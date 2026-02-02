Honda CR-V hybrid 2026 lắp ráp ra mắt Việt Nam: Giá 'chờ thuế' có thể rẻ hơn, bỏ cần số truyền thống, thêm bản thấp hơn cạnh tranh CX-5





Hôm nay (2/2), Honda Việt Nam chính thức cho xuất xưởng và giới thiệu CR-V bản hybrid mới. So với lần nhập khẩu Thái Lan trước đây, CR-V e:HEV lần này có tới 2 phiên bản, gồm L và RS, chưa có giá niêm yết do "chờ chính sách thuế". Trong đó, bản CR-V e:HEV L lần đầu tiên xuất hiện. Xe sẽ có mặt tại đại lý từ ngày 11/2 tới.

Honda CR-V hybrid được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Với việc xe hybrid được hỗ trợ thuế tiêu thụ đặc biệt từ 2026, có thể kỳ vọng CR-V e:HEV mới sẽ rẻ hơn trước. Trước đây, khi còn nhập Thái Lan, giá bản RS hybrid cao nhất là 1,259 tỷ đồng. Mức giá này cao ngang với một số xe phân khúc D như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe.

Về diện mạo, CR-V e:HEV RS gần giống bản nhập Thái Lan trước đây, trong khi bản CR-V e:HEV L giống bản CR-V L (máy xăng) cũng đã được lắp ráp trước đó. Bản RS trông thể thao hơn với vòm bánh và tấm ốp cản dưới sơn màu đen bóng, khác với trước đây sơn cùng màu thân xe. Bản L dùng nhựa nhám ở dưới và không có đèn sương mù sau. Cả 2 bản đều dùng mâm 18 inch sơn đen.

Bản RS thay đổi về nhận diện màu sơn. Ảnh: Hoàng Dũng

Bản L dùng mâm tối màu mới. Ảnh: Hoàng Dũng

Ở bên trong, trang bị giữa 2 bản hybrid này có sự khác biệt tương đối rõ rệt. Bản RS có màn hình 10,2 inch sau vô-lăng, trong khi bản L dùng màn hình 7 inch. Màn hình giải trí 9 inch, âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng, kết nối Honda Connect... đều có trên 2 bản. Đặc biệt, ở bản nâng cấp mới nhất này, CR-V hybrid không dùng cần số mà thay bằng nút bấm chuyển số gọn gàng hơn.

Thay đổi lớn ở bên trong là nút bấm chuyển số. Ảnh: Hoàng Dũng

Một số điểm nhấn khác trên bản CR-V e:HEV RS còn có bọc trần tối màu, đèn viền nội thất, HUD, chìa thẻ từ và cửa sổ trời toàn cảnh - những trang bị mà bản L không có.

Động cơ 2 bản hybrid này giống hệt nhau, đều là máy 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm, kết hợp số E-CVT và dẫn động cầu trước. Động cơ hybrid này cho mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 4,95 lít/100 km.

Về trang bị an toàn, hai bản L và RS hybrid gần tương đồng. Một số điểm nhấn có cảm biến đỗ xe trước/sau, camera 360 độ, LaneWatch cùng gói Honda Sensing. Bản RS hơn ở đèn vào cua chủ động.

Mặc dù chưa có giá chính thức, giá của CR-V thường vẫn khá cao khi so với các đối thủ. Mazda CX-5 bản cao cấp nhất hiện có giá chỉ 979 triệu đồng, hay Kia Sportage cũng chỉ có giá tối đa 1,009 tỷ đồng. Trong thời gian tới, có thể Honda CR-V hybrid sẽ có thêm một đối thủ là Peugeot 3008 hybrid.