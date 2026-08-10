Honda chuẩn bị ra mắt "tiểu Forza" giá chỉ từ 58 triệu đồng, trang bị kính điện cùng phanh ABS và TCS

Sau nhiều năm đồn đoán, mẫu xe tay ga Wuyang-Honda NWZ150 mang thiết kế hệt như Forza 350 vừa chính thức lộ diện tại Trung Quốc. Sở hữu phanh ABS, TCS, kính chắn gió chỉnh điện cùng động cơ 150 cc bền bỉ, chiếc xe hứa hẹn gây bão khi trình làng vào tháng 9.

Những thông tin rò rỉ về việc Honda chuẩn bị cho ra mắt một mẫu "Forza 150" đã rầm rộ trên các diễn đàn xe máy từ năm 2024. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng khiến giới mộ điệu tưởng chừng dự án đã bị hủy bỏ, Wuyang-Honda bất ngờ làm nức lòng người hâm mộ khi chính thức nộp hồ sơ kê khai mẫu xe hoàn toàn mới mang mã hiệu NWZ150 trong danh mục xe mới đợt 410 của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Nhìn vào những hình ảnh thực tế đầu tiên, bất kỳ ai cũng phải thốt lên rằng đây chính là một chiếc Forza thu nhỏ.

Wuyang-Honda chính thức kê khai mẫu xe tay ga mới mang mã hiệu NWZ150 tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đợt 410, kết thúc những tin đồn từ năm 2024. Ngoại hình xe mang đậm ngôn ngữ thiết kế của dòng Honda Forza với đầu xe rộng, gương chiếu hậu gắn phía trước kính chắn gió và thân xe mượt mà giống Forza 350, được ví như "Forza 150 nội địa Trung Quốc".

Về mặt ngoại hình, NWZ150 sở hữu phong cách thiết kế không thể lẫn đi đâu được của dòng maxi-scooter nhà Honda. Phần đầu xe được làm rộng rãi, bề thế với những đường nét khí động học mượt mà. Điểm nhấn tạo nên chất GT (Grand Touring) đặc trưng chính là cụm gương chiếu hậu được di chuyển lên phía trước dải quây đầu xe, kết hợp cùng kính chắn gió kích thước lớn.

Thậm chí, đường gân dập nổi ở phần thân xẻ dọc hai bên hông xe cũng mô phỏng giống hệt đàn anh Forza 350. Dù không mang nhãn hiệu Forza toàn cầu, giới báo chí và cộng đồng yêu xe đã nhanh chóng đặt cho tân binh này biệt danh đầy ưu ái: "Forza 150 phiên bản nội địa Trung Quốc".

Trái tim của NWZ150 là khối động cơ eW15 làm mát bằng dung dịch, cấu trúc 4 van, dung tích 150 cc do Wuyang-Honda phát triển. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 11,4 kW (tương đương khoảng 15,3 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm.

Đây là khối động cơ đã được chứng minh chất lượng thực tế khi trang bị trên hơn 100.000 chiếc xe đang lăn bánh, nổi tiếng nhờ độ êm ái, độ bền vượt trội cùng chi phí bảo trì bảo dưỡng vô cùng kinh tế. Sức mạnh này thừa sức đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị lẫn các chuyến phượt đường dài.

Thời điểm ra mắt chính thức của mẫu xe này dự kiến vào Triển lãm Mô tô Trùng Khánh, Trung Quốc tháng 9/2026, hướng tới người dùng thích xe tay ga 150 cc chạy đường dài thoải mái.

Không dừng lại ở thiết kế hầm hố và động cơ tin cậy, trang bị công nghệ trên NWZ150 mới là điểm nhấn khiến các đối thủ cùng phân khúc phải e dè. Xe sở hữu hệ thống phanh đĩa kết hợp phanh chống bó cứng ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp chống trượt bánh trên đường trơn và cụm giảm xox sau tích hợp bình dầu phụ giúp vận hành êm ái qua các gờ xóc.

Riêng phiên bản cao cấp nhiều khả năng sẽ được ưu ái trang bị kính chắn gió chỉnh điện - một tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khối lớn đắt tiền, đi kèm màn hình màu TFT kích thước lớn và hệ thống khóa thông minh Smartkey.

Mặc dù Wuyang-Honda chưa công bố mức giá chính thức, nhưng giới phân tích thị trường đã đưa ra những dự báo rất cụ thể. Hiện tại, mẫu xe anh em NWG150 đang được bán với giá 16.180 Nhân dân tệ (khoảng 62,6 triệu đồng). Vì vậy, NWZ150 dự kiến sẽ có mức giá khởi điểm dao động từ 15.000 đến 16.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 58 triệu đến 61,9 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và khoảng 17.000 Nhân dân tệ (khoảng 65,8 triệu đồng) cho bản cao cấp.

Mức giá này được đánh giá là vô cùng cạnh tranh, bởi nếu định giá cao hơn, xe sẽ đụng độ trực tiếp với dòng xe tay ga quốc dân Honda Air Blade.

Động cơ eW15 làm mát bằng dung dịch, 4 van có công suất 11,4 kW và mô-men xoắn 14,4 Nm (đã trang bị trên hơn 100.000 xe, chi phí bảo dưỡng thấp). Trang bị tiêu chuẩn bao gồm phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS, giảm xóc sau bình dầu phụ. Phiên bản cao cấp dự kiến có kính chắn gió chỉnh điện, màn hình TFT lớn và khóa Smartkey.

Nếu được nhập khẩu tư nhân về thị trường Việt Nam trong tương lai, Wuyang-Honda NWZ150 chắc chắn sẽ tạo nên một làn gió mới trong phân khúc xe tay ga đường trường tầm trung. Với mức giá quy đổi chỉ từ 58 triệu đồng, xe sẽ là đối thủ cực kỳ đáng gờm của Honda SH150i, Honda Air Blade 160 hay Yamaha NVX 155.

Người tiêu dùng Việt Nam vốn rất chuộng kiểu dáng maxi-scooter bệ vệ của Forza nhưng lại ngại mức giá hàng trăm triệu đồng của Forza 350, do đó một mẫu xe 150 cc mang ngoại hình tương tự cùng dàn trang bị phanh ABS, TCS và kính chỉnh điện chắc chắn sẽ gặt hái thành công lớn.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với NWZ150 nếu bước chân vào Việt Nam chính là nguồn gốc xe nhập khẩu tư nhân. Việc không được phân phối chính hãng qua Honda Việt Nam sẽ khiến người mua phải đối mặt với mức giá bị đội lên do thuế phí, cùng nỗi lo về chế độ bảo hành và nguồn linh kiện thay thế.

Dẫu vậy, theo kế hoạch, NWZ150 sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm Mô tô Trùng Khánh vào tháng 9 tới. Đây hứa hẹn sẽ là chiếc xe tay ga dáng khung sống giữa đáng để người tiêu dùng mong đợi nhất trong nửa cuối năm nay.

Tham khảo: Moto Fine