Honda City 2026 lộ diện thực tế: ‘Lột xác’ ngoại hình lấy cảm hứng từ Civic, trang bị đủ khiến Accent, Vios phải dè chừng

Honda City phiên bản nâng cấp giữa vòng đời 2026 vừa bị bắt gặp khi chạy thử nghiệm tại Brazil, hé lộ những thay đổi đầu tiên trước thời điểm ra mắt chính thức. Đây được xem là bước đi quen thuộc của Honda nhằm duy trì sức cạnh tranh cho mẫu sedan hạng B trong bối cảnh phân khúc ngày càng chật chội với nhiều đối thủ mới.

Honda City mới chạy thử tại Brazil. Ảnh: Rushlane

Những hình ảnh ghi lại cho thấy xe vẫn được ngụy trang khá kỹ, tuy nhiên một số chi tiết ở ngoại thất đã có dấu hiệu thay đổi. Phần đầu xe nhiều khả năng sẽ được tinh chỉnh lại lưới tản nhiệt, cản trước và cụm đèn pha theo hướng hiện đại và sắc sảo hơn. Ở phía sau, cản sau và đèn hậu cũng có thể được làm mới nhẹ, nhưng tổng thể thiết kế vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc của thế hệ hiện tại. Điều này cho thấy Honda tiếp tục lựa chọn cách nâng cấp vừa phải thay vì thay đổi toàn diện.

Dù ngoại thất không có nhiều đột phá, khoang nội thất được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn đáng chú ý hơn. Một số trang bị mới có thể xuất hiện như ghế lái chỉnh điện, ghế trước làm mát, camera 360 độ hoặc màn hình giải trí kích thước lớn hơn. Bên cạnh đó, gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao Honda Sensing nhiều khả năng vẫn tiếp tục được duy trì nhằm tăng tính cạnh tranh trước các đối thủ trong cùng phân khúc.

Về vận hành, Honda City facelift 2026 được cho là sẽ không có thay đổi về hệ truyền động. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số sàn hoặc CVT, bên cạnh phiên bản hybrid e:HEV. Đây là hướng đi quen thuộc, cho thấy hãng tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua trang bị và tiện ích thay vì nâng cấp hiệu suất.

Mẫu sedan hạng B đã chốt lịch ra mắt. Ảnh: Rushlane

Theo kế hoạch, Honda City facelift sẽ ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào ngày 22/5/2026 trước khi mở rộng sang các thị trường khác như Brazil. Phiên bản nâng cấp này được xem là bước “giữ nhiệt” cho dòng xe hiện tại, vốn đã ra mắt từ năm 2020, trong khi thế hệ hoàn toàn mới có thể chỉ xuất hiện vào khoảng năm 2028.

Sau khi ra mắt Ấn Độ, Honda City 2026 sẽ tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác. Ảnh: Encontracarros

Việc chỉ nâng cấp ở mức vừa phải phản ánh chiến lược quen thuộc của Honda trong việc kéo dài vòng đời sản phẩm. Trong bối cảnh sedan đang dần mất ưu thế trước SUV, cách tiếp cận này có thể giúp City duy trì nhóm khách hàng trung thành, nhưng để tạo ra cú hích doanh số rõ rệt, mẫu xe này có thể sẽ cần nhiều thay đổi mạnh mẽ hơn trong tương lai.