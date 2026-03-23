Honda chính thức mở bán xe ga mới giá 31 triệu đồng

Khả Văn |

Mẫu xe tay ga chiến lược Honda Click 125 phiên bản 2026 đã có mặt tại đại lý với giá từ 31 đến 33 triệu đồng (tương đương 82.400 - 86.900 peso).

Ở lần nâng cấp mới nhất này, Honda Click 125 2026 mang đến một diện mạo hoàn toàn lột xác với phần đầu xe được tái thiết kế cá tính hơn hẳn. Điểm nhấn nổi bật nằm ở hệ thống đèn pha mới kết hợp cùng cụm đèn xi-nhan đặt cao, không chỉ tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên mà còn mở rộng góc chiếu sáng, giúp người lái quan sát tốt hơn vào ban đêm. Phía sau xe, cụm đèn hậu cũng được vuốt lại theo phong cách hiện đại, phối hợp hoàn hảo cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số sắc nét, mang lại cảm giác cao cấp và năng động cho tổng thể chiếc xe.

Honda Click 125 2026

Không chỉ thu hút bằng vẻ ngoài, mẫu tay ga này còn được Honda mạnh tay bổ sung hàng loạt tiện ích thiết thực cho đời sống đô thị. Người dùng giờ đây có thể dễ dàng sạc điện thoại và các thiết bị di động khác nhờ cổng sạc USB Type-C được tích hợp khéo léo ngay trong hộc chứa đồ phía trước. Đặc biệt, phiên bản cao cấp Smart Edition còn được ưu ái trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key giúp khởi động tiện lợi không cần chìa vật lý. Đi kèm với đó là công nghệ Idling Stop tự động ngắt động cơ khi dừng quá 3 giây và khởi động lại cực êm, giúp tiết kiệm xăng tối đa. Phần cốp xe rộng rãi với dung tích lên đến 18 lít cũng mang lại sự thoải mái cho nhu cầu chứa đồ cá nhân hàng ngày.

Trái tim của Honda Click 125 2026 là khối động cơ 125cc làm mát bằng dung dịch, kết hợp cùng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và eSP tiên tiến. Điểm đáng chú ý nhất là khối động cơ này đã bắt đầu được sản xuất nội địa nhằm tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà, ổn định.

Với mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng đạt 50,3 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC, chiếc xe giải quyết xuất sắc bài toán kinh tế cho người sử dụng. Để đảm bảo an toàn, xe tiếp tục duy trì hệ thống phanh kết hợp CBS giúp phân bổ đều lực phanh trước sau, kết hợp cùng phanh đĩa trước dạng gợn sóng giúp tăng cường khả năng tản nhiệt khi di chuyển liên tục trong điều kiện kẹt xe.

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
