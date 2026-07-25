HONOR đăng ảnh "khịa" Galaxy Z Fold8 giờ mới có pin 5.000mAh

HONOR liên tiếp tung hai bài đăng so sánh pin và tốc độ sạc ngay thời điểm Samsung vừa ra mắt Galaxy Z Fold8 Ultra, mỗi lần đều tránh nhắc thẳng tên đối thủ.

Sau bài đăng đầu tiên trên fanpage HONOR Việt Nam so Magic V5 với "your ultra foldable", trang quốc tế của HONOR tiếp tục tung thêm hai hình ảnh khác, quy mô lớn hơn. Một ảnh đặt cạnh nhau ba chiếc máy: Magic V6 (2026, 6660mAh), Magic V5 (2025, 5820mAh) và "your ultra foldable" (2026, 5000mAh), kèm dòng chữ "5000mAh? Ultra-impressive. For us. In 2025". Ảnh còn lại so tốc độ sạc: Magic V6 đạt 80W trong khi "your ultra foldable" chỉ có 45W.

Bài đăng của HONOR so sánh pin Magic V6, Magic V5 và 'your ultra foldable' với dòng chữ 'Ultra-impressive. For us. In 2025'

Fanpage HONOR Vietnam cũng đăng bài "khịa" viên pin 5.000mAh của Galaxy Z Fold8 mới

Cả hai con số HONOR đưa ra đều khớp với thông số Samsung công bố chính thức. Galaxy Z Fold8 Ultra ra mắt ngày 22/7 tại Unpacked London có pin 5000mAh (định mức 4854mAh), sạc dây tối đa 45W, sạc không dây 25W, theo xác nhận từ Samsung Newsroom và SamMobile. Trong khi đó Magic V6 dùng pin 6660mAh ở bản toàn cầu, sạc 80W dây và 66W không dây, đã ra mắt tại Trung Quốc từ tháng 3/2026 và dự kiến mở bán quốc tế trong nửa cuối năm 2026. Vế còn lại của lời khịa, "For us. In 2025", cũng chính xác về số học vì Magic V5 ra mắt năm 2025 đã có pin 5820mAh, hơn cả thông số 5000mAh mà Fold8 Ultra vừa công bố một năm sau.

HONOR Magic V6 với pin Silicon-Carbon 7150mAh đối với bản nội địa và 6660mAh đối với bản quốc tế, sạc nhanh 80W, ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 3/2026 vừa qua

Nhìn lại toàn bộ lịch sử dòng Galaxy Z Fold sẽ thấy tại sao đây là điểm HONOR nhắm vào. Từ Galaxy Z Fold3 năm 2021 cho tới Galaxy Z Fold7 năm 2025, Samsung giữ nguyên dung lượng pin 4400mAh suốt 5 thế hệ liên tiếp không đổi, chỉ nhích lên 4500mAh một lần duy nhất ở Galaxy Z Fold2 năm 2020 rồi lại giảm về 4400mAh ngay sau đó. Trong cùng khoảng thời gian, các đối thủ Trung Quốc liên tục phá kỷ lục: OPPO Find N5 đạt 5600mAh từ tháng 2/2025, Huawei Mate X7 đạt 5600mAh từ tháng 11/2025, còn OPPO Find N6 vừa ra mắt tháng 3/2026 đã lên tới 6000mAh.

Gốc rễ của khoảng cách này nằm ở công nghệ pin. Galaxy Z Fold8 series là những chiếc Galaxy đầu tiên trong lịch sử dùng pin Silicon-Carbon, công nghệ giúp tăng dung lượng mà không cần pin to hơn, trong khi HONOR, OPPO, Huawei đã áp dụng công nghệ này từ khoảng năm 2023. Ông Minseok Kang, Trưởng bộ phận Hoạch định sản phẩm smartphone của Samsung, giải thích với trang T3 rằng khi triển khai công nghệ pin mới, Samsung luôn ưu tiên độ tin cậy hơn kích thước hay tốc độ sạc, một phần xuất phát từ sự cố Galaxy Note7 năm 2016, khi khoảng 3,1 triệu máy bị thu hồi toàn cầu vì pin phát nổ và Samsung phải khai tử sản phẩm, thiệt hại ước tính 5,3 tỷ USD.

Cuộc đua nhiều khả năng chưa dừng lại. HONOR được cho là đang phát triển thêm một mẫu máy gập màn rộng mới với pin vượt mốc 7000mAh theo tin rò rỉ từ Digital Chat Station, trong khi bản Magic V6 cao cấp nhất tại Trung Quốc đã đạt 7150mAh, mức pin lớn nhất từng có trên một chiếc điện thoại gập tính đến thời điểm hiện tại.

HONOR Magic V6 hiện chưa có ngày mở bán chính thức tại Việt Nam. HONOR Magic V5 hiện đang có giá chính hãng 41,99 triệu đồng, còn Galaxy Z Fold8 Ultra có giá niêm yết là 52,99 triệu đồng. Phiên bản Z Fold8 thường với tỷ lệ màn hình mới có giá 46,99 triệu đồng.