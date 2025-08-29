Honda SH Mode vs Yamaha Grande: Mẫu xe tay ga nào 'hợp gu' phái nữ hơn?

Trong phân khúc xe tay ga dành cho phái đẹp, hai cái tên nổi bật thường được nhắc đến là Honda SH Mode và Yamaha Grande. Cả hai mẫu xe đều hướng đến nhóm khách hàng nữ giới trẻ trung, yêu thích sự tiện lợi, thời trang nhưng vẫn chú trọng yếu tố an toàn. Vậy đâu mới là lựa chọn "hợp gu" hơn?

Thiết kế và phong cách

Honda SH Mode mang dáng vẻ thanh lịch, sang trọng, được lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu. Các chi tiết mạ chrome và đường nét tinh gọn giúp xe dễ dàng phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt là phụ nữ công sở. Ngược lại, Yamaha Grande lại thể hiện sự nữ tính, trẻ trung hơn, với những đường bo tròn mềm mại và bảng màu đa dạng, hướng đến các bạn trẻ yêu sự nhẹ nhàng, thời trang.

Khả năng vận hành

SH Mode trang bị động cơ eSP+ 125cc, làm mát bằng dung dịch, vận hành ổn định và êm ái, đặc biệt có phiên bản hỗ trợ phanh ABS tăng độ an toàn. Yamaha Grande sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc, thiên về sự tiết kiệm nhiên liệu và hỗ trợ tăng lực khi khởi động, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị. Trọng lượng Grande nhẹ hơn, giúp phụ nữ dễ điều khiển hơn trong môi trường đô thị.

Tiện ích và trang bị

Yamaha Grande nổi bật với cốp rộng đến 27 lít, có thể để vừa ba lô, mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Nắp bình xăng đặt ngoài cũng là điểm cộng tiện lợi cho người dùng nữ. Trong khi đó, SH Mode có cốp nhỏ hơn nhưng bù lại thiết kế tổng thể gọn gàng, sang trọng, cùng với cổng sạc USB tiện lợi. Cả hai xe đều có trang bị chìa khóa thông minh và hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng.

Giá bán và chi phí sử dụng

Theo cập nhật mới nhất, Honda SH Mode đang có giá đề xuất từ 58,19 triệu đồng (bản tiêu chuẩn) đến khoảng 64,99 triệu đồng (bản thể thao ABS). Giá thực tế tại đại lý thường dao động từ 59 đến 67 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, Yamaha Grande có giá mềm hơn, từ 46,05 triệu đồng (bản tiêu chuẩn) đến 51,64 triệu đồng (bản giới hạn). Giá tại đại lý hiện ở mức 44 – 49,5 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với SH Mode. Về tiêu hao nhiên liệu, Grande có phần tiết kiệm hơn nhờ công nghệ hybrid, mức trung bình khoảng 1,8–2 lít/100 km, trong khi SH Mode tiêu thụ khoảng 2,1–2,3 lít/100 km.

Nếu ưu tiên phong cách sang trọng, thương hiệu mạnh và khả năng vận hành ổn định, Honda SH Mode là lựa chọn phù hợp cho phụ nữ công sở hoặc người thường xuyên đi xa. Trong khi đó, với ưu thế trọng lượng nhẹ, cốp rộng và mức giá dễ tiếp cận hơn, Yamaha Grande sẽ là phương án hợp lý cho các bạn trẻ yêu thích sự tiện lợi, tiết kiệm và thời trang.



