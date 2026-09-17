Không chỉ gây sốc bằng mức giá từ 31,3 triệu đồng, Honda vừa tung cặp xe ga mới sở hữu phanh ABS hai kênh, giảm xóc đôi, động cơ eSP bền bỉ cùng sạc nhanh 20W, sẵn sàng tạo nên cơn địa chấn làm thay đổi hoàn toàn thị trường.

Tại sự kiện vừa diễn ra ở Thiên Đảo Hồ, Trung Quốc, liên doanh Sundiro Honda đã khiến cộng đồng yêu xe hai bánh phải sững sờ khi chính thức trình làng mẫu xe tay ga đô thị hoàn toàn mới NS125FX, hay còn được gọi bằng cái tên thân mật là "Hồ Lai".

Với mức giá khởi điểm chỉ 8.080 Nhân dân tệ cho bản phanh đĩa và 8.980 Nhân dân tệ cho bản trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS - tương đương khoảng 31,3 đến 34,7 triệu đồng theo tỷ giá hiện hành, đây được xem là đòn đánh trực diện vào phân khúc xe tay ga bình dân.

Hãng xe Nhật Bản còn khéo léo chiều lòng giới trẻ bằng phiên bản giới hạn đồng thương hiệu Gundam SEED với số lượng chỉ 1.000 chiếc, có giá 9.980 Nhân dân tệ (khoảng 38,6 triệu đồng).

Không chạy theo cuộc đua nhồi nhét những công nghệ hào nhoáng nhưng thừa thãi, Sundiro Honda định hình NS125FX thành một phương tiện đi lại hàng ngày thuần túy, đặt độ bền bỉ và tính kinh tế lên hàng đầu. Ngoại hình xe mang phong cách cơ giáp góc cạnh, mang hơi thở viễn tưởng hiện đại.

Điểm cộng lớn nhất của mẫu xe này nằm ở tính công thái học tối ưu cho việc luồn lách nơi phố thị đông đúc. Chiều dài cơ sở chỉ 1.246 mm cùng trọng lượng ướt vỏn vẹn 106 kg và chiều cao yên cực kỳ thân thiện 740 mm biến việc dắt xe, quay đầu trong ngõ hẹp hay chống chân giữ thăng bằng trở nên nhẹ nhàng đối với cả phái nữ lẫn những người mới làm quen với xe hai bánh.

Hệ thống treo sau dạng lò xo có thể tùy chỉnh 5 cấp độ tải trọng, kết hợp khoảng sáng gầm 134 mm giúp xe lướt qua các gờ giảm tốc hay ổ gà êm ái hơn hẳn các dòng xe tay ga thế hệ cũ.

Ẩn sau diện mạo nhỏ gọn là danh sách tiện nghi thực dụng được đo ni đóng giày cho nhu cầu di chuyển thường nhật. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều ứng dụng công nghệ LED hiện đại, nổi bật với đèn pha thấu kính gom sáng tối ưu kết hợp dải đèn định vị ban ngày DRL sắc sảo.

Bảng đồng hồ LCD toàn phần công nghệ VA hiển thị rõ ràng mọi thông số ngay cả dưới trời nắng gắt. Thấu hiểu thói quen của người dùng công nghệ, Honda hào phóng bố trí cổng sạc nhanh kép công suất 20W tích hợp cả hai chuẩn USB Type-A và Type-C ngay tại hộc chứa đồ phía trước.

Yên xe được kéo dài lên tới 680 mm với lớp đệm mút dày dặn 49 mm, mang lại tư thế ngồi êm ái cho hai người lớn. Cốp dưới yên đủ rộng để chứa vừa một mũ bảo hiểm 3/4 cùng nhiều vật dụng cá nhân, trong khi phiên bản gắn sẵn thùng sau chính hãng giúp giải phóng hoàn toàn nỗi lo thiếu chỗ chứa đồ.

Về khả năng vận hành, NS125FX thừa hưởng khối động cơ eSP xi-lanh đơn dung tích 124 cc làm mát bằng không khí danh tiếng của Honda. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 7 kW (tương đương khoảng 9,4 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 10 Nm, đi kèm hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và bộ đề từ tích hợp ACG khởi động siêu êm ái.

Với mức tiêu hao nhiên liệu công bố chỉ 2,0 lít/100 km cùng bình xăng dung tích 5,7 lít, xe có thể dễ dàng vận hành liên tục gần 300 km chỉ sau một lần tiếp nhiên liệu. Tốc độ tối đa được giới hạn ở ngưỡng 90 km/h kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT, đem lại khả năng tăng tốc mượt mà, phản ứng ga nhạy bén khi đề pa đèn đỏ và độ vọt dứt khoát khi cần vượt xe tải trong đô thị.

Tuy nhiên, cú sốc thực sự mà Honda mang đến không chỉ dừng lại ở mẫu xe bình dân "Hồ Lai". Cùng thời điểm, hãng xe Nhật Bản còn tung ra quân bài chiến lược mang tên Siêu Liệt Nhận NS125RX.

Điều khiến toàn bộ giới chuyên môn phải ngả mũ chính là việc chiếc xe tay ga 125 cc này được trang bị hệ thống giảm xóc đôi phía sau cùng hệ thống phanh ABS hai kênh cho cả hai bánh - một cấu hình vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe thể thao từ 150 cc trở lên.

Bản cao cấp Pro của mẫu xe này còn được bổ sung màn hình kết nối điện thoại thông minh, hiển thị bản đồ dẫn đường trực quan và cảm biến áp suất lốp TPMS.

Nước đi này kết hợp cùng mẫu xe cao cấp Wuyang Honda HRD125 ra mắt trước đó - vốn sở hữu động cơ làm mát bằng dung dịch, phanh ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và bình xăng khủng 8,2 lít - đã tạo nên thế gọng kìm siết chặt toàn bộ thị trường.

Trước thềm tiêu chuẩn an toàn GB 20073-2025 chính thức có hiệu lực tại Trung Quốc vào tháng 7 năm 2027, trong khi phần lớn đối thủ mới chỉ rụt rè thử nghiệm phanh ABS đơn kênh thì Honda đã tiên phong phổ cập phanh ABS hai kênh xuống phân khúc 125 cc, tự tay thiết lập một trần trang bị hoàn toàn mới.

Đặt giả thuyết nếu các đơn vị tư nhân nhập khẩu mẫu xe Honda NS125FX về Việt Nam, thị trường xe tay ga chắc chắn sẽ đón nhận một cơn địa chấn không hề nhỏ.

Người tiêu dùng Việt Nam vốn nổi tiếng với tâm lý chuộng xe ăn chắc mặc bền, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho thương hiệu Honda.

Với tầm giá gốc quy đổi chỉ từ 31 đến 34 triệu đồng, sở hữu thiết kế cơ giáp bắt mắt, cổng sạc nhanh 20W và tùy chọn phanh an toàn ABS bánh trước, NS125FX hoàn toàn có thể trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với những cái tên quen thuộc như Honda Vision, Yamaha Janus hay Yamaha FreeGo.

Mặc dù vậy, chặng đường thâm nhập thị trường Việt Nam sẽ vấp phải những thách thức rất cụ thể. Sau khi cộng gộp các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí logistics và biên lợi nhuận của đại lý tư nhân, giá bán thực tế của xe khi tới tay người dùng Việt có thể bị đẩy lên mức 45 đến 50 triệu đồng.

Ở khoảng giá này, NS125FX sẽ phải bước vào cuộc chạm trán nảy lửa với đàn chị Honda Lead 125 hay Honda Air Blade 125 chính hãng - những dòng xe vốn đã sở hữu động cơ 4 van làm mát bằng chất lỏng, cốp chứa đồ khổng lồ và mạng lưới trạm dịch vụ bảo hành phủ kín toàn quốc. Thêm vào đó, tâm lý đắn đo về nguồn phụ tùng thay thế của xe nhập khẩu cùng chế độ bảo hành riêng lẻ từ cửa hàng tư nhân sẽ là rào cản khiến khách hàng thực dụng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Dẫu vậy, nếu được định vị một mức giá bán hợp lý, sự xuất hiện của những mẫu xe giàu trang bị an toàn như NS125FX hay NS125RX chắc chắn sẽ thúc đẩy các liên doanh trong nước phải sớm nâng cấp công nghệ phanh ABS cho các dòng xe tay ga phổ thông tại Việt Nam.