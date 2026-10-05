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Honda CR-V thắng sát nút trước Hyundai Santa Fe, giành giải ‘Xe gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng’ tại CCA 2026

Đức Khôi
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Honda CR-V dẫn đầu điểm Hội đồng, xếp thứ hai về bình chọn và giành chiến thắng hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng” với cách biệt rất nhỏ trước Hyundai Santa Fe.

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, diễn ra Gala trao giải Car Choice Awards 2026. Đây là sự kiện khép lại mùa giải thứ năm của CCA, đồng thời công bố và vinh danh những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng và hai vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA 2026 tiếp tục theo đuổi triết lý “Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”, hướng đến những mẫu xe đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm người dùng.

Trong khuôn khổ chương trình, 15 giải thưởng về ô tô thuộc Car Choice Awards (CCA) đã vinh danh các mẫu xe, sự kiện và nội dung xuất sắc trong ngành xe, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người Việt.

Ở hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng”, Honda CR-V giành 4,0 điểm chung cuộc, hơn Hyundai Santa Fe (3,95 điểm) đúng 0,05 điểm.

- Ảnh 1.

Mẫu xe

Điểm Hội đồng (chiếm 70%)

Điểm bình chọn (chiếm 30%)

Điểm chung cuộc

Honda CR-V

4,0

4,0

4,0

Hyundai Santa Fe

3,5

5,0

3,95

Kia Carnival

2,8

2,0

2,56

Subaru Forester

2,3

3,0

2,51

Ford Everest

2,4

1,0

1,98
- Ảnh 2.

PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô - Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng ông Lê Hùng - Đại diện Autodaily trao cúp và bằng cho ông Quách Quang Đông - Phó Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Ông Quách Quang Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam - cho biết: “Honda Việt Nam chân thành cảm ơn Ban Tổ chức Car Choice Awards cùng khách hàng và cộng đồng đã dành sự tin tưởng, vinh danh cho Honda CR-V tại hạng mục Xe gia đình. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để công ty chúng tôi tiếp tục kiến tạo những giá trị mới, đồng hành cùng các gia đình Việt trên mọi hành trình.”

- Ảnh 3.

Nhóm Xe gia đình 1 - 2 tỷ đồng hướng tới những mẫu xe có yêu cầu cao về cả không gian, công nghệ, chất lượng trải nghiệm và khả năng đáp ứng nhiều điều kiện vận hành.

Honda CR-V sử dụng động cơ hybrid kết hợp máy xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực, mạnh mẽ bậc nhất phân khúc. Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được công bố khoảng 5,2 lít/100 km khá tiết kiệm.

Bên trong, xe có màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, ghế da, ghế lái chỉnh điện, điều hoà hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và màn hình HUD. Xe có 8 túi khí và gói an toàn chủ động Honda Sensing.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026

  1. Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta
  2. Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5
  3. Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Honda CR-V
  4. Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran
  5. Xe GenZ của năm: VinFast VF 3
  6. Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2
  7. Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5
  8. Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H
  9. Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid
  10. Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8
  11. Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5
  12. Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green
  13. Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6
  14. Top 5 sự kiện ngành xe 2026
  15. Top 5 nội dung ngành xe 2026
- Ảnh 4.
Phát hiện một xe rơ moóc dài 106 mét, nặng 647 tấn di chuyển cùng đoàn xe hộ tống, thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong đêm
Tags

Hyundai Santa Fe

xe gia đình

Honda Việt Nam

hà nội

Car Choice Awards 2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

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