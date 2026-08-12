Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Thiết kế mới long lanh hơn hẳn, dễ có màn lớn, phanh điện tử, cạnh tranh Vios

Hình ảnh Honda City 2026 lộ diện tại nhà máy Việt Nam, cùng thông tin đăng ký bảo hộ kiểu dáng mới nhất, cho thấy bản nâng cấp facelift thứ 2 với thiết kế khác biệt rõ nét sắp ra mắt.

Honda City 2026 đã có mặt tại Việt Nam?

Một nguồn tin rò rỉ cho biết một chiếc Honda City bản nâng cấp mới lộ diện trong khuôn viên nhà máy tại Việt Nam. Chiếc xe này xuất hiện không che chắn, cho thấy rõ các điểm mới ở ngoại thất. Dễ nhận thấy sự tương đồng giữa chiếc xe này với mẫu City vừa ra mắt tại Thái Lan cách đây khoảng 3 tháng.

Hiện chưa rõ mức độ thực hư của thông tin này. Tuy nhiên, việc City mới ra mắt ở thời điểm này là phù hợp. Thế hệ thứ 5 của City đã ra mắt được 6 năm và trải qua 3 năm kể từ lần nâng cấp nhẹ gần nhất. Đây là thời điểm thích hợp để dòng xe này chuyển sang thế hệ mới hoặc nâng cấp lớn. City 2026 là bản nâng cấp facelift lần 2 nhưng mang khác biệt rõ nét hơn.

Honda City mới được đăng ký bảo hộ kiểu dáng một số chi tiết tại Việt Nam

Công báo Sở hữu công nghiệp mới nhất xuất hiện hình ảnh một số bộ phận ô tô Honda. Chi tiết cụm đèn và cản trước trùng khớp hoàn toàn với mẫu Honda City 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan. Theo thông tin từ công báo, hãng đã nộp đơn đăng ký bảo hộ các chi tiết này từ cuối năm ngoái.

Cụm đèn và bộ cản của City 2026 xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp. Ảnh: NOIP

Những nâng cấp trên Honda City 2026

Mẫu sedan đổi mới diện mạo với phần đầu tái thiết kế. Hệ thống chiếu sáng thay đèn projector bằng dạng thấu kính mới. Lưới tản nhiệt và cản trước thể thao hơn. Dải đèn LED dạng thanh nối liền hai bên tạo điểm nhấn phía trước. Phía sau trang bị cản mới và cụm đèn hậu thấu kính màu khói.

Kích thước xe tăng nhẹ ở chiều dài cho thiết kế bộ cản mới. Số đo dài x rộng x cao lần lượt 4.594 x 1.748 x 1.489 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm.

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở phần đầu xe. Ảnh: Honda Thái Lan

Bên trong, khoang nội thất City bản Thái Lan nổi bật với màn hình cảm ứng giải trí đặt nổi 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe gia tăng sự tiện nghi nhờ hệ thống đèn viền trang trí, sạc điện thoại không dây và phanh đỗ điện tử. Đây đều là những điểm vượt trội hơn các đối thủ Toyota Vios và Hyundai Accent.

Nội thất cũng được trau chuốt hơn ở tiện nghi. Ảnh: Honda Thái Lan

Động cơ City mới tại Việt Nam nếu duy trì như trước sẽ là máy 1.5L hút khí tự nhiên. Trong khi đó, mẫu xe tại Thái Lan có tùy chọn máy 1.0L tăng áp hoặc 1.5L hybrid.

Về trang bị an toàn, City có thể vẫn duy trì gói Honda SENSING trên mọi phiên bản. Nếu giống xe tại Thái Lan, xe còn có thêm camera 360 độ và camera LaneWatch.