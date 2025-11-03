Honda City hybrid sẽ không bán tại Việt Nam: Hãng cho biết lý do đặc biệt, người dùng hết cơ hội 'mơ' có phanh tay điện tử

Tại buổi gặp gỡ các đại diện truyền thông của Việt Nam, trong khuôn khổ triển lãm Japan Mobility Show 2025 tại Nhật Bản, ông Yusuke Kondo - Giám đốc Kinh doanh khối Ô tô Honda Việt Nam xác nhận không phân phối bản động cơ hybrid của Honda City tại Việt Nam.

Điều này khá bất ngờ khi Honda đang có xu hướng xanh hóa dải sản phẩm của mình tại Việt Nam bằng các phiên bản hybrid. Hiện nay đã có Honda Civic, CR-V và HR-V có phiên bản e:HEV RS sử dụng động cơ hybrid.

Honda City e:HEV RS đang bán tại Thái Lan. Sự khác biệt ở ngoại thất chủ yếu nằm ở logo chữ "H" nền xanh dương và dòng chữ "e:HEV" ở nắp cốp.

Lý giải về lý do không đưa Honda City e:HEV về Việt Nam, ông Kondo cho biết hãng xe luôn lắng nghe theo ý kiến khách hàng. Trong đó, xe ở tầm giá 600 triệu đồng nhu cầu về động cơ hybrid còn thấp nên vẫn chỉ duy trì mở bán bản thuần xăng.

Điều này khá hợp lý bởi tại Thái Lan, Honda City e:HEV RS có giá 799.000 baht, tương đương gần 650 triệu đồng, còn bản RS thuần xăng giá 749.000 baht, tương đương gần 610 triệu đồng. Tại Việt Nam, City RS thuần xăng đang có giá 569 triệu đồng.

Việc Honda City bản xăng-điện không được phân phối chính hãng có thể sẽ khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy tiếc nuối, bởi đây có thể là phiên bản hybrid dễ tiếp cận nhất của Honda nếu được mở bán tại trong nước. Trong khi phiên bản hybrid rẻ nhất của Honda ở Việt Nam hiện tại là HR-V e:HEV có giá niêm yết là 869 triệu đồng.

Ngoài sự khác biệt về động cơ, Honda City e:HEV còn nhỉnh hơn bản RS thuần xăng ở nhiều trang bị tiện nghi như có thêm phanh tay điện tử đi kèm auto hold, đồng hồ tốc độ điện tử 7 inch, cổng sạc USB-C trong cabin, gói ADAS đầy đủ hơn với ga tự động thích ứng ở dải tốc độ thấp (LSF). Đây sẽ là những trang bị mà người Việt khó còn cơ hội để trải nghiệm.

Bên trong cabin của City e:HEV có nhiều trang bị hơn hẳn so với bản RS thuần xăng.

Cũng tại buổi gặp gỡ giới truyền thông, ông Kondo còn xác nhận Honda CR-V e:HEV sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước từ năm 2026 thông qua nhà máy của HVN ở Phú Thọ.