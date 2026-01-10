Honda UC3 ra mắt Việt Nam: Pin LFP đi 120km, màn hình TFT như xe phân khối lớn, giá dự kiến trăm triệu nhưng có thể 'mềm' hơn khi có điều này

Honda Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện Honda UC3, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong chiến lược điện hóa tại thị trường trong nước. UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Intelligent Urban Life Partner”, hướng tới vai trò một phương tiện di chuyển thông minh, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại, đồng thời kế thừa các giá trị cốt lõi về chất lượng, an toàn và tính tiện dụng vốn có của Honda.

Mặc dù Honda Việt Nam chưa công bố giá chính thức, nhưng tham khảo thị trường Thái Lan, UC3 có giá quy đổi tương đương 110 triệu đồng. Theo thông báo đăng tải trên website Honda toàn cầu, nhà máy Honda ở Thái Lan sẽ sản xuất UC3 cho cả thị trường Thái Lan và Việt Nam. Nhưng thông báo còn có một thông tin quan trọng khác: Hãng dự kiến đưa UC3 vào dây chuyền sản xuất ở Việt Nam trong năm 2026 này. Khi điều này thành hiện thực, giá bán được kỳ vọng sẽ "mềm" hơn.

Honda UC3 mang thiết kế hiện đại, tối giản, hướng tới nhu cầu di chuyển đô thị. Ảnh: Hoàng Dũng

Về thiết kế, Honda UC3 theo đuổi phong cách hiện đại, tối giản với các đường cong mềm mại chạy dọc thân xe. Phần đuôi vòm cong tạo điểm nhấn nhận diện riêng, trong khi hệ thống đèn LED liền mạch theo phương ngang lấy cảm hứng từ mẫu mô tô điện Honda WN7. Tại Việt Nam, UC3 được phân phối với hai phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Đặc biệt, đi kèm ba tùy chọn màu sắc: Xanh ngọc trai Tahiti, Trắng ngọc trai và Đen thiên thạch.

Dải đèn LED liền mạch theo phương ngang tạo điểm nhấn nhận diện cho UC3. Ảnh: Hoàng Dũng

Honda UC3 sử dụng mô tơ điện tích hợp tại bánh sau do Honda phát triển, có công suất tối đa 6,0 kW, cho khả năng vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện đường ngập nước. Xe đạt tốc độ tối đa 80 km/h, với khả năng tăng tốc từ 0–20 m tương đương các mẫu xe xăng phân khối 160 cc, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Đáng chú ý, UC3 là mẫu xe đầu tiên của Honda tại khu vực ASEAN được trang bị pin LFP cố định, đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136 về pin và hệ thống điện. Pin có dung lượng 3,174 kWh, được đặt cố định dưới sàn xe, góp phần giữ trọng tâm thấp và đồng thời duy trì dung tích cốp lên tới 26 lít, đáp ứng nhu cầu chứa đồ hằng ngày.

Pin LFP cố định đặt dưới sàn giúp hạ thấp trọng tâm và giữ cốp xe rộng rãi. Ảnh: Hoàng Dũng

Xe được trang bị hệ thống phanh tái sinh, giúp thu hồi năng lượng trong quá trình vận hành, qua đó cho phép UC3 đạt quãng đường di chuyển khoảng 120 km cho mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WMTC. Bên cạnh đó, UC3 sử dụng phanh kết hợp CBS, đi kèm ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm, cùng chế độ hỗ trợ lùi, giúp người lái dễ dàng xoay trở trong không gian hẹp.

Về tiện ích, Honda UC3 được trang bị màn hình TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối Honda RoadSync thông qua Bluetooth, cho phép hiển thị bản đồ, dẫn đường, nghe gọi và điều khiển các chức năng giải trí cơ bản. Cổng sạc được bố trí phía trước đầu xe, có nắp mở bằng hệ thống khóa thông minh SMART Key. Ngoài ra, xe còn có hộc để đồ phía trước dung tích lớn, tích hợp cổng sạc USB Type-C.

Màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync cho dẫn đường và nghe gọi. Ảnh: Hoàng Dũng

Về khả năng sạc, Honda UC3 đạt chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Xe đi kèm bộ sạc nhanh 1.200 W, cho thời gian sạc từ 0–100% trong khoảng 4 giờ và từ 20–80% trong khoảng 2 giờ, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Bộ sạc nhanh 1.200W đi kèm giúp rút ngắn thời gian sạc trong quá trình sử dụng hằng ngày. Ảnh: Hoàng Dũng

Với UC3, Honda tiếp tục mở rộng danh mục xe máy điện tại Việt Nam, trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc xe điện đô thị. Hiện tại, giá bán của Honda UC3 vẫn chưa được công bố tại thị trường Việt Nam.

Một số hình ảnh khác về mẫu Honda UC3: