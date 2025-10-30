Hongkong Airlines coi Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất Đông Nam Á

Phó Chủ tịch Hongkong Airlines Louis Li trao quà và chụp hình lưu niệm cùng Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm và đoàn công tác - Ảnh: CAA

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hongkong Airlines đối với ngành hàng không Việt Nam và nền kinh tế nói chung. Ông bày tỏ sự trân trọng trước mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên, đồng thời khuyến khích hãng tiếp tục mở rộng các đường bay kết nối Hongkong với những điểm đến nổi bật của Việt Nam như Hà Nội, TPHCM và Phú Quốc.

Ông Louis Li ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường hàng không Việt Nam trong những năm gần đây, được hỗ trợ bởi các dự án hạ tầng quan trọng như nhà ga mới tại Hà Nội và việc phát triển các sân bay mới trên cả nước.

Phó Chủ tịch hãng hàng không Hongkong Airlines khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á và Hong Kong Airlines cam kết mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về các cơ hội hợp tác tiềm năng trong quá trình phát triển Sân bay quốc tế Long Thành và Sân bay Gia Bình — hai dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố hạ tầng hàng không và tăng cường kết nối khu vực. Đồng thời, khẳng định mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Hongkong Airlines và ngành hàng không Việt Nam, tạo nền tảng cho sự hợp tác sâu rộng và phát triển bền vững trong những năm tới.