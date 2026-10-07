Honda sẽ có 2 mẫu SUV hoàn toàn mới: Một đấu Sonet, một đấu Seltos, có thể dùng động cơ Renault, dự kiến có giá rẻ

Honda được cho là đang hợp tác với Tata Technologies để phát triển hai mẫu SUV mới dành riêng cho Ấn Độ, trong đó một mẫu nhắm tới phân khúc của Hyundai Creta. Hãng muốn giảm tới 20% chi phí và rút ngắn một nửa thời gian phát triển xe.

Honda đang chuẩn bị thay đổi đáng kể cách phát triển sản phẩm tại Ấn Độ, một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Theo Reuters, hãng xe Nhật Bản đã bắt tay với Tata Technologies để phát triển một thế hệ xe mới tập trung riêng cho thị trường này. Mục tiêu của Honda là giảm tới 20% chi phí phát triển, đồng thời rút ngắn thời gian đưa một mẫu xe mới ra thị trường từ khoảng 5 năm xuống còn một nửa.

Hai mẫu SUV được cho là sẽ trở thành những sản phẩm quan trọng đầu tiên trong chiến lược mới.

Honda có thể làm hai mẫu xe hoàn toàn mới cho thị trường Ấn Độ. Ảnh: Cartoq

Mẫu đầu tiên dài dưới 4m, ra mắt từ 2028

Sản phẩm đầu tiên được phát triển trong khuôn khổ hợp tác với Tata Technologies dự kiến là một mẫu SUV dài dưới 4m, ra mắt vào khoảng năm 2028.

Đây là một trong những phân khúc bán chạy nhất tại Ấn Độ, nơi Honda sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt cái tên như Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet hay Mahindra XUV 3XO.

Honda sẽ có mẫu SUV mới tương đương hạng A để cạnh tranh Kia Sonet. Ảnh dựng đồ họa: Cartoq

Honda hiện chưa công bố thông số kỹ thuật của mẫu xe này. Tuy nhiên, vai trò của Tata Technologies được kỳ vọng sẽ giúp mẫu SUV mới có chi phí sản xuất thấp hơn, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng Ấn Độ.

Tata Technologies có lợi thế lớn nhờ mạng lưới nhà cung cấp rộng tại thị trường nội địa. Đây cũng được xem là một trong những lý do quan trọng khiến Honda lựa chọn công ty này làm đối tác.

Dù vậy, Honda vẫn sẽ trực tiếp kiểm soát những yếu tố cốt lõi như công nghệ, hệ thống kết nối, các tính năng hỗ trợ lái và tiêu chuẩn chất lượng tổng thể.

Nếu kế hoạch diễn ra đúng hướng, Honda có thể lần đầu tạo ra một mẫu SUV có giá cạnh tranh hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm trước đây của hãng tại Ấn Độ.

Mẫu thứ hai nhắm thẳng Hyundai Creta

Sau mẫu SUV dưới 4m, Honda dự kiến tiếp tục tung ra một mẫu SUV cỡ trung lớn hơn. Sản phẩm này được phát triển để cạnh tranh trực tiếp trong nhóm xe của Hyundai Creta và Kia Seltos, đồng thời đối đầu với Maruti Suzuki Grand Vitara hay Toyota Urban Cruiser Hyryder.

Một mẫu khác sẽ đấu Kia Seltos. Ảnh dựng đồ họa: Cartoq

Đây được xem là mẫu xe đặc biệt quan trọng với Honda bởi Creta-Seltos hiện nằm trong nhóm SUV cỡ trung phổ biến nhất tại Ấn Độ.

Honda chưa công bố hệ truyền động cho mẫu xe mới. Tuy nhiên, hãng đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa, hybrid và tối ưu chi phí, nên khả năng xuất hiện nhiều tùy chọn động cơ khác nhau vẫn để ngỏ.

Hai mẫu SUV cũng có thể chia sẻ linh kiện và công nghệ để giảm chi phí sản xuất và tận dụng lợi thế quy mô.

Có thể sử dụng động cơ Renault

Một chi tiết đáng chú ý là Honda gần đây đã công bố hợp tác với Renault liên quan tới động cơ xăng tăng áp 1.2L dành cho các mẫu xe tương lai.

Theo nhận định từ nguồn tin, hai mẫu SUV được phát triển cùng Tata Technologies có thể sử dụng loại động cơ này.

Nếu điều đó xảy ra, các mẫu SUV mới của Honda sẽ là kết quả của một chuỗi hợp tác khá đặc biệt: Tata Technologies tham gia phát triển xe, trong khi động cơ có thể đến từ Renault.

Cách tiếp cận này khác khá xa so với chiến lược truyền thống của Honda.

Trước đây, hãng thường dựa vào các mẫu xe toàn cầu do chính mình phát triển, sau đó điều chỉnh để phù hợp với thị trường Ấn Độ. Cách làm này giúp Honda duy trì lợi thế về kỹ thuật nhưng thường khiến giá bán cao hơn so với những đối thủ được phát triển sát nhu cầu địa phương.

Hiện Honda chỉ có một danh mục sản phẩm khá nhỏ tại Ấn Độ, với Amaze, City và Elevate là những cái tên chủ lực. Thị phần của hãng đã giảm xuống còn khoảng 1,3%, trong khi hơn một thập kỷ trước từng đạt mức đỉnh khoảng 7,3%.

Quan trọng hơn, Honda đang vắng mặt ở nhiều phân khúc SUV có tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt là nhóm xe dưới 4m.

Chủ tịch Honda Toshihiro Mibe từng gọi Ấn Độ là một “thị trường trọng tâm”, đồng thời cho biết hãng cần xây dựng lại hoạt động kinh doanh tại đây trên một nền tảng hoàn toàn khác.

Từ năm 2028, Honda dự kiến tung ra các mẫu xe chiến lược dành riêng cho thị trường Ấn Độ, tập trung vào những phân khúc có sản lượng lớn.

Nếu hai mẫu SUV mới có thể được phát triển nhanh hơn, rẻ hơn và sở hữu trang bị phù hợp với thị hiếu địa phương, đây có thể trở thành nền tảng quan trọng cho nỗ lực giành lại thị phần của Honda tại thị trường này.