Honda City 2026 facelift ra mắt gần Việt Nam: Giá quy đổi 573 triệu, thiết kế mới, thêm trang bị

Honda City 2026 facelift chính thức ra mắt Malaysia với diện mạo mới, bổ sung một số trang bị và kéo dài thời gian bảo hành lên 8 năm. Giá bán khởi điểm từ 89.900 ringgit, tương đương khoảng 568 triệu đồng.

Honda City ra mắt gần Việt Nam

Honda City 2026 facelift là lần nâng cấp thứ hai của thế hệ City thứ 5, sau khi thế hệ này được giới thiệu tại Malaysia vào tháng 10/2020 và trải qua lần facelift đầu tiên vào tháng 8/2023. Phiên bản mới từng ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 5 và sau đó xuất hiện tại Thái Lan trước khi tới Malaysia.

Honda City 2026 facelift ra mắt tại Malaysia với thiết kế mới. Ảnh: Paultan

Tại Malaysia, Honda City 2026 có 4 phiên bản gồm E, V, RS và e RS. Phiên bản S tiêu chuẩn trước đây đã bị loại bỏ, khiến giá khởi điểm tăng từ 84.900 ringgit lên 89.900 ringgit.

Cụ thể, Honda City 1.5L E có giá 89.900 ringgit (573 triệu đồng), bản 1.5L V giá 94.900 ringgit (605 triệu đồng), bản 1.5L RS giá 99.900 ringgit (636 triệu đồng) và bản hybrid e RS cao nhất có giá 111.900 ringgit (713 triệu đồng).

Honda City mới có gì?

Ngoại hình Honda City 2026 được thay đổi rõ nhất ở phần đầu xe. Cụm đèn pha được thiết kế mảnh hơn, kết hợp cản trước mới. Trên các phiên bản RS, lưới tản nhiệt được nối với dải đèn phía trước, trong khi thiết kế cửa hút gió trung tâm cũng được tạo hình khác biệt.

Phần đuôi xe được điều chỉnh với cản sau mới, kết hợp các chi tiết tạo hình dạng lưới và bộ khuếch tán. Phiên bản RS có thêm các chi tiết màu đen như tay nắm cửa, ốp gương, cánh gió cốp và bộ mâm 16 inch.

Honda City 2026 facelift thay đổi thiết kế. Ảnh: Paultan

Kích thước tổng thể xe gần như không thay đổi. Các phiên bản không phải RS dài 4.577 mm, trong khi bản RS dài 4.594 mm. Chiều rộng đạt 1.748 mm và chiều cao 1.467 mm. Dung tích khoang hành lý đạt 519 lít trên các phiên bản động cơ xăng và 410 lít trên bản e.

Bên trong, thay đổi đáng chú ý là màn hình giải trí 10 inch trên bản V trở lên, thay cho loại 8 inch trước đây. Hệ thống này hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bản V cũng được bổ sung camera 360 độ, gương chiếu hậu gập điện tự động và đèn nội thất màu xanh.

Riêng bản RS có thêm thiết kế táp-lô mới với đường chỉ đỏ, đèn nội thất màu đỏ, gương chiếu hậu chống chói tự động và thiết kế ghế mới.

Nội thất Honda City 2026 với màn hình giải trí 10 inch. Ảnh: Paultan

Honda City 2026 vẫn sử dụng hai lựa chọn hệ truyền động. Các phiên bản xăng được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi-lanh, công suất 121 PS tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT.

Bản e RS sử dụng hệ thống hybrid i-MMD, gồm mô-tơ điện công suất 109 PS và mô-men xoắn 253 Nm cùng động cơ xăng 1.5L Atkinson công suất 98 PS và mô-men xoắn 127 Nm. Động cơ điện truyền động thông qua hộp số một cấp, trong khi động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò máy phát và có thể truyền động trực tiếp ở tốc độ cao.

Động cơ 1.5L i-VTEC và hệ thống hybrid trên Honda City 2026. Ảnh: Paultan

Về an toàn, Honda Sensing tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Gói này gồm phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ tâm làn đường, giảm thiểu chệch làn, cảnh báo xe phía trước và tự động chuyển pha.

Điểm mới trên Honda City 2026 là hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống này hoạt động cùng camera LaneWatch vốn có, giúp mở rộng khả năng cảnh báo phương tiện ở hai bên xe.