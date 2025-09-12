Honda ra mắt xe điện mini mới: Phạm vi hoạt động 295km, giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng

Ảnh minh họa

Honda Motor vừa giới thiệu mẫu xe điện mini (kei EV) mới mang tên N-ONE e:, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho thị trường xe điện cỡ nhỏ vốn đang trầm lắng tại Nhật Bản.

Theo công bố, N-ONE e: đạt phạm vi hoạt động 295 km mỗi lần sạc, cao hơn khoảng 60% so với đối thủ bán chạy nhất hiện nay là Nissan Sakura (180 km) và mẫu eK X của Mitsubishi Motors. Đây là mẫu xe điện kei thương mại đầu tiên của Honda, đồng thời là sản phẩm mới đầu tiên trong phân khúc sau 3 năm vắng bóng.

Để đạt được phạm vi này, Honda đã tăng dung lượng pin thêm 50% so với mẫu xe đối thủ là Sakura, đồng thời thiết kế khung xe nhẹ hơn 4%, còn 1.030 kg. Chiều cao xe được tối ưu ở mức 1,545 m, giúp giảm lực cản gió và phù hợp với nhiều bãi đỗ xe nhiều tầng tại Nhật.

Giá bán của N-ONE e: bắt đầu từ khoảng 2,7 triệu yên (18.300 USD), chỉ nhỉnh hơn Sakura 100.000 yên. Sau khi trừ trợ cấp của Chính phủ, giá thực tế còn khoảng 2,1 triệu yên. Honda hướng đến nhóm khách hàng chính là các gia đình, đặc biệt là phụ nữ trung niên tìm mua xe thứ hai để sử dụng trong phạm vi ngắn.

Bối cảnh thị trường xe điện Nhật Bản hiện khá ảm đạm. Tỷ lệ xe điện và xe hybrid cắm sạc trong doanh số bán xe mới từng đạt hơn 3% trong năm 2023 nhờ sức hút của Sakura, nhưng đến tháng 7/2025 chỉ còn 1,9% – mức thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển lớn. Hạn chế về số mẫu xe cũng như cơ sở hạ tầng sạc điện là những nguyên nhân chính.

Dù vậy, giới chuyên môn đánh giá xe kei là phân khúc phù hợp để điện khí hóa, bởi quãng đường đi lại trung bình hàng tháng của người dùng tại thị trường này thường dưới 200 km, chủ yếu phục vụ việc mua sắm và đưa đón con cái.

Cạnh tranh trong mảng này dự báo sẽ nóng lên trong những năm tới khi BYD (Trung Quốc) có kế hoạch tung ra xe kei điện tại Nhật sớm nhất vào năm tài chính 2026.

Với lợi thế mạng lưới hơn 2.000 đại lý trong nước, Honda kỳ vọng N-ONE e: sẽ trở thành lựa chọn nổi bật, bổ sung vào danh mục xe kei vốn đã thành công của hãng như dòng N-BOX.



