Honda ZR-V 2026 ra mắt: SUV hybrid giống CR-V, có AWD và nội thất cao cấp
Honda ZR-V 2026 ra mắt: SUV hybrid giống CR-V, có AWD và nội thất cao cấp
Honda ZR-V 2026 đã chính thức ra mắt với sự thay đổi đáng chú ý. Hãng xe Nhật Bản quyết định loại bỏ động cơ đốt trong truyền thống. Thay vào đó, xe chỉ sử dụng hệ thống hybrid e:HEV.
