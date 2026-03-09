Honda lộ diện tay ga 150cc thể thao hoàn toàn mới, hứa hẹn khuấy đảo thị trường xe phổ thông

Thị trường xe tay ga 150 phân khối tại châu Á trong những năm gần đây chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Sundiro Honda được cho là đang chuẩn bị tung ra một mẫu xe hoàn toàn mới nhằm bổ sung vào dải sản phẩm hiện có của hãng.

Theo những hình ảnh rò rỉ được lan truyền trên các diễn đàn xe máy gần đây, mẫu xe mới nhiều khả năng là một chiếc scooter thể thao 150cc sử dụng thiết kế sàn để chân phẳng, một cấu hình đang được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ sự kết hợp giữa tính tiện dụng và khả năng vận hành linh hoạt.

Các bức ảnh rò rỉ lần này được đánh giá là rõ ràng hơn so với những lần trước. Nếu như trước đây chỉ xuất hiện những góc chụp phần đuôi xe, thì ở lần lộ diện mới nhất, phần đầu xe đã bắt đầu lộ diện dù vẫn còn được che chắn.

Từ những chi tiết quan sát được, chiếc xe dường như mang phong cách thiết kế khá thể thao. Phần đèn hậu có tạo hình sắc nét, được mô tả giống như hai đường chân mày nhô lên, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại.

Ngoài ra, một số hình ảnh còn cho thấy hệ thống giảm xóc sau có thể được trang bị bình dầu rời. Đây là chi tiết thường xuất hiện trên các mẫu xe hướng đến khả năng vận hành thể thao hoặc kiểm soát tốt hơn khi di chuyển ở tốc độ cao.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở khẩu hiệu quảng bá của mẫu xe này. Trong các video giới thiệu, Sundiro Honda sử dụng những cụm từ như “nâng cấp toàn diện” hay “bên trong còn nhiều điều ẩn chứa”. Những gợi ý này khiến nhiều người suy đoán rằng mẫu xe có thể sở hữu thiết kế sàn phẳng nhằm tăng khả năng chứa đồ và tính linh hoạt khi sử dụng hàng ngày.

Thiết kế sàn phẳng từ lâu đã được xem là một trong những yếu tố thực dụng nhất trên xe tay ga. Người dùng có thể dễ dàng đặt túi xách, balo hoặc các vật dụng khác khi di chuyển trong đô thị. Chính vì vậy, kiểu bố trí này thường được đánh giá cao ở những mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng sử dụng hàng ngày.

Về mặt kỹ thuật, nhiều nguồn tin cho rằng chiếc scooter mới sẽ sử dụng khối động cơ 150cc làm mát bằng dung dịch quen thuộc của Honda. Đây là động cơ hiện đang được trang bị trên các mẫu NS150GX và NS150LA của Sundiro Honda.

Động cơ này có công suất tối đa khoảng 11,4 kW, được đánh giá cao nhờ sự ổn định và độ bền bỉ trong quá trình vận hành. Trong nhiều năm qua, Honda thường ưu tiên triết lý cân bằng giữa hiệu suất và độ tin cậy thay vì chạy theo thông số công suất cao.

Việc sử dụng lại nền tảng động cơ quen thuộc cũng giúp hãng tiết kiệm chi phí phát triển và đảm bảo tính ổn định cho sản phẩm mới.

Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, mẫu xe này sẽ đóng vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm tay ga 150cc của Sundiro Honda.

Hiện tại, dòng xe tay ga 150cc của hãng đã bao gồm nhiều phong cách khác nhau. NS150GX hướng đến phong cách thực dụng và lịch lãm, trong khi NS150LA mang hơi hướng cổ điển. Bên cạnh đó, ADV150XC lại được định vị theo phong cách adventure.

Sự xuất hiện của một mẫu scooter thể thao sàn phẳng sẽ giúp Sundiro Honda hoàn thiện dải sản phẩm của mình, từ đó đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của người dùng.

Theo một số dự đoán, mẫu xe mới có thể sẽ xuất hiện trong danh mục đăng ký sản phẩm mới của cơ quan quản lý Trung Quốc trong thời gian tới. Khi đó, toàn bộ thông số kỹ thuật và thiết kế chính thức của xe sẽ được công bố.

Không chỉ thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, mẫu xe này cũng khiến nhiều người dùng tại Đông Nam Á quan tâm. Trong đó, thị trường Việt Nam được xem là một trong những nơi có tiềm năng lớn đối với các mẫu scooter 150cc.

Tại Việt Nam, phân khúc xe tay ga 150cc đang phát triển mạnh với nhiều lựa chọn khác nhau. Những mẫu xe có thiết kế thể thao nhưng vẫn giữ được tính thực dụng thường được người dùng trẻ tuổi đặc biệt quan tâm.

Với đặc điểm đô thị đông đúc và nhu cầu di chuyển hàng ngày cao, các mẫu scooter sàn phẳng thường được đánh giá cao nhờ khả năng chở đồ thuận tiện. Điều này khiến kiểu thiết kế này trở thành một trong những xu hướng phổ biến tại thị trường Việt Nam.

Nếu Sundiro Honda thực sự tung ra mẫu scooter 150cc sàn phẳng mang phong cách thể thao như những gì rò rỉ cho thấy, sản phẩm này hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý của người dùng trong khu vực.

Trong bối cảnh các hãng xe liên tục mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cấp công nghệ, sự xuất hiện của một mẫu xe mới từ Honda luôn là thông tin được cộng đồng yêu xe quan tâm.

Dù vậy, mọi chi tiết chính thức về thiết kế, trang bị và thông số kỹ thuật của mẫu xe này vẫn cần chờ đến khi sản phẩm được công bố chính thức.

Nếu những dự đoán hiện nay trở thành sự thật, Sundiro Honda có thể sắp hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái scooter 150cc của mình, đồng thời mang đến thêm một lựa chọn mới cho người dùng trong phân khúc xe tay ga phổ thông.