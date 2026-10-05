Honda CR-V thắng sát nút trước Hyundai Santa Fe, giành giải ‘Xe gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng’ tại CCA 2026

Honda CR-V dẫn đầu điểm Hội đồng, xếp thứ hai về bình chọn và giành chiến thắng hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng” với cách biệt rất nhỏ trước Hyundai Santa Fe.

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, diễn ra Gala trao giải Car Choice Awards 2026. Đây là sự kiện khép lại mùa giải thứ năm của CCA, đồng thời công bố và vinh danh những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng và hai vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA 2026 tiếp tục theo đuổi triết lý “Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”, hướng đến những mẫu xe đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm người dùng.

Trong khuôn khổ chương trình, 15 giải thưởng về ô tô thuộc Car Choice Awards (CCA) đã vinh danh các mẫu xe, sự kiện và nội dung xuất sắc trong ngành xe, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người Việt.

Ở hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng”, Honda CR-V giành 4,0 điểm chung cuộc, hơn Hyundai Santa Fe (3,95 điểm) đúng 0,05 điểm.

Mẫu xe Điểm Hội đồng (chiếm 70%) Điểm bình chọn (chiếm 30%) Điểm chung cuộc Honda CR-V 4,0 4,0 4,0 Hyundai Santa Fe 3,5 5,0 3,95 Kia Carnival 2,8 2,0 2,56 Subaru Forester 2,3 3,0 2,51 Ford Everest 2,4 1,0 1,98

PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô - Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng ông Lê Hùng - Đại diện Autodaily trao cúp và bằng cho ông Quách Quang Đông - Phó Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Ông Quách Quang Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam - cho biết: “Honda Việt Nam chân thành cảm ơn Ban Tổ chức Car Choice Awards cùng khách hàng và cộng đồng đã dành sự tin tưởng, vinh danh cho Honda CR-V tại hạng mục Xe gia đình. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để công ty chúng tôi tiếp tục kiến tạo những giá trị mới, đồng hành cùng các gia đình Việt trên mọi hành trình.”

Nhóm Xe gia đình 1 - 2 tỷ đồng hướng tới những mẫu xe có yêu cầu cao về cả không gian, công nghệ, chất lượng trải nghiệm và khả năng đáp ứng nhiều điều kiện vận hành.

Honda CR-V sử dụng động cơ hybrid kết hợp máy xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực, mạnh mẽ bậc nhất phân khúc. Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được công bố khoảng 5,2 lít/100 km khá tiết kiệm.

Bên trong, xe có màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, ghế da, ghế lái chỉnh điện, điều hoà hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và màn hình HUD. Xe có 8 túi khí và gói an toàn chủ động Honda Sensing.