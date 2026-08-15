Hồng Thanh lên tiếng về tin đồn ngoại tình trong quá khứ

Hồng Thanh đã có những phản hồi liên quan đến đời tư đang gây xôn xao MXH.

Dù đã chia tay 3 năm nhưng chuyện tình cảm của DJ Mie và Hồng Thanh lần nữa bị nhắc lại rầm rộ. Lần này, người đẹp Tú Hảo (The Face) cũng bị réo tên vào cuộc. Nguồn cơn xuất phát từ việc netizen phát hiện bức ảnh Tú Hảo và Hồng Thanh diện áo đôi, cùng xuất hiện tại Đà Lạt được chụp vào giữa tháng 8/2023. Sau đó Tú Hảo đã lên tiếng thừa nhận có tìm hiểu Hồng Thanh nhưng chỉ kéo dài vài tuần, cô mong không nhắc lại quá khứ vì hiện tại ai cũng có cuộc sống riêng.

Mới đây, đến lượt Hồng Thanh lên tiếng đáp trả. Theo đó, Hồng Thanh cũng thừa nhận chuyện từng tìm hiểu Tú Hảo. Tuy nhiên, nam diễn viên bức xúc khi nhiều người xung quanh bị kéo vào những ồn ào, bàn tán suốt thời gian qua. Hồng Thanh nói: "Tôi và Tú Hảo tìm hiểu nhau một thời gian, khi đó không ai vướng bận ai gì cả. Bây giờ lôi người ta vô sẽ ảnh hưởng gia đình người ta. Mọi người đừng lôi tên tôi với ai nữa hết cả".

Sau chia sẻ của Hồng Thanh, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng câu chuyện nên dừng lại ở đây. Bởi hiện tại, Hồng Thanh và DJ Mie đã chia tay, trong khi Tú Hảo cũng đang có cuộc sống riêng và hạnh phúc bên Quỳnh Lý. Việc liên tục đào lại những mối quan hệ trong quá khứ vì thế được nhận xét là không cần thiết, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người trong cuộc.

Hồng Thanh thừa nhận có tìm hiểu Tú Hảo nhưng khi đó cả hai đều không vướng bận bất kì ai khác

Tú Hảo đang hẹn hò diễn viên Quỳnh Lý

Chuyện gì đang xảy ra?

Mới đây, trên Threads xuất hiện nhiều bài đăng đào lại những tình tiết được cho là "khó hiểu" xoay quanh chuyện DJ Mie và Hồng Thanh chia tay cách đây 3 năm. Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện cả hai công khai thông tin đường ai nấy đi vào tháng 8/2023, trong khi một bức ảnh được cho là của Hồng Thanh và Tú Hảo cũng được chụp trong cùng thời điểm. Trong ảnh, cả hai diện đồ đôi, ôm nhau vô cùng tình tứ.

Ngay lập tức, Tú Hảo bị nhiều người gọi tên và đặt nghi vấn là "người thứ ba", cho rằng cô có liên quan đến việc Hồng Thanh và DJ Mie kết thúc mối tình kéo dài 3 năm. Những bàn tán nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Giữa lúc ồn ào ngày càng được chú ý, Tú Hảo đã trực tiếp lên tiếng ngay dưới bài đăng trên Threads. Người đẹp thừa nhận cô từng có khoảng thời gian tìm hiểu Hồng Thanh, nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài vài tuần rồi kết thúc. Theo Tú Hảo, thời điểm đó cả cô và Hồng Thanh đều đang độc thân nên không có chuyện người thứ ba xen vào mối quan hệ của ai.

Tú Hảo cũng mong cư dân mạng ngừng đào lại câu chuyện trong quá khứ, bởi hiện tại mỗi người đều đã có cuộc sống và hạnh phúc riêng. Cô viết: "Hời ơi cái gì chấn động vậy mấy bà. Nói chứ hồi đó tụi tui có tìm hiểu qua lại đâu đó chừng mấy tuần hà. Xong rồi lại thôi, lúc đó cả 2 cũng độc thân chứ không có người thứ 3,4 gì ở đây nha mấy bà ơi. Gia đình tui đang vui vẻ hạnh phúc, đừng có để chuyện hiểu lầm đi quá xa nha chị em".

Bức ảnh khiến Tú Hảo bị réo tên mấy ngày qua

Trước đó, Hồng Thanh và DJ Mie bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 sau khi gặp nhau trong một chương trình giải trí. Đến tháng 11/2023, thông tin cả hai chính thức "đường ai nấy đi" sau khoảng 3 năm bên nhau khiến cư dân mạng xôn xao. Thời điểm đó, đại diện của Hồng Thanh và DJ Mie xác nhận cả hai đã chia tay từ đầu năm 2023. Sau đó, cặp đôi từng cho nhau cơ hội để xem có thể tiếp tục đồng hành hay không nhưng cuối cùng nhận ra đã hết duyên và quyết định dừng lại trong vui vẻ. Thời điểm chia tay chính xác được xác nhận là khoảng tháng 8.

Sau khi chia tay, Hồng Thanh từng vướng ồn ào khi mạng xã hội lan truyền thông tin nam diễn viên vay tiền, trốn nợ. Trước những bàn tán, anh lên tiếng phủ nhận và khẳng định thông tin này không đúng sự thật, đồng thời cho biết đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Dù bác bỏ chuyện trốn nợ, Hồng Thanh thừa nhận công việc kinh doanh của anh từng gặp không ít khó khăn, thử thách. Nam diễn viên cũng nhìn nhận bản thân còn nhiều hạn chế trong chuyện làm ăn và coi những lần vấp ngã là bài học để trưởng thành hơn.

Hồng Thanh bán đồ hiệu, làm tiếp thị liên kế ở quê

Ở chiều ngược lại, DJ Mie vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi sau khi kết thúc mối tình với Hồng Thanh. Không chỉ xuất hiện tại các sân khấu, sự kiện, nữ DJ còn mở rộng hình ảnh khi tham gia nhiều chương trình truyền hình, gameshow như Sao Nhập Ngũ, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và thử sức ở lĩnh vực phim ảnh. Bên cạnh công việc, Mie cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, dọn rác... Nhờ vậy, nữ DJ ngày càng được biết đến rộng rãi và trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả.

Trang cá nhân của DJ Mie cũng xuất hiện nhiều bình luận liên quan đến Hồng Thanh

Ảnh: FBNV