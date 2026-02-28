HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Honda ZR-V 2026 ra mắt: SUV hybrid giống CR-V, có AWD và nội thất cao cấp

Văn Chế |

Honda ZR-V 2026 đã chính thức ra mắt với sự thay đổi đáng chú ý. Hãng xe Nhật Bản quyết định loại bỏ động cơ đốt trong truyền thống. Thay vào đó, xe chỉ sử dụng hệ thống hybrid e:HEV.

Honda ZR-V 2026 ra mắt: SUV hybrid giống CR-V, trang bị AWD.

Honda ZR-V 2026

