids và thông tin mở bán

Cả hai mẫu máy tính bảng đều được trang bị nền tảng HONOR Kids, tạo lập môi trường sử dụng riêng biệt cho trẻ em với các ứng dụng như Camera cho bé, Bảng vẽ cho bé và Ghi âm cho bé.

Phụ huynh có thể kiểm soát thời gian sử dụng, quản lý ứng dụng và lọc nội dung truy cập. Đi kèm với đó là hệ thống bảo vệ mắt 6 lớp có khả năng cảnh báo khoảng cách nhìn, nhắc nhở tư thế ngồi, cảnh báo độ sáng môi trường và cảnh báo khi sử dụng thiết bị trên phương tiện di chuyển gập ghềnh.

Tại thị trường Việt Nam, HONOR Pad X7b (phiên bản Wi-Fi) và HONOR Pad X9b Max cùng có tùy chọn màu Xám, chính thức lên kệ từ ngày 20/11/2026 thông qua các hệ thống bán lẻ toàn quốc và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop. Mức giá niêm yết của HONOR Pad X7b là 6.490.000 đồng và HONOR Pad X9b Max là 12.990.000 đồng.

Trong giai đoạn mở bán từ ngày 20/11 đến hết ngày 31/12/2026, khách hàng mua HONOR Pad X7b được giảm trực tiếp 500.000 đồng, kèm ưu đãi hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 1.500.000 đồng hoặc trợ giá 200.000 đồng dành cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Đối với HONOR Pad X9b Max, người mua được tặng kèm Bàn phím Bluetooth thông minh HONOR Pad X9b Max, áp dụng mức hỗ trợ thu cũ đổi mới tối đa 3.000.000 đồng hoặc trợ giá 200.000 đồng cho học sinh, sinh viên.

Cả hai sản phẩm đều hưởng chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày đối với lỗi từ nhà sản xuất, bảo hành chính hãng 18 tháng và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất.