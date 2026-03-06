Honda đưa mẫu ô tô điện cực chất về Đông Nam Á - giá xấp xỉ Honda CR-V hybrid ở Việt Nam

Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe được đổi tên thành Honda e:N2. Hiện tại hãng đã bắt đầu triển khai chương trình nhận đặt trước cho mẫu e:N2 ở Thái Lan.

Dự kiến mẫu xe điện này sẽ ra mắt chính thức mẫu xe này tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2026 vào ngày 23/3. Mức giá bán của e:N2 tại Thái Lan được xác định ở mức khoảng 1,4 triệu Baht (41.420 USD - 1,085 tỷ đồng). Từ ngày 30/4, những chiếc xe điện e:N2 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng.

Để hỗ trợ giai đoạn mở bán ban đầu, công ty công bố các gói phụ kiện và dịch vụ đi kèm. Khách hàng mua xe sẽ nhận được gói bảo hiểm toàn diện trị giá khoảng 1.120 USD và gói bảo hành mở rộng trong 2 năm hoặc 40.000 km.

Bên cạnh đó, hãng cung cấp dịch vụ cứu hộ trị giá khoảng 920 USD, bộ sạc tại nhà trị giá khoảng 1.780 USD và cáp sạc di động trị giá khoảng 282 USD cho người mua. Riêng 100 khách hàng đặt mua đầu tiên sẽ nhận thêm một chiếc xe tay ga điện gấp gọn Motocompacto trị giá khoảng 1.930 USD.

Mẫu xe sở hữu kích thước khá đáng nể trong phân khúc, thiết kế lai coupe hiện đại.

Về thông số, mẫu xe e:N2 sở hữu chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.788 mm x 1.838 mm x 1.570 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.733 mm trong khi khoảng sáng gầm xe được thiết kế ở mức 142 mm. Để so sánh, mẫu xe này dài hơn đến 16 cm so với Honda CR-V nhưng thấp và hẹp hơn về chiều ngang.

Về hệ thống truyền động, Honda trang bị cho xe một động cơ điện đặt ở trục trước. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 150 kW và mô-men xoắn cực đại đạt 310 Nm. Xe sử dụng bộ pin có dung lượng 68,8 kWh. Cấu hình năng lượng này cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm NEDC.

Còn tại thị trường Nhật Bản, Honda đã quyết định hồi sinh tên gọi Insight để đặt cho mẫu xe điện mới. Hãng sẽ bắt đầu nhận đặt hàng cho mẫu Insight từ ngày 19/3. Thông số kỹ thuật của Insight tại Nhật Bản tương đồng với phiên bản tại Thái Lan về lực kéo mô-men xoắn. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của xe được công bố theo tiêu chuẩn WLTC là hơn 500 km.

Đại diện Honda cho biết, hãng chỉ phân phối một phiên bản trang bị đầy đủ tại thị trường này.

Điểm khác biệt rõ rệt nhất nằm ở phần nội thất khi mẫu Insight tại Nhật Bản sử dụng tông màu đen hoàn toàn. Các trang bị ngoại thất và tiện nghi bao gồm mâm hợp kim 18 inch và cửa hậu đóng mở bằng điện.

Không gian nội thất của xe được trang bị hệ thống màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD với diện tích 11,5 inch. Cụm đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 9,4 inch và màn hình giải trí trung tâm đạt 12,8 inch.

Hệ thống âm thanh trên xe bao gồm 12 loa do thương hiệu Bose cung cấp. Ghế lái của xe có chức năng chỉnh điện 8 hướng, thông gió và ghi nhớ vị trí. Ghế hành khách phía trước cũng được trang bị tính năng chỉnh điện 4 hướng và thông gió.

Khoang nội thất của mẫu xe điện mới.

Các tính năng an toàn trên xe bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù và cảm biến đỗ xe. Xe được trang bị hệ thống camera quan sát 360 độ cùng các tính năng hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Hệ thống túi khí trên xe bao gồm 7 túi khí để bảo vệ hành khách khi có va chạm xảy ra.

Mẫu xe điện e:N2/Insight là kết tinh của liên doanh Dongfeng-Honda tại Trung Quốc. Xe được sản xuất tại nhà máy Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Honda sẽ thực hiện nhập khẩu nguyên chiếc các phiên bản e:N2/Insight từ cơ sở sản xuất này để cung cấp cho hai thị trường Đông Nam Á và Đông Á.

Theo báo cáo từ Nikkei, Insight là mẫu xe điện sản xuất tại Trung Quốc đầu tiên được một thương hiệu nội địa Nhật Bản đưa về phân phối tại thị trường này.

Honda xác nhận kế hoạch chỉ nhập khẩu một số lượng giới hạn khoảng 3.000 chiếc Insight vào thị trường Nhật Bản. Ông Kunihiro Koike - kỹ sư trưởng của dự án cho biết, việc dự báo nhu cầu thị trường xe điện tại Nhật Bản hiện nay gặp nhiều khó khăn.

Đại diện hãng xe cũng ngụ ý rằng việc ra mắt mẫu Insight mang tính chất là một giải pháp tạm thời. Mẫu xe này sẽ lấp đầy khoảng trống sản phẩm trước khi Honda chính thức giới thiệu dòng xe điện chiến lược toàn cầu mang tên Series 0 vào năm tới.