Honda Việt Nam ra mắt xe mới tinh ngày mai: Ăn xăng 1,5L/100km, lội nước cực tốt, Yamaha hết "độc quyền"

Honda Việt Nam đã hé lộ sự xuất hiện của một mẫu xe hoàn toàn mới, sẽ chính thức được giới thiệu tới thị trường Việt Nam vào ngày mai - 25/10.

Poster hé lộ mẫu xe mới của Honda.

Mẫu xe này được cho là Honda CT125, một mẫu xe số có thiết kế cá tính, đáp ứng được cả nhu cầu sử dụng để đi dã ngoại, cắm trại, hoặc vượt địa hình. Honda CT125 từ lâu đã được dự đoán sẽ sớm có mặt tại Việt Nam khi Yamaha đã rất thành công với mẫu PG-1 - mẫu xe chung phân khúc, có kiểu dáng "nghịch ngợm" tương tự.

Tại Việt Nam, Yamaha PG-1 gần như "độc quyền" tại phân khúc này, nhưng sự giới thiệu của Honda CT125 tới thị trường có thể đặt dấu chấm cho việc này.

Honda CT125.

Honda CT125 mang phong cách bụi bặm và đậm chất phiêu lưu, được cho là lấy cảm hứng từ Honda Cub Trail ra mắt năm 1964.

So với bản ý tưởng từng giới thiệu năm 2019, phiên bản thương mại của Honda CT125 được tinh chỉnh nhiều chi tiết nhỏ như ốp nhựa thân xe góc cạnh hơn, và bổ sung gác chân cho người ngồi sau. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED, bảng đồng hồ điện tử dạng đơn sắc âm bản hiển thị gọn gàng các thông tin cơ bản.

Xe sử dụng đồng hồ điện tử.

Một trong những điểm nhấn rất đáng chú ý trong thiết kế của Honda CT125 là ống xả đặt cao bên phải thân xe. Ống xả của xe được thiết kế theo phong cách xe Scrambler (dòng xe cổ điển, được người dùng độ lại để có thể vượt địa hình tốt hơn).

Ống xả đặt cao không chỉ là một chi tiết tạo cá tính mà còn giúp xe nâng cao khả năng lội nước tốt. Nhờ vị trí cao, nước khó tràn vào làm ngạt đường thoát khí, từ đó hạn chế nguy cơ chết máy khi đi qua khu vực ngập sâu. Bên trái thân xe là hộp lọc gió và cổ hút đặt cao, càng tăng thêm khả năng vận hành trong điều kiện địa hình khắc nghiệt.

Ống xả đặt cao, phỏng theo dáng xe Scrambler.

Tham khảo Honda CT125 tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này được trang bị hệ thống phuộc trước hành trình dài và phuộc sau điều chỉnh tải trọng 5 cấp độ, có thể nâng khoảng sáng gầm lên tới 165 mm, giúp CT125 dễ dàng vượt địa hình gồ ghề, ổ gà hoặc đường ngập nước.

Cặp phanh đĩa trước–sau còn đi kèm hệ thống ABS một kênh giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc trong điều kiện trơn trượt. Hệ thống phanh trước nay đã nâng cấp lên heo 2 piston, kèm đĩa phanh lớn hơn so với thế hệ concept.

Phuộc sau của xe có thể điều chỉnh 5 cấp độ.

Honda CT125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn 4 kỳ SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 124cc, phun xăng điện tử PGM-FI, hộp số bán tự động 4 cấp. Đây là khối động cơ thừa hưởng từ Super Cub C125, cho công suất tối đa 9,25 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Tương tự Yamaha PG-1, việc trang bị hộp số bán tự động là một ưu điểm khi không đòi hỏi người lái thao tác tay côn, giúp xe thân thiện hơn với đa số người sử dụng. Không những vậy, xe có mức tiêu hao nhiên liệu khá tốt, có thể đi được khoảng 67,2 km với mỗi lít xăng, tương đương 1,488 lít/100 km. Điều này càng giúp xe dễ tiếp cận và phù hợp để sử dụng hàng ngày.

Mức giá chính thức của Honda CT125 chưa được công bố.

Hiện nay, các đại lý tư nhân đang nhập khẩu và bán Honda CT125 với mức giá hơn 100 triệu đồng. Mức giá chính hãng của xe chưa được Honda công bố, nhưng chắc chắn khi được phân phối chính hãng, giá sẽ thấp hơn.

Con số cụ thể sẽ tùy thuộc vào nguồn gốc của xe. Nếu xe được lắp ráp tại Việt Nam, giá bán có thể lớn hơn hoặc bằng với Future 125 (từ 30,5 triệu đồng); nhưng nếu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như một số nguồn tin, xe có thể có giá lên tới khoảng 90 triệu đồng - tương tự mẫu Honda Super Cub C125.