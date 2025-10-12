Honda CR-V vừa làm ‘vua hybrid’ tại Việt Nam 1 tháng đã bị Toyota Corolla Cross soán ngôi, cộng dồn từ đầu năm còn đứng sau 2 mẫu khác

Bảng xếp hạng doanh số hybrid tháng 9/2025 có nhiều biến động

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe hybrid chứng kiến sự dẫn đầu của Toyota Corolla Cross với 303 xe bán ra. Mẫu xe này tăng trưởng mạnh về doanh số so với tháng trước đó (221 xe), qua đó soán ngôi vương của Honda CR-V.

Corolla Cross vươn lên vị trí số 1 doanh số hybrid trong tháng 9. Ảnh: Đại lý

Xếp thứ 2 về doanh số nhóm hybrid tháng 9 là Honda CR-V sau khi để đối thủ vượt qua, với 273 xe bán ra. Con số này vẫn cao hơn so với thành tích tháng trước. Đáng chú ý, trong tháng 10 này, CR-V vừa nhận danh hiệu "Xe hybrid của năm" của Car Choice Awards 2025.

CR-V tụt lại thứ 2 sau một tháng "lên đỉnh". Ảnh: Đại lý

Các vị trí doanh số thứ 3 và 4 trong nhóm xe hybrid thuộc về Toyota Innova Cross và Suzuki XL7, với lần lượt 259 xe và 249 xe bán ra. Ở tháng trước đó, 2 mẫu xe này đảo nhau về vị trí, tuy nhiên khoảng cách doanh số chỉ 1 xe.

Ở các vị trí xếp thấp hơn trong bảng xếp hạng doanh số, phần lớn các mẫu xe đều sụt giảm lượng bán ra. Ví dụ, Camry hybrid giảm từ 113 xe xuống còn 51 xe, hay Toyota Alphard giảm từ 17 xe còn chỉ 11 xe.

Bảng doanh số xe hybrid tại Việt Nam trong tháng 9/2025 (nguồn số liệu: VAMA):

Mẫu xe hybrid Doanh số tháng 8 Doanh số tháng 9 Doanh số 9 tháng Toyota Corolla Cross 221 303 1953 Honda CR-V 267 273 1558 Toyota Innova Cross 218 259 2111 Suzuki XL7 219 249 1845 Toyota Yaris Cross 135 122 504 Honda HR-V 64 63 481 Toyota Camry 113 51 970 Honda Civic 33 26 179 Kia Sorento 11 13 68 Toyota Alphard 17 11 101 Toyota Corolla 4 1 15

Mặc dù giữ được doanh số ở top 2 trong thời gian gần đây, chưa chắc CR-V đã lấy được ngôi vị này khi xét tổng thể cả năm 2025. Tính tổng doanh số 9 tháng đầu năm, Corolla Cross hybrid dẫn đầu, tiếp theo là Innova Cross và XL7. CR-V chỉ xếp ở vị trí thứ 4, với khoảng cách tới 287 xe so với mẫu xe xếp ngay trên là XL7.

Hybrid đang trở thành xu hướng rõ nét tại Việt Nam

Thực tế, quy mô thị trường xe hybrid tại Việt Nam có thể còn lớn hơn nhiều so với báo cáo từ VAMA, bởi một số thương hiệu như Jaecoo, Haval, BYD hay các hãng xe sang gồm Lexus, Volvo, Mercedes-Benz và BMW chưa công bố doanh số chi tiết.

Xu hướng hybrid tiếp tục lan rộng với loạt mẫu mới sắp ra mắt. Tháng 10 sẽ có Suzuki Fronx mild-hybrid, Volkswagen Golf eTSI và Mercedes-Benz E-Class 2025 dùng hệ thống 48V. Cuối năm, Mercedes-Benz GLE có bản PHEV, Jaecoo J7 bổ sung cấu hình điện nhẹ, còn BYD Seal 5 ra mắt bản PHEV sạc ngoài, mở rộng dải hybrid từ phổ thông đến cao cấp.

Sẽ có thêm nhiều xe hybrid mới ra mắt Việt Nam. Ảnh minh họa

Sự đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và tầm giá giúp xe hybrid tiếp cận đông đảo khách hàng hơn, từ đó định hình một xu hướng tiêu dùng mới. Các xe hybrid cũng đa dạng công nghệ, từ mild-hybrid tới hybrid tự sạc và hybrid cắm sạc.

Đặc biệt, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 quy định xe chạy xăng kết hợp điện (xăng không quá 70%) chỉ chịu mức thuế bằng 70% so với xe động cơ đốt trong thông thường, qua đó sẽ tạo động lực cho nhóm xe hybrid tiếp tục tăng trưởng.