Honda XR300L và XR300 Rally vừa ra mắt đã gây rúng động phân khúc xe địa hình cỡ nhỏ. Với khối động cơ 293cc mạnh mẽ, phanh ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, bộ đôi này hứa hẹn tái định nghĩa tiêu chuẩn xe việt dã.

Đòn đánh phủ đầu bằng mức giá giật mình của Honda

Vừa qua, Honda đã chính thức nổ phát súng lớn tại thị trường Ấn Độ khi tung ra hai mẫu xe ADV hoàn toàn mới là XR300L và XR300 Rally. Điều khiến giới mộ điệu phải bất ngờ không nằm ở thiết kế, mà chính là chiến lược giá bán mang tính hủy diệt.

Theo tỷ giá quy đổi hiện tại, phiên bản XR300L có giá chỉ khoảng 49,1 triệu đồng, trong khi bản XR300 Rally nhỉnh hơn một chút ở mức 55,7 triệu đồng. Khi đặt cạnh đối thủ trực tiếp là Kawasaki KLX230 tại thị trường Ấn Độ vốn đang neo giá ở mức khoảng 58,8 triệu đồng, đại diện nhà Honda rõ ràng đang nắm giữ một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối. Dù mẫu xe nội địa Ấn Độ là Hero Xpulse 210 có giá rẻ hơn đôi chút (từ 45,2 đến 47,9 triệu đồng), nhưng sự thua thiệt về trang bị và sức mạnh động cơ khiến nó khó lòng ngáng đường được bước tiến của XR300.

Honda chính thức mở bán bộ đôi mô tô địa hình XR300L và XR300 Rally tại thị trường Ấn Độ. Thiết kế chia làm hai hướng rõ rệt: XR300L chuyên off-road hạng nặng, còn XR300 Rally tối ưu cho đường dài với thiết kế kính chắn gió lớn.

Sức mạnh thực dụng và nét đẹp cơ khí đậm chất việt dã

Cả hai mẫu xe đều chia sẻ chung nền tảng với chiếc CB300F, sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 293,5cc làm mát bằng dầu và gió, sản sinh công suất 24,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 25,6 Nm.

Trong thực tế sử dụng, những thông số này được chuyển hóa thành sự nhẹ bén khi bứt tốc ở dải vòng tua thấp, giúp người lái dễ dàng thoát khỏi những đoạn kẹt xe trong phố thị, đồng thời cung cấp lực kéo bền bỉ để leo dốc hoặc vượt qua những bãi bùn lầy sâu.

Trang bị động cơ 293,5cc mạnh mẽ với 24,1 mã lực, đáp ứng tốt từ đường phố đến đường rừng.

Sự tinh tế của Honda nằm ở chỗ họ phân tách rất rõ ràng tệp khách hàng. Phiên bản XR300L là một cỗ máy cày bừa thực thụ với vành nan hoa và lốp gai chó, sinh ra để quăng quật trên nền đất đá.

Ngược lại, phiên bản XR300 Rally lại là một câu chuyện mang tính biểu tượng cao hơn. Nó kế thừa DNA thiết kế và văn hóa của giải đua xe địa hình khắc nghiệt nhất hành tinh Dakar Rally.

Mọi chi tiết trên chiếc xe đều toát lên nét thẩm mỹ của sự thực dụng tối giản, từ bộ quây gió lớn bảo vệ cơ thể người lái, cho đến hệ thống đèn chiếu sáng sinh ra để chống chọi với màn đêm ở những nơi hoang vu nhất.

Giá bán cạnh tranh khốc liệt, quy đổi lần lượt khoảng 49,1 triệu đồng và 55,7 triệu đồng, rẻ hơn hẳn so với Kawasaki KLX230 tại thị trường Ấn Độ.

Công nghệ bảo vệ tối đa lợi ích kinh tế cho người dùng

Tâm lý chung của giới chơi xe hiện đại là chuộng những cỗ máy ngập tràn công nghệ, nhưng giá phải mềm. Honda XR300 đã gãi đúng chỗ ngứa đó. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh có khả năng tắt bật linh hoạt.

Điều này cho phép những tay lái kinh nghiệm có thể chủ động khóa bánh sau để drift trên đường đất, nhưng vẫn giữ được sự an toàn tuyệt đối khi chạy tốc độ cao trên đường nhựa trơn trượt.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC và phuộc sau Pro-Link có thể tinh chỉnh tải trọng chính là điểm ăn tiền.

Nhờ HSTC, hiện tượng trượt bánh sau khi người lái lỡ trớn thốc ga quá mạnh sẽ bị triệt tiêu, giữ cho thân xe luôn ổn định. Nó không chỉ bảo vệ tính mạng người lái mà còn bảo vệ chính chiếc xe khỏi những tổn thất vật lý không đáng có, một yếu tố mang đậm tính kinh tế.

Ngập tràn công nghệ an toàn cao cấp như phanh ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, phuộc Pro-Link.

Kịch bản nào nếu Honda XR300 cập bến thị trường Việt Nam?

Thị trường xe mô tô phân khối lớn tại Việt Nam trong những năm qua đang chứng kiến sự bùng nổ của dòng xe ADV, khi người dùng ngày càng chuộng những mẫu xe đa dụng có thể vừa đi làm, vừa đi phượt. Nếu được đưa về Việt Nam thông qua con đường nhập khẩu tư nhân hoặc chính hãng, bộ đôi XR300 chắc chắn sẽ tạo ra một cơn địa chấn lớn.

Người tiêu dùng Việt vốn dĩ rất nhạy cảm về giá và có tình yêu mãnh liệt với các thương hiệu Nhật Bản. Điểm mạnh của mẫu xe này là mức giá gốc cực kỳ rẻ và những tính năng công nghệ vượt trội so với phân khúc. Tuy nhiên, xe cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Rào cản lớn nhất chính là mức thuế nhập khẩu có thể đội giá xe lên cao hơn đáng kể.

Thêm vào đó, chiều cao yên xe của dòng cào cào vốn chưa bao giờ là điều dễ chịu với vóc dáng trung bình của người Việt, việc xoay trở một chiếc mô tô cao lêu nghêu giữa dòng xe cộ kẹt cứng tại các đô thị lớn đòi hỏi kỹ năng xử lý không hề nhỏ.

Dẫu vậy, nếu giữ được mức giá bán tới tay người dùng ở ngưỡng dưới 120 triệu đồng, Honda XR300 hoàn toàn có thể trở thành một thế lực mới, đe dọa trực tiếp vị thế của những cái tên cũ kỹ như CRF250L hay Kawasaki KLX.