Honda N-One e: - Xe điện nhỏ nhất của hãng đầy pin đủ chạy Hà Nội - Nghệ An, kiêm luôn 'ổ điện dự phòng' khi nhà mất điện

Mẫu xe điện tí hon Honda N-One e: bản concept đã từng gây ấn tượng mạnh tại sự kiện Goodwood Festival of Speed. Nay, phiên bản thương mại của chiếc xe điện cỡ nhỏ này đã chính thức ra mắt tại Nhật Bản.

Honda N-One e: là xe điện nhỏ nhất của hãng. Ảnh: Honda

N-One e: là mẫu xe điện mini với thiết kế vuông vức, mui cao và phần đầu xe mang dáng dấp thân thiện như robot. So với phiên bản concept trưng bày tại Goodwood, N-One e: bản thương mại tại Nhật Bản không có ốp vè bánh xe nên ít hầm hố hơn.

Nội thất của N-One được thiết kế đơn giản nhưng không hề sơ sài. Xe được trang bị nhiều nút bấm vật lý và núm xoay điều chỉnh âm lượng trên màn hình giải trí. Cần số trên bảng điều khiển. Một ngăn chứa đồ nằm ngay bên dưới màn hình cảm ứng, thuận tiện để đặt điện thoại gần cổng sạc. Hàng ghế sau có thể gập phẳng theo tỷ lệ 50:50, tăng tính linh hoạt cho khoang chứa đồ.

Nội thất bố trí thực dụng. Ảnh: Honda

Honda chưa tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật chi tiết. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe có chiều dài dưới 3.400 mm và công suất động cơ điện không quá 63 mã lực.

Hệ thống điện của N-One e: gần như chắc chắn được chia sẻ với mẫu N-Van e: ra mắt năm ngoái. Theo Honda, N-Van e: có thể di chuyển 245 km sau mỗi lần sạc, tức là có thể chạy từ Hà Nội tới đầu Nghệ An với pin đầy. N-One e: được kỳ vọng sẽ có quãng đường di chuyển nhỉnh hơn một chút. N-Van hỗ trợ sạc nhanh DC 50 kW, cho phép sạc đầy pin trong khoảng 30 phút dù tốc độ sạc khá chậm.

Điểm nổi bật nhất chính là tính năng V2L, cho phép chủ xe sử dụng N-One để cung cấp điện cho gia đình khi mất điện hoặc sạc các thiết bị khác như xe đạp điện hay máy tính xách tay.

N-One e: có thể làm "pin dự phòng" khổng lồ khi nhà mất điện. Ảnh: Honda

Để sử dụng tính năng V2L, chủ xe cần mua thêm bộ chuyển đổi từ danh mục phụ kiện của Honda. Danh mục này cũng bao gồm đèn báo LED đặt trên bảng táp-lô hiển thị dung lượng pin và bộ phụ kiện trang trí thể thao với hai sọc kẻ phong cách thể thao chạy dọc thân xe.

N-One e: sẽ được bán tại Nhật Bản từ tháng 9 năm nay. Honda dự kiến cũng sẽ giới thiệu mẫu xe điện mini này tại triển lãm IAA ở Munich (Đức) cùng tháng.

Một số hình ảnh khác của Honda N-One e::