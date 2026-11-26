Honda Accord 2027 dành cho thị trường Trung Quốc xuất hiện với diện mạo mới ở phần đầu xe, cụm đèn chiếu sáng tách tầng và tùy chọn động cơ hybrid 2.0L tự sạc. Đây là lần nâng cấp thứ hai của thế hệ Accord thứ 11 tại thị trường này.

Honda Accord 2027 thay đổi đáng kể thiết kế đầu xe

Những hình ảnh và thông số đầu tiên của Honda Accord 2027 do liên doanh GAC Honda sản xuất đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), trước khi mẫu sedan này được giới thiệu chính thức.

Đây là lần nâng cấp thứ hai của Honda Accord thế hệ thứ 11 tại Trung Quốc. Mẫu xe hiện tại ra mắt vào tháng 5/2023 và từng được điều chỉnh thiết kế vào tháng 2/2025. Với phiên bản 2027, Honda tiếp tục thay đổi ngoại hình, tập trung chủ yếu ở khu vực đầu xe.

Honda Accord 2027 xuất hiện trong hồ sơ đăng ký tại Trung Quốc. Ảnh: MIIT

Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất nằm ở cụm đèn chiếu sáng trước. Accord mới sử dụng thiết kế đèn tách tầng, trong đó dải đèn LED định vị ban ngày mảnh được đặt phía trên và nối với nhau thông qua một khe lưới tản nhiệt nhỏ. Logo Honda cũng được tinh giản, trong khi khu vực cản trước được thiết kế lại với các hốc gió lớn hơn và những chi tiết ốp màu đen.

Ở phía sau, Honda không thay đổi quá nhiều kết cấu tổng thể. Cụm đèn hậu LED nối liền hai bên vẫn được giữ lại, nhưng dòng chữ Accord được đặt ở vị trí trung tâm, thay cho cách bố trí trước đây. Logo Honda được chuyển lên cao hơn trên nắp cốp.

Phần đuôi Honda Accord 2027 với cụm đèn hậu LED nối liền. Ảnh: MIIT

Ngoài ra, mẫu sedan còn có bộ ốp sườn mới và bộ khuếch tán gió sau được điều chỉnh nhẹ. Phần ống xả vẫn được bố trí ẩn phía dưới cản sau.

Theo dữ liệu từ MIIT, Honda Accord 2027 có chiều dài 4.986 mm, ngắn hơn 4 mm so với phiên bản hiện hành. Chiều dài cơ sở tiếp tục giữ nguyên ở mức 2.830 mm. Xe có tùy chọn mâm hợp kim 19 inch, cánh gió dạng đuôi vịt và cửa sổ trời dạng bật.

Bổ sung động cơ hybrid 2.0L tự sạc

Thay đổi đáng chú ý khác của Honda Accord 2027 nằm ở hệ truyền động. Trước đây, phiên bản Accord do GAC Honda sản xuất tại Trung Quốc có các tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5L và plug-in hybrid 2.0L (e:PHEV).

Ở bản nâng cấp mới, Honda bổ sung cấu hình hybrid tự sạc 2.0L (e:HEV). Đây là hệ truyền động hybrid đang được sử dụng trên Honda Accord tại một số thị trường quốc tế.

Động cơ hybrid 2.0L e:HEV được bổ sung vào danh mục phiên bản Honda Accord. Ảnh: MIIT

Theo thông tin đăng ký, động cơ xăng 2.0L cho công suất 146 mã lực, kết hợp với các mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion do Dalian Taixing Energy cung cấp. Công suất tổng hợp của hệ truyền động chưa được công bố.

Để tham khảo, Honda Accord e:HEV tại một số thị trường quốc tế có công suất kết hợp khoảng 204 mã lực. Tuy nhiên, thông số này chưa được xác nhận cho phiên bản dành riêng cho Trung Quốc.

Tốc độ tối đa của Accord hybrid mới được công bố ở mức 198 km/h. Các thông tin chi tiết hơn về mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như cấu hình trang bị sẽ được công bố khi xe ra mắt chính thức.

Chưa có kế hoạch mở rộng sang các thị trường khác

Honda Accord 2027 dự kiến được bán tại Trung Quốc trong những tháng tới. Giá bán chính thức chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản hiện hành tại thị trường này có giá niêm yết sau ưu đãi từ 129.800 nhân dân tệ (khoảng 19.500 USD).

Honda Accord thế hệ thứ 12 được dự đoán xuất hiện khoảng năm 2028. Ảnh: MIIT

Tại Trung Quốc, Honda còn phân phối một mẫu sedan có chung nền tảng với Accord mang tên Inspire, do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất. Mẫu xe này có thiết kế ngoại thất khác biệt và hiện chưa có thông tin về kế hoạch nâng cấp tương ứng.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy những thay đổi trên Honda Accord 2027 dành riêng cho Trung Quốc sẽ được áp dụng tại các thị trường khác. Trong khi đó, Accord thế hệ thứ 12 được cho là đang trong quá trình phát triển và có thể xuất hiện vào khoảng năm 2028.