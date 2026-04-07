HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Honda hủy dự án xe điện với Sony ở phút 90, lý do khiến ai cũng ngả ngửa

Thanh Nhã |

Theo kế hoạch, dòng xe điện này sẽ được sản xuất hàng loạt trong vài tháng nữa, tuy nhiên điều này đã không thể trở thành hiện thực.

Honda đã thông báo hủy bỏ việc ra mắt sản phẩm xe điện hợp tác với Sony chỉ vài tháng trước khi dự kiến sản xuất hàng loạt. Điều này diễn ra sau thông báo trước đó của Honda về việc hủy bỏ dự án xe điện Series 0 do khủng hoảng kinh tế.

Afeela 1 - mẫu sedan điện được phát triển hợp tác giữa Honda và Sony - và mẫu SUV điện được ra mắt tại Las Vegas hồi đầu năm nay đã bị ngừng sản xuất. Theo thông cáo báo chí của Honda, việc hủy bỏ Series 0 đã thay đổi căn bản các nguyên tắc hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như việc sử dụng công nghệ và tài sản của Honda.

Sony và Honda thông báo họ sẽ xem xét lại định hướng kinh doanh của liên doanh Sony Honda Mobility (SHM). Họ sẽ đánh giá lại mục tiêu ban đầu là phát triển và bán các sản phẩm di động giá trị cao và cung cấp các dịch vụ liên quan đến di động.

"Do kết quả của việc đánh giá lại chiến lược điện khí hóa ô tô của Honda được công bố vào ngày 12/3/2026, và có tính đến những thay đổi trong thị trường xe điện (EV), các giả định cơ bản về hoạt động kinh doanh của SHM, chẳng hạn như việc sử dụng một số công nghệ và tài sản dự kiến do Honda cung cấp, đã thay đổi về cơ bản”, Honda viết trong thông cáo báo chí.

Điều này dẫn đến việc Honda và Sony quyết định ngừng phát triển và ra mắt xe điện Afeela, bao gồm cả các mẫu sedan và SUV.

Trước đó, Honda đã thông báo hủy bỏ việc phát triển và ra mắt dòng xe điện 0 Series, cụ thể là 0 Saloon và 0 SUV. Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản cũng thông báo hủy bỏ Acura RSX cho thị trường Mỹ.

Các mẫu xe điện 0 Saloon và 0 SUV ban đầu dự kiến sẽ được sản xuất tại Hoa Kỳ trong vài tháng tới. Tuy nhiên, Honda đã hủy bỏ dự án xe điện này.

Honda cho biết quyết định tạm dừng phát triển xe điện được đưa ra như một phần của việc đánh giá lại chiến lược điện khí hóa ô tô của hãng. Honda dự kiến sẽ ghi nhận khoản lỗ trong kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026.

"Hoạt động kinh doanh ô tô của Honda đang rơi vào tình trạng lợi nhuận rất khó khăn do nhiều yếu tố, bao gồm cả việc không thể phản ứng linh hoạt với những thay đổi trong môi trường kinh doanh, điều này càng trầm trọng hơn do sự sụt giảm lợi nhuận của các mẫu xe chạy xăng và hybrid do tác động của các loại thuế mới được áp dụng", hãng xe Nhật Bản chia sẻ.

Tags

xe điện

honda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại