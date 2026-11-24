Honda vừa hé lộ hình ảnh 6 mẫu xe hybrid hoàn toàn mới thông qua một đoạn video giới thiệu Avancier. Dựa trên thiết kế phác họa, danh sách này có thể bao gồm thế hệ mới của Odyssey, CR-V, Civic, Accord cùng một số mẫu SUV khác.

Honda nhá hàng vài mẫu xe mới sắp ra mắt

Honda đã xác nhận kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe hybrid thế hệ mới trên toàn cầu trước tháng 3/2030. Trong đó, 6 mẫu xe đầu tiên vừa được hãng hé lộ tại sự kiện giới thiệu Avancier thế hệ mới ở Trung Quốc.

Honda úp mở các mẫu xe hybrid mới. Ảnh: Honda

Dù toàn bộ xe đều được phủ kín bằng lớp vải che, hình dáng bên ngoài vẫn phần nào tiết lộ danh tính của những mẫu xe sắp ra mắt. Đáng chú ý nhất là mẫu xe thứ ba tính từ trái sang phải, có kiểu dáng của một chiếc MPV cỡ lớn với phần đầu xe cao. Đây có thể là thế hệ tiếp theo của Honda Odyssey - mẫu xe từng bán ở Việt Nam một thời gian.

Hiện Odyssey có hai kiểu dáng khác nhau dành cho các thị trường. Bản ở Việt Nam có ngoại hình khác bản ở Mỹ. Tại Nhật Bản, Odyssey cạnh tranh với Toyota Alphard và Nissan Elgrand.

Soi kỹ ảnh có thể nhận ra từng phân khúc xe. Ảnh: Honda

Mẫu xe tiếp theo nằm ngay cạnh Avancier trong hình ảnh hé lộ có kiểu dáng của một chiếc SUV nhỏ hơn. Đây nhiều khả năng là Honda CR-V thế hệ thứ 7, mẫu xe được xác định sẽ tiếp tục có mặt tại thị trường Bắc Mỹ.

Honda CR-V thế hệ mới có thể là mẫu xe mới ra mắt sớm sau Avancier. Ảnh dựng đồ họa: AP

CR-V mới dự kiến sử dụng nền tảng khung gầm cỡ trung dạng mô-đun vừa ra mắt trên Avancier. Kiến trúc này được kỳ vọng giúp giảm trọng lượng xe và chi phí sản xuất.

Hệ truyền động cũng có thể là thế hệ hybrid tự sạc mới của Honda, sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L được cải tiến đáng kể, nhẹ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn trước.

Tương tự Avancier, hệ thống truyền động này sẽ kết hợp với công nghệ dẫn động bốn bánh DualPower eAWD sử dụng hai mô-tơ điện, cùng tính năng S+ Shift mô phỏng quá trình chuyển số.

Động cơ hybrid mới trên Avancier sẽ xuất hiện trên các mẫu Honda khác. Ảnh: Honda

Tiếp tục quan sát dãy xe, mẫu xe thứ ba tính từ Avancier có phần thân thấp và thiết kế khí động học hơn. Đây có thể là thế hệ tiếp theo của Honda Civic hoặc Accord. Trong đó, Accord đã từng được hé lộ thông qua mẫu Hybrid Sedan Prototype với thiết kế sắc sảo và phần đuôi mang phong cách fastback.

Một mẫu xe khác có kiểu dáng crossover có thể là thế hệ tiếp theo của Honda Vezel, mẫu xe được bán tại nhiều thị trường quốc tế với tên gọi HR-V. Đây là mẫu SUV cỡ nhỏ, cạnh tranh trong phân khúc với Nissan Kicks.

Ngoài ra, nằm giữa CR-V và mẫu sedan trong hình ảnh hé lộ còn có một chiếc crossover khác. Mẫu xe này có thể là thế hệ tiếp theo của Honda ZR-V phiên bản quốc tế, mẫu xe được bán tại Mỹ dưới tên gọi HR-V.

Các mẫu sedan của Honda cũng sẽ có thay đổi lớn ở thiết kế. Ảnh dựng đồ họa: AP

Ở phía ngoài cùng bên trái, một phần đầu xe của một mẫu xe gầm thấp khác cũng xuất hiện nhưng không đủ rõ để xác định danh tính.

Toàn bộ những mẫu hybrid thế hệ mới này sẽ sử dụng logo Honda được đơn giản hóa, đồng thời áp dụng ngôn ngữ thiết kế vuông vức hơn, tương tự những gì đã xuất hiện trên Hybrid Sedan Prototype và Avancier.

Bên trong cabin, các mẫu xe mới được kỳ vọng có màn hình kích thước lớn hơn, vô-lăng đáy phẳng tích hợp các nút điều khiển cùng nhiều công nghệ hiện đại hơn.

Nội thất xe Honda đời mới sẽ lột xác rõ rệt. Ảnh: Honda

Đáng chú ý, đoạn video hé lộ mới chỉ cho thấy một phần trong kế hoạch 15 mẫu hybrid toàn cầu của Honda trong khoảng 3,5 năm tới. Điều này đồng nghĩa hãng vẫn còn nhiều sản phẩm chưa được công bố và có thể tiếp tục hé lộ thêm trong những tháng tới.