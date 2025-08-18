Honda Civic Type R 2025 chỉ đổi màu nhưng giá đã tăng thêm ngang một chiếc Vespa, vẫn bán hết trong vòng một nốt nhạc, nhưng chưa là gì so với Việt Nam

Honda Civic Type R 2025 đã chính thức được xác nhận sẽ tăng giá bán, song song với việc giới thiệu màu sơn mới Racing Blue thay thế cho Rally Red. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về số lượng xe sẽ được phân phối vẫn còn là một bí ẩn.

Honda Civic Type R 2025 tăng giá chỉ có khác biệt duy nhất so với trước đó là màu sơn mới. Còn lại, xe gần như giữ nguyên, bao gồm cả động cơ xăng tăng áp 2.0L công suất 315 mã lực và mô-men xoắn 420Nm, cùng hộp số sàn 6 cấp truyền động cầu trước. Các tùy chọn màu sơn khác vẫn còn là trắng Championship White, đen Crystal Black và xám Sonic Grey. "Nâng cấp" dù nhỏ nhưng lại khiến người mua phải bỏ ra thêm ít nhất 4.900 AUD (84 triệu đồng) so với mức giá gần đây nhất. Còn nếu so với khi mới ra mắt năm 2023, giá nay đã tăng 110 triệu đồng.

Honda Civic Type R 2025 tăng giá, nhưng điều này khả năng cao sẽ không ảnh hưởng đến doanh số của mẫu xe "dân chơi" này. Ảnh: Honda

Nhưng mức tăng này chưa là gì so với động thái hồi tháng 1/2025 ở Việt Nam. Khi đó, mẫu xe đắt nhất của Honda Việt Nam đã được điều chỉnh giá bán sau hơn 2 năm mở bán. Mức tăng là 600 triệu đồng, từ 2,399 tỷ thành 2,999 tỷ đồng dù không có sự thay đổi nào.

Như vậy, mức giá sau điều chỉnh của Honda Civic Type R thậm chí còn cao hơn cả Mercedes-AMG C 43 - phiên bản hiệu suất cao của C-Class tại Việt Nam. Trong khi đó mẫu sedan của Đức có sức mạnh lớn hơn, có công nghệ đánh lái bánh sau, dẫn động 4 bánh, nhiều trang bị tiện nghi hiện đại hơn Civic Type R.

Honda Civic Type R có mức giá không hề rẻ nhưng vẫn luôn được người chơi xe trong nước săn đón bởi số lượng xe phân phối tại Việt Nam cực kỳ giới hạn. Hầu hết số lượng xe mở bán đã có chủ từ khi chưa về nước.

Điều này cũng tương tự ờ Úc. Honda Civic Type R "FL5" đã bán hết chỉ trong vòng 24 giờ sau khi mở đặt hàng năm 2023. Điều này càng làm tăng thêm kỳ vọng rằng tình trạng này sẽ lặp lại vào lần mở bán mới này.

Honda sẽ áp dụng hệ thống bán hàng "đến trước, mua trước", và sẽ liên hệ với khách hàng tiềm năng để xác nhận ý định mua xe. Những người đăng ký sớm nhất trên trang web của Honda sẽ có cơ hội cao hơn trong việc sở hữu mẫu xe này, tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn đặt chân vào danh sách mua hàng do số lượng cung cấp có hạn.

Dù nhu cầu rất cao, song Honda Civic Type R đang đứng trước nguy cơ khai tử. Ảnh: Honda

Tuy nhiên, trên thế giới, Honda Civic Type R đang đối mặt với nguy cơ khai tử do các quy định khí thải ngày càng khắt khe, đặc biệt là ở thị trường châu Âu. Điển hình là phiên bản Ultimate Edition tại châu Âu sẽ chỉ được sản xuất 40 chiếc, đánh dấu sự kết thúc của Civic Type R ở thị trường này.

Việc Honda Civic Type R ngày càng hiếm đang đẩy giá bán của những mẫu cũ trên thị trường lên cao, khi nhu cầu vẫn không ngừng gia tăng. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc chạy đua mới trong giới mộ điệu xe hơi, đặc biệt là với những người yêu thích dòng xe hot hatch độc đáo này.