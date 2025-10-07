Honda CB350C phiên bản đặc biệt ra mắt với họa tiết vẽ tay, giữ trọn chất cổ điển

Kể từ khi được ra mắt tại Ấn Độ, Honda CB350 nhanh chóng tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong cộng đồng yêu xe cổ điển nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hoài niệm và công nghệ hiện đại. Mẫu xe này được xem như lời đáp trả của Honda dành cho các đối thủ như Royal Enfield Classic 350 hay Jawa 42 , những dòng xe vốn đang thống trị phân khúc mô tô retro tại thị trường Nam Á.

CB350 sử dụng động cơ đơn xi-lanh 348cc làm mát bằng không khí , sản sinh công suất vừa đủ để mang đến trải nghiệm êm ái, thoải mái và tiết kiệm nhiên liệu, đúng tinh thần của một chiếc xe dành cho những tay lái thích "chạy chậm để tận hưởng".

Xe hướng đến những người đam mê phong cách cổ điển, ưa chuộng những buổi cà phê sáng, dạo phố cuối tuần hoặc rong ruổi trên những cung đường ngoại ô yên bình.

Không chỉ thành công tại Ấn Độ, dòng xe 350cc của Honda còn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Úc, Anh và châu Âu , nơi nó được bán với tên gọi GB350 . Tại các thị trường này, CB350 ghi điểm nhờ thiết kế tinh giản, vận hành bền bỉ và khả năng bảo dưỡng dễ dàng - những giá trị cốt lõi mà Honda luôn theo đuổi.

Trên thân xe, người dùng dễ dàng nhận ra huy hiệu CB350C cùng nhãn dán ‘Special Edition’ giúp phân biệt so với bản thường.

Điểm đặc biệt nhất ở CB350C Special Edition nằm ở các họa tiết vẽ tay trên chắn bùn và bình xăng, một chi tiết hiếm thấy trong thời đại mô tô sản xuất hàng loạt. Những đường sơn thủ công được thực hiện bởi các nghệ nhân của Honda tại Ấn Độ, vừa mang tính biểu tượng, vừa tôn vinh nét tinh tế của văn hóa mô tô cổ điển.

Bên cạnh đó, xe được trang bị đường khâu yên xe tương phản , tạo điểm nhấn thủ công rõ nét hơn. Hai tùy chọn màu sơn độc quyền gồm Đỏ Ánh Kim Rebel (Rebel Red Metallic) và Nâu Mờ Dune (Mat Dune Brown) , giúp CB350C Special Edition mang đậm chất hoài cổ nhưng vẫn đủ mới mẻ để thu hút người trẻ.

Dù lấy cảm hứng cổ điển, nhưng CB350C Special Edition vẫn được trang bị hệ thống công nghệ hiện đại , đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi của Honda trong thời đại mới.

Xe sở hữu hệ thống Honda Selectable Torque Control (HSTC), kiểm soát lực kéo chủ động, giúp bánh sau duy trì độ bám tốt khi tăng tốc hoặc di chuyển trên mặt đường trơn. Bên cạnh đó là ABS hai kênh , ly hợp chống trượt (assist & slipper clutch) giúp sang số mượt mà hơn, đặc biệt hữu ích khi vào cua hoặc dừng đột ngột.

Một điểm cộng khác là Honda Smartphone Voice Control System (HSVCS), hệ thống điều khiển bằng giọng nói cho phép người lái thực hiện cuộc gọi, nhận tin nhắn, điều hướng hoặc phát nhạc thông qua kết nối Bluetooth và tai nghe. Đây là tính năng thường chỉ xuất hiện trên những dòng mô tô cao cấp của Honda như Africa Twin hay CB1000R.

Điều khiến CB350C Special Edition trở nên nổi bật chính là ngoại hình mang đậm dấu ấn retro. Honda mang đến hai tùy chọn màu sắc mới: Đỏ Ánh Kim Rebel Metallic và Nâu Dune Matte. Đi kèm với đó là bộ họa tiết sọc chạy trên bình xăng, chắn bùn trước - sau và ốp hông.

Tại thị trường Ấn Độ, Honda CB350C Special Edition có giá khởi điểm 201.900 rupee (tương đương khoảng 60 triệu đồng ), một mức giá được xem là rất cạnh tranh nếu so với các đối thủ cùng phân khúc.

Ngoài ra, Honda còn cung cấp nhiều phụ kiện chính hãng như giá để đồ, tựa lưng sau, túi hông da, và bộ bảo vệ động cơ, cho phép người dùng cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng.

Nếu về Việt Nam, liệu CB350C có đủ sức cạnh tranh?

Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam, CB350C Special Edition chắc chắn sẽ tạo nên sức hút lớn trong nhóm người chơi mô tô cổ điển. Hiện tại, phân khúc mô tô retro tại Việt Nam chủ yếu do Royal Enfield, Brixton và Kawasaki W175 nắm giữ. Trong khi đó, Honda cũng đã chính thức phân phối mẫu CB350 bản trước với mức giá khoảng 130 triệu đồng.

Nếu được nhập khẩu với mức giá dự kiến khoảng 130-150 triệu đồng , CB350C Special Edition sẽ cạnh tranh trực tiếp với Royal Enfield Classic 350 . Tuy CB350C không mang sức mạnh vượt trội, nhưng bù lại là chất lượng hoàn thiện cao, công nghệ hiện đại và thương hiệu Honda, những yếu tố có thể chinh phục người dùng Việt muốn tìm kiếm một chiếc mô tô "retro chính hãng, dễ dùng và bền bỉ".

Với thiết kế thủ công tinh tế, động cơ bền bỉ, và trang bị công nghệ cao, Honda CB350C Special Edition không chỉ là một chiếc mô tô cổ điển – mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống : lịch lãm, giản dị nhưng vẫn đầy cá tính.

Về sức mạnh, CB350C Special Edition sử dụng động cơ 348,36cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng gió, đạt chuẩn khí thải BSVI OBD2B, có khả năng dùng xăng pha ethanol (E20). Honda cho biết động cơ được tinh chỉnh để mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, phù hợp với cả việc di chuyển trong đô thị lẫn trên đường trường.

Thông số cơ bản (tham khảo):

Thông số Honda CB350C Special Edition Động cơ Đơn xi-lanh, SOHC, 348,36cc, làm mát bằng không khí Công suất ~21 mã lực tại 5.500 vòng/phút Mô-men xoắn ~30 Nm tại 3.000 vòng/phút Hộp số 5 cấp Trọng lượng 181 kg Dung tích bình xăng 15 lít Trang bị an toàn ABS 2 kênh, HSTC, ly hợp chống trượt Công nghệ Honda Voice Control, đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc USB Giá tại Ấn Độ 201.900 Rupee (~60 triệu đồng)

Với CB350C Special Edition, Honda không chỉ "vẽ" nên một phiên bản đặc biệt, mà còn hồi sinh tinh thần mô tô cổ điển bằng sự tỉ mỉ và đẳng cấp, điều mà ít hãng xe nào còn đủ kiên nhẫn để làm trong kỷ nguyên của tốc độ và công nghệ.