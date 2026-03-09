Honda SH150i bản giới hạn sắp về Việt Nam

Mới đây, một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM cho biết đang tiến hành nhập khẩu phiên bản Honda SH Special Edition HRC 2026 về Việt Nam.

Đây là mẫu xe mới ra mắt tại sự kiện Rome Motodays 2026 diễn ra từ ngày 6-8/3 tại Ý. Theo nhà sản xuất, Honda SH Special Edition HRC sẽ chỉ được sản xuất 500 chiếc trên toàn cầu, chia đều cho bản SH125i và SH150i.

Xe được sản xuất tại nhà máy của Honda tại Ý. Mỗi chiếc xuất xưởng đều được đánh số thứ tự xxx/500 ở mặt nạ trước.

So với các mẫu SH tiêu chuẩn, phiên bản SH Special Edition HRC có thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC).

Trong đó, điểm nhấn nằm ở bộ tem "Tricolour" phối ba màu trắng, đỏ, xanh lam - vốn là dấu ấn đặc trưng của đội đua HRC khi xuất hiện tại các giải đua mô tô thế giới.

Phối màu này cũng từng xuất hiện trên nhiều mẫu xe đua huyền thoại của Honda, nổi bật như CBR1000RR-R Fireblade.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện đơn vị nhập khẩu cho biết sẽ đưa về nước 50 xe SH150i Special Edition HRC. Mức giá ước tính khoảng 295 triệu đồng.

Với mức giá này, khách hàng mục tiêu của Honda SH150i Special Edition HRC chủ yếu là những người có điều kiện tài chính, thích sưu tầm các mẫu xe máy sản xuất giới hạn.

Trước đó, trên thị trường cũng từng xuất hiện nhiều mẫu Honda SH nhập khẩu từ Ý như Honda SH150i Sport Edition, Honda SH 125i/150i Vetro hay cả SH350i… có giá trị sưu tầm cao và được nhiều dân chơi săn đón.

Với xe chính hãng, Honda Việt Nam đang phân phối mẫu SH125i với giá 77,89-87,09 triệu đồng tùy phiên bản. Honda SH150i được thay thế bằng Honda SH160i, hiện có giá 95,09-104,29 triệu đồng. Phiên bản SH350i có giá từ 151,19-152,69 triệu đồng.