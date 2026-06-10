Honda tung xe ga 150cc mới với ABS, TCS và màn hình dẫn đường nhưng giá chỉ loanh quanh 60 triệu đồng

Mẫu xe tay ga lai địa hình này không chỉ hướng đến nhu cầu đi lại hàng ngày mà còn nhắm tới những người dùng yêu thích các chuyến đi xa cuối tuần.

Trong bối cảnh thị trường xe tay ga cỡ nhỏ ngày càng cạnh tranh, Honda vừa chính thức trình làng mẫu NWG150 hoàn toàn mới với định hướng trở thành một chiếc "SUV hai bánh" đa dụng. Sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy xu hướng đang ngày càng rõ nét tại châu Á khi người dùng không còn chỉ tìm kiếm một phương tiện đi lại đơn thuần mà còn mong muốn chiếc xe có thể đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ di chuyển trong phố đến những chuyến du lịch ngắn ngày.

Mẫu xe được định vị rõ ràng hướng đến người dùng cần một chiếc xe linh hoạt cho việc đi lại hàng ngày trong đô thị nhưng vẫn đủ khả năng phục vụ các chuyến đi xa và di chuyển trên những cung đường chưa trải nhựa ở mức độ nhẹ.

NWG150 được giới thiệu với hai phiên bản gồm tiêu chuẩn và Touring, có giá bán lần lượt 16.180 NDT và 16.980 NDT, tương đương khoảng 63-66 triệu đồng. Dù thuộc phân khúc 150cc phổ thông, mẫu xe này lại sở hữu danh sách trang bị khiến nhiều đối thủ cùng tầm giá phải dè chừng.

Về ngoại hình, Honda lựa chọn phong cách thiết kế crossover đang rất được ưa chuộng trên thị trường. Thay vì kiểu dáng thanh lịch quen thuộc của các mẫu scooter đô thị, NWG150 mang đến diện mạo khỏe khoắn hơn với phần đầu xe cao, các đường nét góc cạnh và tư thế lái thiên về sự thoải mái trong những hành trình dài.

Phiên bản Touring còn được bổ sung thêm kính chắn gió cỡ lớn, khung bảo vệ thân xe và thùng chứa đồ phía sau tích hợp kết nối Bluetooth. Những trang bị này giúp chiếc xe trở nên phù hợp hơn với nhu cầu du lịch đường dài.

Về thiết kế, phiên bản tiêu chuẩn có chiều dài 1.940 mm, trong khi phiên bản Touring dài 2.108 mm nhờ được trang bị thêm kính chắn gió cao, khung bảo vệ và thùng chứa đồ thông minh kết nối Bluetooth.

Không chỉ tập trung vào thiết kế, Honda còn đầu tư đáng kể cho hệ thống an toàn. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị phanh đĩa trước sau đi kèm ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Đây là những tính năng ngày càng trở nên phổ biến trên xe tay ga hiện đại nhưng vẫn chưa xuất hiện rộng rãi trong phân khúc 150cc tại nhiều thị trường.

Việc trang bị đồng thời ABS và TCS giúp người lái tự tin hơn khi vận hành trên mặt đường trơn trượt hoặc những đoạn đường có độ bám thấp. Đối với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài, đây là những tính năng có giá trị thực tế rất lớn.

Sức mạnh của NWG150 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 149,7cc làm mát bằng dung dịch. Động cơ này được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ Honda 160 eSP+, cho công suất tối đa 11,4 kW và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm.

Về an toàn, xe sử dụng phanh đĩa trước sau kết hợp ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Bộ lốp kích thước 110/70-14 phía trước và 130/70-13 phía sau sử dụng hợp chất bán thể thao, mang lại độ bám đường tốt hơn so với lốp thông thường.

Những thông số trên cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 107 km/h, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trên các tuyến quốc lộ hoặc cao tốc dành cho xe máy tại một số thị trường. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố chỉ hơn 2 lít/100 km, kết hợp với bình xăng 8,2 lít giúp quãng đường vận hành vượt mốc 350 km.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên NWG150 là hệ thống công nghệ thông minh Wi LINK. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể trình chiếu bản đồ dẫn đường lên màn hình xe, giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn mà không cần lắp thêm thiết bị hỗ trợ bên ngoài.

Ngoài ra, xe còn được trang bị đồng thời cổng sạc USB Type-A và Type-C với tổng công suất 24W. Điều này cho phép người dùng vừa sạc điện thoại vừa cấp nguồn cho camera hành trình hoặc bộ đàm trong các chuyến đi xa.

Đặc biệt, Honda đã trang bị giảm xóc sau bình dầu rời cho toàn bộ các phiên bản. Đây là chi tiết thường xuất hiện trên các mẫu xe hướng đến khả năng vận hành thể thao hoặc touring. Theo hãng xe, cấu trúc dầu khí tách biệt giúp hạn chế hiện tượng suy giảm hiệu quả giảm chấn khi hoạt động liên tục trên đường dài hoặc đường xấu.

Gương chiếu hậu được mở rộng giúp tăng tầm quan sát khoảng 15%. Đèn báo rẽ được bổ sung âm thanh nhắc nhở nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, NWG150 là mẫu xe có nhiều yếu tố phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Những năm gần đây, nhóm khách hàng trẻ tuổi tại Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến các mẫu scooter mang phong cách adventure hoặc thể thao như Honda ADV160, Yamaha PG-1 hay một số dòng xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh Honda ADV160 chính hãng hiện có giá bán trên 90 triệu đồng, một mẫu xe sở hữu ABS hai kênh, TCS, màn hình kết nối thông minh và giảm xóc bình dầu rời với mức giá quy đổi chỉ khoảng 60 triệu đồng chắc chắn sẽ tạo ra sức ép không nhỏ nếu được đưa về Việt Nam.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành công không chỉ nằm ở giá bán hay trang bị. Người tiêu dùng Việt Nam vốn rất quan tâm đến độ bền, khả năng cung cấp phụ tùng và giá trị sử dụng lâu dài. Đây là những tiêu chí mà bất kỳ mẫu xe nào muốn cạnh tranh trong phân khúc tay ga phổ thông cũng phải chứng minh được qua thời gian.

Nền tảng Wi LINK hỗ trợ trình chiếu bản đồ dẫn đường, xe được trang bị cổng sạc USB Type-A và Type-C với tổng công suất 24W.

Dẫu vậy, với những gì đang được công bố, Honda NWG150 cho thấy xu hướng mới của thị trường xe máy châu Á: đưa các công nghệ an toàn và tiện nghi vốn dành cho phân khúc cao cấp xuống những dòng xe dễ tiếp cận hơn.

Nếu xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai, đây hoàn toàn có thể là cái tên đáng chú ý đối với những người dùng muốn sở hữu một chiếc xe vừa phục vụ việc đi làm hàng ngày, vừa sẵn sàng đồng hành trong những chuyến khám phá cuối tuần mà không phải chi quá nhiều tiền.