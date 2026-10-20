Honda City Hatchback nhiều người Việt mong chờ ra mắt: Màn 10inch ngay từ bản base, thêm loạt công nghệ an toàn chưa có trên City 'bản Việt'

Honda City 2026 ra mắt Malaysia với 3 phiên bản, giá khởi điểm khoảng 600 triệu đồng. Xe được tinh chỉnh ngoại thất, bổ sung trang bị an toàn và nâng cấp màn hình giải trí, trong khi động cơ xăng và hybrid giữ nguyên.

Honda City Hatchback facelift 2026 đã ra mắt thị trường Malaysia ngày 19/10. Mẫu xe cỡ B này đã đạt doanh số cộng dồn hơn 51.000 chiếc kể từ khi ra mắt thị trường này vào cuối năm 2021.

Honda City Hatchback 2026 ra mắt Malaysia với 3 phiên bản V, RS và RS e:HEV. Ảnh: Paultan

Ở phiên bản mới, Honda loại bỏ hai bản S và E, giữ lại ba phiên bản V, RS máy xăng và RS e:HEV hybrid. Giá bán lần lượt là 95.900 ringgit (khoảng 600 triệu đồng), 100.900 ringgit (khoảng 632 triệu đồng) và 112.900 ringgit (khoảng 707 triệu đồng).

Việc loại bỏ bản S khiến giá khởi điểm tăng 10.000 ringgit so với trước, trong khi giá ba phiên bản còn lại không đổi.

Honda City Hatchback 2026 thay đổi thiết kế, nâng cấp nội thất

Honda City Hatchback 2026 có cụm đèn chiếu sáng Bi-LED projector, cản trước và cản sau được tinh chỉnh. Xe sử dụng mâm hợp kim 16 inch, với thiết kế và màu hoàn thiện khác nhau tùy phiên bản.

Honda City Hatchback 2026 facelift thay đổi thiết kế đầu xe với cụm đèn Bi-LED projector. Ảnh: Paultan

Bên trong, cả ba phiên bản đều có màn hình giải trí 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trong khi đó, ở Việt Nam, màn 10 inch chỉ xuất hiện trên City RS. Các trang bị khác gồm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và cổng sạc USB phía sau. Bản V có gương chiếu hậu ngoài tự động gập, trong khi hai bản RS bổ sung gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động. Bản RS e:HEV có thêm sạc điện thoại không dây.

Nội thất Honda City Hatchback 2026 trang bị màn hình giải trí 10 inch. Ảnh: Paultan

Về an toàn, "dàn" tính năng dồi dào hơn so với Honda City đang bán ở Việt Nam. Hai bản RS được trang bị camera quan sát 360 độ. Xe tiếp tục sử dụng hệ thống ghế ULTRA Seats với bốn cách bố trí, phục vụ nhu cầu chở người hoặc hành lý.

Cả ba phiên bản đều có hệ thống cảnh báo điểm mù BSI và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Gói Honda Sensing tiếp tục hiện diện với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn và giảm thiểu chệch làn đường.

Honda City Hatchback RS 2026 trang bị camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing. Ảnh: Paultan

Bản RS e:HEV có thêm chức năng hỗ trợ bám theo xe phía trước ở tốc độ thấp khi sử dụng ga tự động thích ứng.

Giữ nguyên động cơ

Hai bản V và RS sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC, công suất 121 PS, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Ngoài ra, Honda City ở thị trường này tiếp tục có tùy chọn động cơ hybrid chưa có ở Việt Nam. Bản RS e:HEV 2026 vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid i-MMD, gồm mô-tơ điện công suất 109 PS, mô-men xoắn 253 Nm và động cơ xăng 1.5L công suất 98 PS.

Honda City Hatchback 2026 bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC công suất 121 PS. Ảnh: Paultan

Tại Malaysia, Honda áp dụng bảo hành xe 8 năm không giới hạn số km. Pin hybrid trên bản RS e:HEV được bảo hành 10 năm theo điều kiện của hãng. Khách mua xe mới còn có thể nhận hỗ trợ tiền mặt 4.000 ringgit, tương đương khoảng 25 triệu đồng.