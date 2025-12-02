Honda CR-V hybrid lắp ráp rẻ hơn, không xịn như xe nhập, ra sớm vì sợ mất khách? Đây là câu trả lời!

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 204 phát sóng ngày 2/12 trên HTV9.





Thông thường, Honda Việt Nam (HVN) sẽ giữ kín thông tin về mẫu xe mới cho đến trước khi ra mắt. Tuy nhiên, mới đây hãng xe Nhật đã xác nhận sẽ sớm bán ra thị trường mẫu Honda CR-V sử dụng động cơ hybrid lắp ráp trong nước.

Anh đánh giá gì về động thái này?

Khi Việt Nam đang có những hành động siết chặt kiểm soát khí thải như hiện nay, hầu hết các hãng bao gồm Honda đều có kế hoạch đẩy mạnh xe điện hóa. Tôi cho rằng việc công bố sớm CR-V hybrid lắp ráp tại Việt Nam nhằm khẳng định hãng đã có giải pháp sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thị trường, từ chính sách giảm phát thải đến nhu cầu người tiêu dùng về xe thân thiện môi trường.

Việc chuyển sang lắp ráp thực tế không quá bất ngờ, bởi CR-V hybrid đã có mặt tại Việt Nam một thời gian. Lắp ráp trong nước sẽ làm thay đổi nguồn gốc xe, kéo theo tác động đến giá bán và cấu hình trang bị, chứ không phải giới thiệu một sản phẩm hoàn toàn mới. Vì vậy, theo tôi, việc Honda chủ động thông tin sớm về kế hoạch này không phải là quá khó hiểu.

Honda CR-V sử dụng động cơ hybrid sẽ được lắp ráp từ năm sau. Ảnh: HVN

Về việc Honda công bố sớm thông tin sẽ bán CR-V hybrid lắp ráp, một số ý kiến cho rằng: HVN đang lo sợ điều gì đó và động thái báo trước này là để khách hàng đặt mua sớm?

Tôi cho rằng việc Honda thông báo sớm là điều dễ hiểu, như tôi đã nói, họ muốn khẳng định sẽ gắn bó với thị trường Việt Nam và đẩy mạnh lắp ráp các mẫu xe thân thiện môi trường.

Tuy nhiên, nếu cho rằng họ sợ cạnh tranh thì theo tôi là không đúng. Bởi trước đây CR-V hybrid đã được nhập từ Thái Lan với chính sách thuế khá thuận lợi, gần như không có rào cản.

Hơn nữa tâm lý người Việt cũng thường chuộng xe nhập. Việc công bố sớm thậm chí còn có phần mạo hiểm với Honda, bởi người dùng có thể đẩy nhanh quyết định mua CR-V hiện tại thay vì chờ bản lắp ráp, hoặc trong trường hợp nguồn cung không đủ sẽ tạo rủi ro cho đại lý khi khó đáp ứng kịp đơn hàng.

Vì vậy, tôi nghĩ Honda đã tính toán kỹ và đây là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước, với mức rủi ro không lớn nên họ mới chủ động công bố sớm như vậy.

Người Việt thường chuộng xe nhập khẩu, việc chuyển sang lắp ráp có thể gặp đôi chút khó khăn ở thời điểm đầu. Ảnh: Hoàng Dũng

Anh nói rằng người Việt chuộng xe nhập. Thực tế sau khi HVN công bố kế hoạch lắp ráp CR-V hybrid, những chiếc CR-V hybrid nhập khẩu tại đại lý đã bị “kèm lạc”. Vậy trong tương lai, những chiếc CR-V hybrid lắp ráp có khó thuyết phục khách hàng hay không?

Cách đây khoảng 10 năm, sự khác biệt giữa xe lắp ráp và xe nhập khẩu còn rất lớn. Nhưng trong những năm gần đây, tôi thấy tâm lý người dùng đã cởi mở hơn nhiều. Thực tế có thể nhìn thấy được qua các mẫu chuyển sang lắp ráp như Creta hay Toyota Veloz cho thấy.

Yếu tố then chốt vẫn là tùy chọn và giá bán. Các mẫu xe sau khi lắp ráp trong nước thường có hai lợi thế rõ rệt: nhiều phiên bản lựa chọn hơn và giá thấp hơn đôi chút để khuyến khích người mua. Người tiêu dùng nhìn chung cũng chấp nhận điều này.

Thứ hai, chất lượng xe lắp ráp tại Việt Nam và Thái Lan đều theo chuẩn chung trong khu vực Đông Nam Á, nên mức chênh lệch là không đáng kể. Chỉ với xe nhập từ Nhật, Mỹ hay châu Âu, sự lo lắng của người mới hợp lý hơn một chút do khác biệt về tiêu chuẩn và trang bị.

Riêng với CR-V hybrid, việc chuyển từ nhập Thái sang lắp ráp trong nước, theo tôi, cũng sẽ giống nhiều mẫu xe gần đây: sức hấp dẫn và sự an toàn kinh doanh gần như không thay đổi đáng kể.

Nhiều người có suy nghĩ giá bán của một mẫu xe khi chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp sẽ rẻ hơn. Anh nghĩ gì về điều này?

Theo tôi, điều này phụ thuộc rất lớn vào tùy chọn. Một mẫu xe có thể rẻ hơn lúc ban đầu, nhưng nếu tăng trang bị hoặc thay đổi cấu hình thì chưa chắc giá đã thấp hơn.

Chúng ta thường kỳ vọng xe lắp ráp sẽ rẻ hơn do giảm chi phí, nhưng thực tế không hẳn vậy vì còn phụ thuộc hoàn toàn vào chuỗi cung ứng của hãng. Có những linh kiện nếu nguồn cung phù hợp với Việt Nam thì chi phí mới giảm. Ngược lại, nhiều trường hợp việc vận chuyển về Việt Nam còn tốn kém hơn Thái Lan, chưa kể chi phí kho bãi, bảo quản, đào tạo nhân sự… nên bài toán giá thành rất khó nói trước. Vì thế, về lý thuyết, xe lắp ráp trong nước không phải lúc nào cũng rẻ hơn xe nhập, dù người dùng có thể mong chờ điều đó.

Tuy nhiên, lợi thế của xe lắp ráp là hãng có thể linh hoạt tùy chỉnh các trang bị để phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

Thực tế các mẫu xe gần đây cho thấy, lợi thế lớn nhất của lắp ráp không nằm ở giá mà ở thời gian giao xe nhanh hơn và nguồn cung chủ động hơn. Hãng có thể rút ngắn thời gian chờ của khách, chủ động phụ tùng thay thế và tối ưu khâu hậu mãi. Thêm nữa, lắp ráp trong nước giúp điều chỉnh tùy chọn linh hoạt hơn theo thị trường. Nếu thị hiếu thay đổi, như cần thêm camera hay một số trang bị mới, hãng có thể cập nhật rất nhanh thay vì phải chờ nhà máy nước ngoài mất vài tháng để điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Vì vậy, theo tôi, lợi ích của việc lắp ráp trong nước nằm nhiều ở sự linh hoạt và khả năng thích ứng thị trường, chứ không đơn thuần chỉ là câu chuyện cắt giảm chi phí.

Bên cạnh việc HVN xác nhận sẽ lắp ráp CR-V hybrid, nhiều thông tin còn tiết lộ hãng sẽ bổ sung thêm bản L giá rẻ thay vì chỉ có bản RS như xe nhập Thái. Những nguồn tin này cũng cho biết bản L sẽ không có một số tính năng nhưng vẫn giữ lại Honda Sensing đi kèm mức giá rẻ hơn khoảng 50 triệu đồng.

Vậy theo anh, khách hàng sẽ lựa chọn bản nào?

Cái này theo tôi có hai cách tiếp cận.

Thứ nhất, nhìn thuần túy dưới góc độ kinh doanh. Đây giống như chiêu “upsale” mà siêu thị hay quán ăn vẫn dùng: có một phiên bản giá thấp làm mồi, không hẳn là bán nhiều nhất nhưng lại khiến khách hàng dễ quyết định lên bản cao hơn.

Nhưng nếu nhìn thực tế hơn, các hãng Nhật như Honda hay Toyota luôn muốn đưa trải nghiệm hybrid đến với càng nhiều người dùng càng tốt. Triết lý này đã ảnh hưởng rõ nét tới cách họ làm sản phẩm, tức là luôn có những phiên bản giá dễ tiếp cận nhưng vẫn dùng hệ truyền động hybrid. Toyota có lợi thế lớn về tiết kiệm nhiên liệu, Honda nổi trội ở khả năng vận hành, và cả hai đều rất xuất sắc so với nhiều hãng khác trên toàn cầu, không chỉ riêng các thương hiệu Nhật.

Vì vậy, tôi cho rằng việc tung ra một phiên bản giá rẻ hơn hoàn toàn dễ hiểu, bởi nó giúp nhiều người dùng có cơ hội tiếp cận hệ truyền động hybrid hơn.

Việc duy trì các tính năng an toàn như Honda Sensing và cắt bớt những trang bị rườm rà, như thông tin đang lan truyền, theo tôi cũng là một điều chỉnh hợp lý với thị trường Việt Nam. Thực tế hiện nay ô tô bán ra đang thừa nhiều hơn thiếu, và chúng ta đã qua rất lâu giai đoạn “bị cắt option”. Giờ đây, không ít người đang mua những thứ ít dùng tới hơn là những thứ thật sự cần thiết.

Anh là một trong những người có cơ hội sang tham gia hội thảo về hybrid do Honda tổ chức tại Nhật Bản. Vậy, anh có thể chia sẻ điều gì tới khán giả?

Một điểm mà các kỹ sư Honda nhấn mạnh rất rõ là động cơ hybrid vẫn có thể “fun to ride”, tức việc lái xe vẫn vui và nhiều cảm xúc. Và theo tôi, điều này không hề nói quá. Ngay với những mẫu hybrid hiện tại của Honda thôi, chúng ta đã có thể cảm nhận rất rõ cảm giác lái hay và dễ chịu, chứ chưa cần tới những nền tảng mới mà tôi từng trải nghiệm tại Nhật.

Chính DNA đó sẽ tiếp tục được duy trì ở các thế hệ và nền tảng midsize hybrid tương lai, vốn được cho có thể dùng chung cho HR-V, Civic, Accord hay CR-V. Điều này cho thấy các hãng Nhật nói chung và Honda nói riêng đang rất quyết tâm phát triển hệ truyền động hybrid đủ khả năng thay thế động cơ xăng ở hầu hết tiêu chí. Và với DNA đua xe, trải nghiệm lái vốn có, Honda theo tôi là hãng làm rất tốt việc giữ lại cảm xúc lái trên các dòng xe điện hóa.

Nền tảng xe hybrid thế hệ mới mà Honda đang thử nghiệm. Ảnh: Linh Đan

Anh Việt cũng đã thấy ở Japan Mobility Show vừa rồi, Honda trưng bày cả CR-V hydro và CR-V PHEV. Hybrid đã là bài toán khó, nhưng vẫn khả thi; còn việc đưa tinh thần lái xe lên những nền tảng mới còn thách thức hơn nữa.

Vì thế, việc Honda đưa hybrid vào Việt Nam mà vẫn giữ trọn “chất lái” không đơn thuần chỉ là một bước thử nghiệm, mà theo tôi đó là một tuyên ngôn: dù điện hay không điện, sản xuất ở đâu, thì xe Honda vẫn phải Fun to Ride

Cảm ơn anh Linh rất nhiều.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.



