Honda bán xe điện mini N-One e: Chạy 295km/sạc, thân hẹp nhưng dài hơn VF3, giá 482 triệu

Xe điện kei car đầu tiên của Honda dành cho người dùng cá nhân

Ngày 11/9/2025, Honda chính thức giới thiệu và bán ra mẫu xe điện mini N-One e. Đây là dòng kei car chạy điện đầu tiên của hãng hướng đến khách hàng cá nhân, khác với mẫu N-VAN e vốn phục vụ mục đích thương mại. Xe có giá bán khởi điểm khoảng 2,7 triệu yên, tương đương khoảng 482 triệu đồng.

Thân xe dài hơn VF3, nhỏ gọn hơn để xoay trở trong đô thị

Honda N-One e có kích thước 3.395 x 1.475 x 1.545mm (dài x rộng x cao), nhỏ hơn phần lớn xe đô thị truyền thống nhưng vẫn nhỉnh hơn một chút so với VinFast VF3 ở chiều dài (VF3: 3.190 x 1.679 x 1.622mm). Dù có bề ngang và chiều cao thấp hơn VF3, xe vẫn đủ không gian cho 4 người nhờ bố trí nội thất tối ưu.

Trang bị pin 29,6kWh, đi tối đa 295km mỗi lần sạc

Xe sử dụng bộ pin 29,6kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 183 dặm (khoảng 295km) theo tiêu chuẩn thử nghiệm WLTP. Thông số này nhỉnh hơn mẫu Nissan Sakura (180km), vốn đang là một trong những xe điện mini bán chạy nhất Nhật. Phạm vi này đủ để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố mà không cần sạc quá thường xuyên.

Thiết kế pin đặt sàn giúp mở rộng không gian

Pin được bố trí phẳng dưới sàn xe, giúp tối ưu không gian cabin. N-One e còn được trang bị chế độ điều khiển một bàn đạp giúp người lái có thể tăng tốc và phanh bằng cùng một chân ga, mang lại trải nghiệm lái đơn giản hơn trong nội đô. Xe cũng hỗ trợ cấp điện ngược (V2L), có thể dùng để sạc thiết bị điện ngoài trời, tuy nhiên công suất cụ thể chưa được hãng công bố chính thức.

Hướng tới nhóm khách hàng phổ thông trong phân khúc xe mini

Phân khúc xe điện mini đang chiếm khoảng 40% tổng doanh số xe mới tại Nhật. Honda kỳ vọng N-One e sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các mẫu từ Toyota hay BYD nhờ vào quãng đường hoạt động lớn, thiết kế linh hoạt và mức giá dễ tiếp cận. Đây cũng là nỗ lực của hãng trong việc mở rộng dòng sản phẩm điện hóa dành riêng cho khách hàng phổ thông.

Đã mở bán tại Nhật, chưa có kế hoạch quốc tế

Honda N-One e bắt đầu bán ra tại thị trường Nhật từ ngày 12/9/2025. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về việc phân phối mẫu xe này ra các thị trường quốc tế.