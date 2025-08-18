HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mitsubishi Destinator chạy từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ tốn 200.000 đồng tiền xăng, không cần tắt điều hòa hay bỏ bớt hành lý

Thanh Linh |

Thử nghiệm thực tế trên nhiều cung đường khác nhau cho thấy Mitsubishi Destinator hứa hẹn trở thành lựa chọn phù hợp cho khách hàng cần một chiếc xe rộng rãi, đa dụng nhưng vẫn kinh tế trong vận hành.

Mitsubishi Destinator đã ra mắt Indonesia và hứa hẹn sẽ về Việt Nam ngay trong năm nay đang nhận được nhiều sự chú ý. Một trong các vấn đề được nhiều người quan tâm là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. 

Các phóng viên của Otodetik (Indonesia) đã chạy thử Mitsubishi Destinator trong điều kiện vận hành thực tế với đa dạng cung đường, từ đường đô thị đến đường cao tốc và cả hành trình đường dài, để kiểm chứng xem đây có thực sự là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu.

Những thông tin từ thị trường Indonesia sẽ là chỉ báo quan trọng giúp người tiêu dùng Việt có thể hiểu rõ hơn về chiếc Mitsubishi Destinator trước khi thực sự được đưa về. Ảnh: Otodetik

Đầu tiên, khi di chuyển trong đô thị với tốc độ trung bình 25km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu hiển thị trên màn hình là 14,3 km/lít, hay 7 lít/100km.

Trên đường cao tốc, với tốc độ trung bình 80km/h, Mitsubishi Destinator cho thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng hơn với mức tiêu thụ 16,4 km/lít hay 6,1 lít/100km. 

Không chỉ dừng lại ở đường đô thị và cao tốc, các phóng viên còn đưa Mitsubishi Destinator chạy trên hành trình dài 141,1 km từ Jakarta đến Bandung. Trên xe có 3 người, chở theo hành lý. Kết quả là, mức tiêu thụ nhiên liệu bình thường hiển thị trên màn hình chỉ 15,6km/lít (hay 6,4 lít/100km) ở tốc độ trung bình 66km/h.

Màn hình cho thấy mức tiêu thụ xăng của chiếc Mitsubishi Destinator khi chạy trên đường thực tế sẽ là bao nhiêu. Ảnh: Otodetik

Tuy nhiên, để có kết quả chính xác hơn, xe được đổ đầy bình xăng tại Jakarta và sau đó đổ đầy lại khi đến Bandung. Lượng xăng tiêu thụ thực tế là 9,15 lít. Như vậy, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Destinator trên tuyến đường Jakarta-Bandung là khoảng 15,45 km/lít (6,5 lít/100km). 

Điều này cũng đồng nghĩa, nếu lái Mitsubishi Destinator ở Việt Nam đi từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ tốn khoảng 10,16 lít xăng. Với giá xăng RON 95 hiện là 19.880 đồng/lít, chủ xe sẽ chỉ cần bỏ ra 202.000 đồng.

Đáng chú ý, bài kiểm tra được thực hiện với phong cách lái xe bình thường, điều hòa luôn bật và tăng tốc khi cần thiết.

Mitsubishi Destinator hứa hẹn về Việt Nam vào cuối năm nay. Ảnh: Gizmologi

Chiếc xe được sử dụng trong bài thử nghiệm là phiên bản cao cấp nhất, Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. Tuy nhiên, tất cả các phiên bản đều sử dụng chung một loại động cơ MIVEC 1.5L turbo, sản sinh công suất 163 PS và mô-men xoắn 250 Nm. Do đó, mức tiêu thụ nhiên liệu trên các phiên bản khác cũng sẽ tương tự.

Kết quả này đáp ứng nhu cầu của những người muốn một chiếc xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu sử dụng hàng ngày, đôi khi về quê hay đi chơi bằng xe tự lái. Một điểm cộng khác là Mitsubishi đã trang bị cho Destinator nhiều chế độ lái, bao gồm cả chế độ Tarmac (Đường nhựa), giúp xe tăng tốc nhanh hơn và vô lăng đầm chắc hơn, mang lại cảm giác lái tự tin hơn.

Mitsubishi Destinator được kỳ vọng sẽ có thành công tương tự Xforce trong nhóm xe 7 chỗ. Đáng tiếc, xe sẽ không về kịp để có thể tham gia giải thưởng Car Choice Awards. Tuy nhiên, một năm sau sẽ là khoảng thời gian đủ dài để cho thấy Destinator chứng minh khả năng.

 

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.

Honda bị kiện vì động cơ không bền như quảng cáo

 

Tags

Mitsubishi

Mitsubishi Destinator

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại