Honda e:N2 sắp bán tại ĐNÁ: Giá dự kiến quy đổi 1,2 tỷ đồng, nhập Trung Quốc, to ngang CR-V, chạy 530km/lần sạc

Honda đang chuẩn bị giới thiệu thêm một mẫu xe điện mới tại thị trường Thái Lan, được cho là mang tên e:N2, thuộc dòng xe điện e:N Series của hãng. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ ra mắt trong thời gian tới khi Honda đẩy mạnh chiến lược điện hóa tại khu vực Đông Nam Á.

Theo các nguồn tin từ Thái Lan, Honda e:N2 được phát triển dựa trên nền tảng e:N Architecture F, kiến trúc dành riêng cho xe điện với hệ dẫn động cầu trước. Đây cũng là nền tảng từng được sử dụng trên một số mẫu xe điện của Honda bán tại thị trường Trung Quốc.

Về thiết kế, Honda e:N2 được định vị là một mẫu SUV coupe chạy điện, với phần mui xe vuốt thấp về phía sau theo phong cách fastback. Kiểu dáng này mang lại vẻ thể thao hơn so với các mẫu SUV truyền thống.

Mẫu xe điện mới của Honda sắp bán trong khu vực. Ảnh: Autolifethailand

Xe có kích thước khá lớn trong phân khúc, với chiều dài khoảng 4.788 mm, chiều rộng 1.838 mm và chiều cao 1.570 mm, trong khi trục cơ sở đạt 2.753 mm. Với chiều dài và trục cơ sở nêu trên, Honda e:N2 có kích thước tương đương nhiều mẫu SUV hạng C như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, lớn hơn đáng kể so với HR-V.

Bên trong khoang cabin, Honda e:N2 được thiết kế theo phong cách tối giản đặc trưng của các mẫu xe điện thế hệ mới. Táp-lô có bố cục gọn gàng với nhiều chi tiết được làm phẳng, hạn chế tối đa các nút bấm vật lý.

Màn hình trung tâm 12,8 inch được tích hợp hệ thống giải trí Honda Connect thế hệ mới, có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng kết nối thông minh. Một số thông tin cho biết cụm đồng hồ tốc độ 9,4 inch có thể được ẩn vào bảng táp-lô và chỉ hiển thị khi khởi động xe, HUD rộng 11,5 inch, 12 loa Bose, hệ thống chồng ồn chủ động,...

Nội thất hiện đại hơn hẳn HR-V, CR-V. Ảnh: Autolifethailand

Khoang nội thất cũng được hoàn thiện với nhiều bề mặt vật liệu có kết cấu đặc biệt, hệ thống cửa gió điều hòa được giấu khéo léo trong táp-lô nhằm tăng tính liền mạch của thiết kế. Bên cạnh đó, mẫu xe điện này còn dự kiến trang bị gói hỗ trợ lái Honda Sensing 360 với hệ thống camera và radar quan sát 360 độ xung quanh xe.

Về hệ truyền động, Honda e:N2 dự kiến được trang bị một mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất khoảng 204 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Năng lượng cung cấp bởi bộ pin lithium-ion dung lượng khoảng 68,8 kWh. Theo các thông tin ban đầu, mẫu SUV điện này có thể đạt quãng đường di chuyển khoảng 530 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.

Honda e:N2 được xem là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện của Honda tại khu vực. Trước đó, hãng đã giới thiệu Honda e:N1, một mẫu SUV điện có kích thước tương đương HR-V.

Việc đưa thêm các mẫu xe điện mới vào thị trường Đông Nam Á cũng nằm trong kế hoạch dài hạn của Honda, khi hãng đặt mục tiêu đến năm 2040 toàn bộ xe bán ra trên toàn cầu sẽ là xe điện hoặc xe sử dụng pin nhiên liệu.

Một số hình ảnh khác của Honda e:N2: