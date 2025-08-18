Mitsubishi Destinator chạy từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ tốn 200.000 đồng tiền xăng, không cần tắt điều hòa hay bỏ bớt hành lý

Mitsubishi Destinator đã ra mắt Indonesia và hứa hẹn sẽ về Việt Nam ngay trong năm nay đang nhận được nhiều sự chú ý. Một trong các vấn đề được nhiều người quan tâm là khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Các phóng viên của Otodetik (Indonesia) đã chạy thử Mitsubishi Destinator trong điều kiện vận hành thực tế với đa dạng cung đường, từ đường đô thị đến đường cao tốc và cả hành trình đường dài, để kiểm chứng xem đây có thực sự là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu.

Những thông tin từ thị trường Indonesia sẽ là chỉ báo quan trọng giúp người tiêu dùng Việt có thể hiểu rõ hơn về chiếc Mitsubishi Destinator trước khi thực sự được đưa về. Ảnh: Otodetik

Đầu tiên, khi di chuyển trong đô thị với tốc độ trung bình 25km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu hiển thị trên màn hình là 14,3 km/lít, hay 7 lít/100km.

Trên đường cao tốc, với tốc độ trung bình 80km/h, Mitsubishi Destinator cho thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng hơn với mức tiêu thụ 16,4 km/lít hay 6,1 lít/100km.

Không chỉ dừng lại ở đường đô thị và cao tốc, các phóng viên còn đưa Mitsubishi Destinator chạy trên hành trình dài 141,1 km từ Jakarta đến Bandung. Trên xe có 3 người, chở theo hành lý. Kết quả là, mức tiêu thụ nhiên liệu bình thường hiển thị trên màn hình chỉ 15,6km/lít (hay 6,4 lít/100km) ở tốc độ trung bình 66km/h.

Màn hình cho thấy mức tiêu thụ xăng của chiếc Mitsubishi Destinator khi chạy trên đường thực tế sẽ là bao nhiêu. Ảnh: Otodetik

Tuy nhiên, để có kết quả chính xác hơn, xe được đổ đầy bình xăng tại Jakarta và sau đó đổ đầy lại khi đến Bandung. Lượng xăng tiêu thụ thực tế là 9,15 lít. Như vậy, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Destinator trên tuyến đường Jakarta-Bandung là khoảng 15,45 km/lít (6,5 lít/100km).

Điều này cũng đồng nghĩa, nếu lái Mitsubishi Destinator ở Việt Nam đi từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ tốn khoảng 10,16 lít xăng. Với giá xăng RON 95 hiện là 19.880 đồng/lít, chủ xe sẽ chỉ cần bỏ ra 202.000 đồng.

Đáng chú ý, bài kiểm tra được thực hiện với phong cách lái xe bình thường, điều hòa luôn bật và tăng tốc khi cần thiết.

Mitsubishi Destinator hứa hẹn về Việt Nam vào cuối năm nay. Ảnh: Gizmologi

Chiếc xe được sử dụng trong bài thử nghiệm là phiên bản cao cấp nhất, Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. Tuy nhiên, tất cả các phiên bản đều sử dụng chung một loại động cơ MIVEC 1.5L turbo, sản sinh công suất 163 PS và mô-men xoắn 250 Nm. Do đó, mức tiêu thụ nhiên liệu trên các phiên bản khác cũng sẽ tương tự.

Kết quả này đáp ứng nhu cầu của những người muốn một chiếc xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu sử dụng hàng ngày, đôi khi về quê hay đi chơi bằng xe tự lái. Một điểm cộng khác là Mitsubishi đã trang bị cho Destinator nhiều chế độ lái, bao gồm cả chế độ Tarmac (Đường nhựa), giúp xe tăng tốc nhanh hơn và vô lăng đầm chắc hơn, mang lại cảm giác lái tự tin hơn.

Mitsubishi Destinator được kỳ vọng sẽ có thành công tương tự Xforce trong nhóm xe 7 chỗ. Đáng tiếc, xe sẽ không về kịp để có thể tham gia giải thưởng Car Choice Awards. Tuy nhiên, một năm sau sẽ là khoảng thời gian đủ dài để cho thấy Destinator chứng minh khả năng.