Honda SH 2027 thêm màu mới, đạt chuẩn khí thải Euro 4, giá từ 76,67 triệu đồng

Bộ đôi Honda SH125i và SH160i phiên bản 2027 bổ sung tùy chọn màu đen mới, nâng cấp động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 4 cùng tính năng nhắc quên tắt khóa.

Bộ đôi Honda SH125i và SH160i mới dự kiến có mặt tại hệ thống cửa hàng ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 10/11 với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao.

Về tổng thể ngoại hình, Honda SH160i/125i 2027 giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của thế hệ tiền nhiệm nhưng được tinh chỉnh cách phối màu trên các phiên bản. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tùy chọn màu đen mới mang tên Aura Black Edition dành riêng cho phiên bản Thể thao.

Trên phiên bản màu mới, toàn bộ phần vỏ thân xe cùng các chi tiết như phanh, lò xo giảm xóc sau đều được phủ tông màu đen đồng nhất, tạo sự tương phản với chi tiết tạo hình chữ V ở mặt nạ trước và logo SH mạ crôm.

Hệ thống chiếu sáng trên xe tiếp tục sử dụng công nghệ LED đồng bộ ở cả cụm đèn pha phía trước lẫn đèn hậu hai tầng phía sau, đi kèm phần tay dắt vuốt thon gọn.

Ở khu vực tay lái, mẫu xe trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số TFT kích thước 4,2 inch có khả năng hiển thị màu sắc đa dạng cho các thông số vận hành.

Thay đổi lớn nhất về mặt kỹ thuật trên Honda SH 2027 nằm ở khối động cơ eSP+ 4 van được nâng cấp lên tiêu chuẩn khí thải Euro 4, nhằm chuẩn bị cho các quy định kiểm soát khí thải nghiêm ngặt hơn và đáp ứng điều kiện di chuyển tại các vùng phát thải thấp trong tương lai.

Kể từ tháng 12 tới, Honda cũng sẽ bắt đầu phân phối dòng dầu nhờn công nghệ tổng hợp mới mang tên Pro Honda GLIDE (chuẩn 4T SL 10W-30 MB, dung tích 800 ml). Loại dầu có độ nhớt thấp này được phát triển riêng cho nhóm xe tay ga cao cấp nhằm giảm ma sát bên trong động cơ, hỗ trợ khởi động nhanh và duy trì sự ổn định ở nhiệt độ cao.

Về trang bị tiện ích, hệ thống khóa thông minh Smart Key trên SH 2027 lần đầu tiên được tích hợp thêm chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện, giúp hạn chế tình trạng hao hụt ắc quy hoặc mất an toàn khi người dùng rời khỏi xe.

Riêng phiên bản SH160i tiếp tục duy trì tính năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng My Honda+. Nền tảng này cho phép chủ xe nhận cảnh báo khi phương tiện sắp hết xăng, quên tắt khóa điện, phát hiện lỗi bất thường, đồng thời theo dõi được lịch sử bảo dưỡng và hiển thị các sự kiện cá nhân trực tiếp lên màn hình TFT 4,2 inch.

Các trang bị tiêu chuẩn khác vẫn được giữ nguyên gồm hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C và cốp xe dung tích 28 lít.

Về an toàn, bản Tiêu chuẩn sử dụng phanh kết hợp CBS, ba phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh đi kèm hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp chống trượt bánh khi tăng ga trên đường trơn ướt.

Trong bối cảnh thị trường xe máy trong nước đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn nhằm đáp ứng quy định môi trường tại các đô thị lớn, việc Honda đi đầu nâng cấp chuẩn Euro 4 cho dòng xe ga cao cấp chủ lực được đánh giá là bước đi mang tính chiến lược dài hạn.

Xét trong phân khúc xe tay ga cao cấp hiện tại, Honda SH đang chịu sức ép cạnh tranh từ một số dòng maxi-scooter tầm trung và xe nhập khẩu tư nhân. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn duy trì thanh khoản và giữ giá tốt nhờ hệ thống phân phối phủ rộng cùng tệp khách hàng trung thành lớn. Việc bổ sung phiên bản màu đen nhám độc bản cùng các tiện ích an toàn thông minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp mẫu xe này duy trì sức hút ổn định trong dịp mua sắm cuối năm.

Trong giai đoạn đầu mở bán từ ngày 10/11 đến hết ngày 30/11, hãng triển khai chương trình thu cũ đổi mới với mức hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng cho người dùng nâng cấp lên SH 2027, đồng thời tặng kèm phụ kiện mũ bảo hiểm và thảm sàn cho những khách hàng đầu tiên mua phiên bản màu đen mới. Mẫu xe này có mức giá khởi điểm như sau: