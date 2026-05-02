Honda Civic này lạ lắm: Dùng số sàn, ngoại hình như Dodge Challenger, giá gần gấp đôi xe thường

Nếu đã quá quen với hình ảnh của Honda Civic, sản phẩm mới từ Mitsuoka chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải "dụi mắt" vài lần. Mang tên M55 RS, mẫu xe này thực chất là Civic RS nhưng được "hô biến" thành một chiếc xe đậm chất cơ bắp Mỹ, lấy cảm hứng trực tiếp từ Dodge Challenger.

Mitsuoka từ lâu đã được xem là nhà sản xuất ô tô "lệch chuẩn" tại Nhật Bản. Thay vì tự phát triển hoàn toàn xe mới, hãng thường lấy nền tảng từ các mẫu xe phổ thông rồi tái thiết kế ngoại thất theo phong cách cổ điển, tạo nên những sản phẩm độc đáo hiếm có.

M55 RS là dự án kỷ niệm 55 năm thành lập hãng, đồng thời cũng là một trong những mẫu xe gây chú ý nhất của Mitsuoka trong thời gian gần đây.

Honda Civic nhưng nhìn như Challenger

Điểm đáng nói nhất trên M55 RS chính là thiết kế. Phần đầu xe mang đậm dấu ấn của dòng Challenger thập niên 1970, trong khi thân xe vẫn giữ nhiều đường nét nguyên bản của Civic. Phía sau là sự pha trộn giữa nhiều phong cách, nổi bật với các khe gió dạng nan trên kính hậu - chi tiết mang đậm hơi hướng cổ điển.

Ngoài Challenger, mẫu xe còn chịu ảnh hưởng từ Nissan Skyline Kenmeri - một biểu tượng xe Nhật những năm 1970.

Ý tưởng này từng xuất hiện dưới dạng concept vào năm 2023, nhưng khi đó Mitsuoka chưa có ý định thương mại hóa. Việc đưa xe vào sản xuất cho thấy phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Bên trong khoang lái, M55 RS gần như giữ nguyên bố cục từ Civic. Tuy nhiên, hãng đã bổ sung các chi tiết mang tính hoài cổ như ghế bọc vải xanh, khoen kim loại kiểu xe đua cổ, cùng các điểm nhấn màu đỏ và ốp giả carbon.

Dưới lớp vỏ "cơ bắp Mỹ", M55 RS vẫn sử dụng nền tảng của Civic RS với động cơ 1.5L tăng áp, công suất 180 mã lực. Điểm đáng chú ý là xe đi kèm hộp số sàn 6 cấp - yếu tố ngày càng hiếm trong thời đại xe điện và tự động hóa.

Giá bán gây bất ngờ

Chỉ có 55 chiếc M55 RS được sản xuất, đúng với ý nghĩa kỷ niệm 55 năm. Giá bán của mẫu xe này vào khoảng 55.800 USD (1,47 tỷ đồng), gần gấp đôi một chiếc Civic RS thông thường (giá thị trường quốc tế).

Ngoài ra, Mitsuoka còn cung cấp phiên bản M55 1st Edition "dễ tiếp cận" hơn với 250 xe, sử dụng hệ truyền động hybrid 2.0L e:HEV đi kèm hộp số CVT, giá từ khoảng 50.000 USD (1,32 tỷ đồng).

Với M55 RS, Mitsuoka tiếp tục chứng minh rằng thế giới ô tô vẫn còn chỗ cho những ý tưởng "điên rồ" nhưng đầy sáng tạo - nơi một chiếc Honda Civic có thể hóa thân thành Dodge Challenger mà vẫn giữ nguyên trái tim Nhật Bản.