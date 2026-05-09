Honda Accord 2026 ra mắt ĐNÁ: Giá quy đổi 1,2 tỷ đồng, nâng cấp công nghệ an toàn đấu Toyota Camry

Honda Accord 2026 vừa được giới thiệu tại Thái Lan với một số nâng cấp đáng chú ý, tập trung vào thiết kế nhận diện, màu sắc mới và bổ sung trang bị an toàn tiêu chuẩn. Dù không thay đổi lớn về kiểu dáng hay hệ truyền động, mẫu sedan hạng D này vẫn cho thấy định hướng làm mới theo hướng cao cấp và hiện đại hơn.

Tại thị trường Thái Lan, Honda Accord e:HEV 2026 tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản gồm e:HEV E, e:HEV EL và e:HEV RS Panoramic. Giá bán lần lượt ở mức 1,479 triệu baht, 1,639 triệu baht và 1,764 triệu baht, tương đương khoảng 1,2 - 1,44 tỷ đồng.

So với bản trước, Honda Accord 2026 không thay đổi tổng thể thiết kế nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết nhận diện. Điểm dễ nhận ra nhất là logo Honda mới với tông bạc - đen dạng monochrome thay cho kiểu logo viền xanh quen thuộc trên các mẫu hybrid trước đây.

Bản cao cấp nhất e:HEV RS Panoramic được bổ sung màu sơn ngoại thất Urban Grey Pearl hoàn toàn mới, đi kèm tùy chọn nội thất trắng White lần đầu xuất hiện trên Accord tại Thái Lan. Đây được xem là điểm nhấn chính của phiên bản nâng cấp lần này khi khoang cabin trắng giúp mẫu sedan hạng D mang phong cách cao cấp và trẻ trung hơn đáng kể.

Khoang lái của Accord 2026 gần như giữ nguyên thiết kế quen thuộc với màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch hỗ trợ Google Built-in, bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 10,2 inch cùng dàn âm thanh BOSE 12 loa trên phiên bản cao cấp. Ngoài ra, xe tiếp tục sở hữu các trang bị như sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc không khí Plasma Cluster.

Một trong những thay đổi đáng chú ý khác nằm ở hệ thống an toàn. Honda SENSING tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, đi kèm nhiều tính năng hỗ trợ lái quen thuộc như phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng hay hỗ trợ giữ làn đường.

Đáng chú ý, Honda đã bổ sung tiêu chuẩn cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau CTM cho toàn bộ dải sản phẩm Accord e:HEV 2026 tại Thái Lan thay vì chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp như trước.

Về vận hành, Accord e:HEV 2026 tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L Atkinson Cycle kết hợp hai mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm, trong khi tổng công suất toàn hệ thống đạt 207 mã lực cùng mô-men xoắn 335 Nm, đi kèm hộp số E-CVT.

Việc Honda tiếp tục nâng cấp Accord theo hướng tăng trải nghiệm công nghệ, bổ sung trang bị an toàn và mở rộng tùy chọn cá nhân hóa cho thấy sedan hạng D này vẫn đang được hãng Nhật duy trì sức hút trong bối cảnh thị trường ngày càng nghiêng về SUV và xe điện.