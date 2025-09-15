Honda Vario 125 thế hệ mới sẽ có phiên bản dễ hút khách Việt: Tay trần cho dân thích cảm giác 'bụi bặm', có thể ra mắt ngay trong năm nay

Giới mộ điệu xe máy đang xôn xao trước những thông tin rò rỉ về mẫu xe tay ga hoàn toàn mới của Honda. Theo chuyên trang uy tín Iwanbanaran (Indonesia), Honda Vario 125 thế hệ mới - còn được biết đến với tên gọi Click 125 tại thị trường Thái Lan - sẽ sớm được giới thiệu. Trước đó, chính Iwanbanaran từng hé lộ hai dự án xe máy mới của Honda mang tên mã K0W (ADV160) và K2 (Click/Vario 125).

Theo nguồn tin từ Indonesia, Honda Vario 125 sẽ có phiên bản bụi bặm. Ảnh: Iwanbanaran

Sự kiện ADV160 chính thức ra mắt và chuẩn bị cho buổi chạy thử vào ngày 15/9 càng khiến dư luận quan tâm nhiều hơn đến mẫu Vario 125 thế hệ mới.

Ra mắt lần đầu năm 2012, Honda Vario 125 đã trải qua nhiều lần nâng cấp quan trọng. Theo chu kỳ 3 năm, Honda đều giới thiệu phiên bản mới với loạt cải tiến vượt trội. Từ thế hệ KZR (2012), K60 (2015), K60R (2018) cho đến K2V (2022), mẫu xe này liên tục khẳng định vị thế trên thị trường.

Năm 2025 tiếp tục đánh dấu chu kỳ nâng cấp mới, trong đó thay đổi đáng chú ý nằm ở cụm tay lái khi Honda loại bỏ ốp truyền thống. Động thái này được cho là dấu hiệu xuất hiện phiên bản tay lái trần, tương tự Beat Street hoặc ADV160.

Trang Iwanbanaran phân tích, Honda Vario 125 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ có hai biến thể: bản tiêu chuẩn và bản tay lái trần. Chiến lược này được đánh giá nhằm mở rộng tệp khách hàng, hướng đến nhóm người dùng ưa chuộng phong cách cá tính và mạnh mẽ.

Honda Vario 125 thế hệ mới sắp ra mắt thị trường Indonesia. Ảnh: Iwanbanaran

Nguồn tin cho biết Honda Vario 125 (K2) nhiều khả năng sẽ ra mắt trong vòng 1 – 2 tháng tới, tức có thể ngay trong năm 2025. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Honda Indonesia (AHM) sẽ lùi lịch giới thiệu sang đầu năm sau vì yếu tố chiến lược thị trường.

Sau khi trình làng tại Indonesia, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng xuất hiện ở các thị trường khác, trong đó có Việt Nam - nơi Vario 125 hiện cũng đang được phân phối. Người dùng có cơ sở để kỳ vọng vào một thiết kế hoàn toàn mới đi cùng những trang bị hiện đại và mang tính đột phá.