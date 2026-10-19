Honor nhá hàng điện thoại gaming có quạt tản nhiệt, pin tận 12.000mAh

Honor Win RT 2 sở hữu pin lớn hơn bản Win 2 cao cấp, đi kèm sạc nhanh 90W, trong khi thiết kế được hé lộ cho thấy máy có thể trang bị quạt tản nhiệt.

Pin 12.070mAh, lớn hơn cả bản cao cấp

Honor đang chuẩn bị giới thiệu dòng điện thoại chơi game Win 2, đồng thời lần lượt công bố những thông tin đầu tiên về các thiết bị. Sau khi hé lộ mẫu Win 2 cao cấp sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, hãng tiếp tục xác nhận phiên bản Win RT 2 sẽ sở hữu viên pin dung lượng 12.070mAh.

Con số này cao hơn 1.970mAh so với viên pin 10.100mAh trên Win 2, tương đương mức chênh lệch gần 20%. Đáng chú ý, dung lượng pin của bản Win 2 vốn đã vượt các đối thủ như iQOO 16, OnePlus 16 và RedMagic 12 Pro+.

Win RT 2 cũng được tiết lộ hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W, nhưng khả năng sạc không dây hiện vẫn chưa rõ. Honorchưa công bố thời lượng sử dụng thực tế hay thời gian cần thiết để sạc đầy viên pin này.

Thiết kế có thể dùng một quạt tản nhiệt

Hình ảnh Honor công bố cho thấy Win RT 2 có phần khung viền trông tương đối mỏng dù chứa viên pin dung lượng lớn. Tuy nhiên, hãng chưa cung cấp số đo độ dày và trọng lượng, nên hiện chưa thể đánh giá cụ thể mức độ gọn nhẹ của thiết bị.

Cụm camera phía sau có thiết kế khác với Win 2 và dường như không sử dụng hệ thống tản nhiệt hai quạt như bản cao cấp. Dựa trên những hình ảnh hiện có, Win RT 2 vẫn có thể được trang bị tản nhiệt chủ động, nhưng chỉ dùng một quạt.

Mặt lưng máy xuất hiện hai camera, với cấu hình được dự đoán có thể không khác biệt nhiều so với Win 2. Thông số cảm biến và tính năng chụp ảnh cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Dự kiến dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5, ra mắt ngày 21/10

Honor chưa công bố bộ xử lý của Win RT 2, nhưng thiết bị được dự đoán sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip cao cấp thuộc thế hệ trước. Nếu thông tin này chính xác, máy sẽ có lựa chọn phần cứng khác với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trên Win 2.

Dòng Honor Win 2 dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 21/10/2026, với ba phiên bản gồm Win 2, Win RT 2 và Win Turbo 2. Trong đó, Win Turbo 2 hiện vẫn có rất ít thông tin, còn giá bán và kế hoạch phân phối của cả dòng sản phẩm chưa được công bố.